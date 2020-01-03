Грузия-2019: Экономический рост против благосостояния

Рост экономики Грузии в 2019 году выглядел относительно уверенным, однако никак не отразился на благосостоянии граждан. Наоборот, все рекорды били инфляция и обесценение лари.

Об ухудшении качества жизни граждан свидетельствуют итоги сентябрьского опроса Национального демократического института (NDI):

Недовольство экономическим положением Грузии высказали 63% респондентов, главными проблемами 38% опрошенных назвали безработицу, 34% – рост цен, еще 33% – бедность. 43% респондентов заявили, что их финансовое положение за последние пять лет ухудшилось, а 35% ответили, что оно осталось на том же уровне.

Согласно этому же исследованию, зарплаты 75% опрошенных оказались меньше средней заработной платы по Грузии – 1180 лари, и только 10% зарабатывают выше среднего. Три четверти опрошенных сказали, что их зарплата колеблется в пределах от 200 до 800 лари.

При этом 76% опрошенных заявили, что расходуют большую часть доходов на продовольствие, далее идут оплата коммунальных услуг – 62%, и медикаменты – 36% (во всех опросах допускалось два ответа), при этом 48% признали, что в течение последних шести месяцев были случаи, когда приходилось одалживать средства на оплату коммунальных услуг.

Постоянная девальвация национальной валюты и рост цен – основные причины обнищания населения, считают специалисты. Годовой уровень инфляции в сравнении с 2018 годом составил более семи процентов, при этом рост цен на продовольствие достиг беспрецедентных за последние пять лет значений. К примеру, фрукты выросли в цене на 30%, овощи – на 16,2%, сыр и молочные продукты – на 15,4%, мясо – на 13,1% и т.д.

Большинство наблюдателей увязали рост цен с позицией Нацбанка и правительства, которые за почти девять месяцев ничего не предпринимали для стабилизации курса лари, который к концу ноября впервые в истории достиг отметки 3 лари за один доллар. И лишь после вмешательства финансового регулятора падение лари удалось замедлить к концу года.

Профессора Тбилисского госуниверситета Иосифа Арчвадзе особенно тревожит то, что инфляция обогнала реальный рост доходов населения:

«Власти признают, что основным фактором разгона инфляции является обесценение национальной валюты, и, несмотря на запоздалые интервенции Нацбанка, рост цен не удалось обуздать. Впервые за долгое время рост реальных доходов населения стал отставать от роста цен. К примеру, сейчас на среднюю зарплату можно купить на 16 кг меньше мяса, чем несколько лет назад. Это очень серьезное отставание».

Традиционно власти объяснили ухудшение обстановки действиями оппозиции. По словам министра экономики Натии Турнава, правительство сделало все для развития экономики и успокоения инвесторов, и страна развивалась экономически, несмотря на внутриполитические проблемы:

«Любая форма турбулентности, радикализации и деструктива наносит ущерб экономике, и наша цель, как ответственного правительства, не допустить того, чтобы грузинская экономика ощутила негативные последствия. Думаю, мы успешно справляемся с этими вызовами и даже пытаемся перевести все в позитив – например, наши последние приватизационные инициативы. Обещаю, мы сохраним высокий экономический рост, несмотря на деструктивные попытки».

Под приватизационными инициативами правительства министр подразумевала выставление на торги 100 объектов инфраструктуры, от продажи которых власти намерены пополнить казну на 200 миллионов лари.

Список выставленных на торги объектов охватывает территорию всей Грузии. Это старые гостиницы, больницы, складские помещения, рыбные хозяйства и прочие объекты инфраструктуры, состоящие на балансе государства. Впрочем, несмотря на оптимизм министра, до конца года удалось продать лишь 24 объекта.

Парадоксально, но при этом макроэкономические показатели демонстрировали завидную стабильность по итогам 11 месяцев: рост ВВП в сравнении с тем же отрезком 2018 года составил 5,1%, при этом в октябре – 5,7%. Экспорт за этот период в сравнении с аналогичным показателем прошлого года вырос на 10%, объем производства увеличился на 19,8%, а доходная часть госбюджета при этом была выполнена на 99,5%.

По словам экономиста, профессора Университета Европы Гочи Тутберидзе, улучшение макроэкономических показателей и внешнеторгового баланса почти не отразились на благосостоянии людей. По мнению экономиста, чуда не произошло и Грузия теряет инвесторов – и прошедший год продемонстрировал наихудшие результаты за последние несколько лет:

«Дело в катастрофическом снижении притока инвестиций из-за рубежа. Нацбанк мог принять превентивные меры, но принял их с существенным опозданием, когда подешевевший лари привел к серьезному скачку цен. Тогда Нацбанк объяснял свою медлительность тем, что задействование вышеупомянутых сдерживающих инфляцию механизмов привело бы к серьезному замедлению экономического роста. В итоге эти меры все равно пришлось принять, но инфляция уже успела набрать темп».

Ответственность за ухудшение благосостояния граждан Гоча Тутберидзе целиком возложил на власти. И это мнение целиком разделяют и далекие от экспертных кругов граждане: согласно вышеупомянутому опросу NDI, 86% респондентов считают, что только правительство виновато в ухудшении качества жизни населения.

«Когда мы говорим о снижении притока инвестиций, которые являются одним из основных элементов поступления валюты в страну, нельзя не сказать о «заслуге» правительства в этом вопросе. С одной стороны, гонения на «ТВС банк», а с другой – на инвесторов глубоководного порта Анаклия, серьезно подорвало инвестиционную среду. Добавьте к этому безудержный рост бюрократического аппарата, который требует колоссальных финансовых ресурсов, и мы получим картину, при которой уровень инфляции выглядит вполне закономерным», – заявил Гоча Тутберидзе.

Проект глубоководного порта Анаклия, о котором упоминал эксперт, должен был стать одним из ключевых звеньев на пути транспортировки грузов из Китая в Европу. Впрочем, несмотря на все усилия инвесторов, противодействие властей привело к фактической заморозке проекта.

Напомним, осуществление строительства глубоководного порта в местечке Анаклия вблизи устья реки Ингури было задумано еще во времена «Нацдвижения», однако после прихода к власти «Грузинской мечты» дело застопорилось. И только в 2015 году был завершен первый этап – победу в тендере одержал «Консорциум развития Анаклии», основанный председателем Совета попечителей «ТВС банка» Мамукой Хазарадзе совместно с американской компанией Conti International.

Однако в начале 2019 деятельностью Хазарадзе заинтересовалась прокуратура, и весной он был вынужден оставить свой пост в проекте.

После его ухода проект явно забуксовал, в середине августа один из крупных инвесторов «Консорциума развития Анаклии», американская компания Conti International LLC, покинул проект, и на сегодняшний день перспективы осуществления строительства порта, несмотря на все усилия руководителей, остаются весьма туманными.

Именно приостановка проекта Анаклия, по мнению экспертов, самым плачевным образом отразилась на притоке инвестиций – одном из основных каналов поступления валюты в страну, и в итоге на стабильности национальной валюты. По данным трех кварталов, объем иностранных инвестиций составил 909 миллионов долларов, что почти на 200 миллионов долларов отстает от показателей провального в этом отношении 2018 года. Наихудший результат за времена правления «Грузинской мечты» был зафиксирован лишь один раз, в далеком 2013 году – 786 миллионов.

Что касается внешней торговли, тенденции прошлого года предоставили меньше поводов для пессимизма. В сравнении с 2018 годом экспорт увеличился почти на 11%, тогда как импорт неуклонно сокращался – до 12%. Это позволило несколько улучшить отрицательное торговое сальто с 52% до 40%.

В конце года парламент Грузии проголосовал за главный финансовый документ государства – бюджет на 2020 год. По сравнению с предшественником, расходная часть бюджета была увеличена более чем на один миллиард лари, прогноз экономического роста снижен с первоначальных 5% до 4,5% при дефиците бюджета в 2,5%. Бюджет сверстан исходя из обменного курса 2 лари 95 тетри к доллару США при целевом уровне инфляции 3,5%.

Как подчеркнул в своем выступлении замминистра финансов Георгий Какауридзе, документ унаследовал социальную направленность прошлого бюджета:

«14 миллиардов 545 миллионов – именно такой финансовый ресурс получит бюджет Грузии, при этом задолженность правительства возрастет на 1,75 миллиарда лари, из которых 900 миллионов – внешние заимствования. К концу 2020 года государственный долг достигнет 22,7 миллиардов лари, что составит 46,8% от планируемого ВВП».

Что касается расходной части, то тут, как и в прошлые годы, треть, то есть около 4,5 миллиардов лари, была направлена на социальные статьи – что на 10% больше, чем в 2019 году. Рост расходов главным образом обусловлен повышением пенсионных выплат на 20 лари с 1 января.

На капитальные проекты выделено 3,1 миллиарда лари, что на 7% выше показателя текущего бюджета.

Примечательно, что расходы на управленческий аппарат возросли до 2,9 миллиардов лари, что превосходит аналогичный показатель 2019 года на 194 миллиона лари. Более двух третей из этих средств (76%) пошли на повышение окладов военнослужащих и полиции.

В отличие от прежних обсуждений, оппозиция проигнорировала рассмотрение документа. По словам члена политсовета «Европейской Грузии» Зураба Чиаберашвили, на фоне острого политического и экономического кризиса обсуждение бюджета лишено практического смысла:

«Продолжается рост благосостояния партактива «Грузинской мечты» за счет налогоплательщиков, что находит отражение в постоянном росте цен на товары первой необходимости, в основном на продовольствие и медикаменты. В то время как страна находится на пороге гражданского противостояния, приближенные к властям лица под свои нужды верстают бюджет. Мы не примем участия в этом фарсе», – заявил депутат.

В целом прошедший год показал, что, несмотря на локальные успехи, экономический рост Грузии мало сказывается на благополучии граждан. По данным главной статистической организации Грузии (Грузстат), прожиточный минимум для семьи из пяти человек оставался на уровне беднейших экономик мира – 361 лари (135 долларов) в месяц.