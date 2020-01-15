Human Rights Watch о протестах, политической напряженности в Грузии 

Международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад, в котором рассматривается положение прав человека почти в 100 странах. Одна из них – Грузия.

Политическая напряженность и протесты – главные отличительные черты 2019-го. Часть доклада Human Rights Watch, посвященная Грузии, начинается именно с июньских событий, за которыми последовали процессы, не завершившиеся по сей день:

«Правительство использовало чрезмерную силу для разгона по большей части ненасильственного протеста в июне, были задержаны и получили увечья множество людей, а власти в значительной степени поставили вопрос ответственности в одностороннем порядке. Чтобы избежать дальнейшего политического кризиса, председатель парламента подал в отставку, и большинство «Грузинской мечты» согласилось провести выборы 2020 года по полностью пропорциональной избирательной системе. Впрочем, позже инициатива был провалена на голосовании, что спровоцировало новые протесты. Протестующие требовали досрочных выборов и изменений в существующей смешанной избирательной системе, которая предоставляет правящей партии диспропорциональное преимущество».

Глава, посвященная Грузии, делится на пять основных частей. Это:

отсутствие ответственности за злоупотребление полномочиями правоохранителями

права трудящихся

свобода СМИ

наркополитика

сексуальная ориентация и гендерная идентичность

В части, посвященной безнаказанности правоохранителей, речь идет о событиях ночи 21 июня. В частности, в докладе сказано, что травмы в ходе разгона митинга получили 240 человек, среди которых 80 полицейских и 32 журналиста. Впрочем, вопрос ответственности впоследствии был поставлен по большей части в одностороннем порядке, пишет правозащитная организация. В рамках расследования массовых беспорядков обвинения были предъявлены как минимум 19 демонстрантам:

«Трем полицейским прокуратура предъявила обвинения в превышении силы, суд отпустил их всех под залог. 11 правоохранителей получили предупреждение от МВД в связи с совершенными ими неверными шагами (…) Прокуратура присвоила статус пострадавшего 67 полицейским и только четырем гражданским лицам. После протестов в ноябре этот статус получили еще три человека».

Human Rights Watch также ссылается на данные аппарата омбудсмена, согласно которым с начала прошлого года по сентябрь Народный защитник получил 54 жалобы на жестокое обращение со стороны сотрудников тюрьмы или полиции. Омбудсмен, сказано в докладе, обратился в прокуратуру с ходатайством о начале расследования 52 дел, однако ни по одному из них уголовное преследование начато не было.

Human Rights Watch критически оценивает и ситуацию на рабочих местах в Грузии:

«Несовершенные правила и нормативы и вытекающая из этого практика труда, в которых чаще всего приоритетными являются производственные цели, подрывают безопасность работников. Например, рабочие на некоторых марганцевых рудниках отрабатывают 12-часовые смены под землей, в том числе ночью, в течение 15 дней подряд, в результате чего переутомляются, и, соответственно, повышается вероятность несчастных случаев на производстве».

В вопросе свободы СМИ Human Rights Watch по большей части фокусируется на истории, развернувшейся вокруг телекомпании «Рустави 2». Правозащитная организация пишет, что обвинения, предъявленные бывшему гендиректору телекомпании – Нике Гварамия, были оценены частью местных гражданских организаций как политически мотивированные.

По поводу наркополитики в докладе Human Rights Watch сказано:

«Несмотря на то, что случаи преследования людей из-за наркотиков (в течение года) сокращались, власть сохранила строгую наркополитику, которая позволяет преследовать людей из-за употребления наркотиков (за исключением марихуаны), так же, как и за их хранение для личного пользования».

Что касается прав ЛГБТ-людей, то в этой части доклада речь главным образом идет о фактически сорванной этим летом ультранационалистическими группами серии мероприятий, посвященных ЛГБТ-тематике, и о попытке сорвать показ фильма «А потом мы танцевали».

В политических кругах доклад Human Rights Watch, как водится, восприняли неоднозначно.

«В самом докладе есть взаимоисключающие положения. Например, если в одном абзаце сказано, что акция 20 июня была мирной, то в другой его части написано, что более 80 правоохранителей пострадали. Авторам (доклада) следовало бы проявить больше ответственности. Они не должны опираться только на мнения политически мотивированных неправительственных организаций», – сказал Рати Ионатамишвили, представитель парламентского большинства.

В меньшинстве между тем полагают, что доклад крайне правдиво и объективно описывает ситуацию, сложившуюся в Грузии:

«Этот доклад – большое черное пятно на (репутации) «Грузинской мечты» и Бидзины Иванишвили. Этот доклад будет иметь влияние впоследствии на отчеты Госдепа и на другие очень важные оценки. Он в очередной раз очень негативно повлияет на имидж нашей страны», – заявила депутат от «Нацдвижения» Саломе Самадашвили.