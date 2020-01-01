Грузия-2019: год скандалов, обманов и кризисов

Всю вторую половину 2019 года Грузию лихорадило: скандалы, часто приводящие к кризисным ситуациям, следовали один за другим. Правящая «Грузинская мечта» фактически противопоставила себя гражданскому обществу и оппозиции по многим направлениям, в особенности в вопросах смены избирательной системы, выбора судей Верховного суда, функционирования Генпрокуратуры. Катализатором кризиса и последующих протестов послужил визит российского депутата Сергея Гаврилова в Тбилиси в июне 2019 года. Помимо этого, страна переживала и продолжает переживать церковный кризис. Попутно масло в огонь страстей, бурлящих в грузинском обществе, периодически подливала своими скандальными заявлениями президент Саломе Зурабишвили

События, развернувшиеся по приезде в Тбилиси в конце июня депутата Госдумы России Сергея Гаврилова, затмили все имевшие место в первой половине 2019 года. Гаврилов прибыл в столицу Грузии для участия в 26-й Межпарламентской ассамблее православия и, как президент этой организации, открывая 20 июня сессию, сел в кресло спикера парламента Грузии.

Возмущению оппозиционных депутатов не было предела – в кресле второго по Конституции Грузии человека (спикера парламента) оказался представитель государства, которое признало независимость регионов Грузии – Абхазии и Южной Осетии. Депутаты от оппозиции буквально ворвались в зал, заблокировали трибуну и сорвали заседание.

Волнения перекинулись на улицы города, и российская делегация вынуждена была в спешном порядке покинуть Тбилиси. Депутата Гаврилова выпроводили гражданские активисты. К вечеру перед зданием парламента на проспекте Руставели собрались тысячи возмущенных граждан. Они требовали отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе, министра внутренних дел Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.

Правящая партия «Грузинская мечта» назвала приезд российских депутатов «возмутительной ошибкой» и пообещала, что организаторы мероприятия лично принесут извинения грузинскому обществу. Но это еще больше распалило представителей оппозиции, которая не замедлила выдвинуть свои ультиматумы.

Не дождавшись спада уличной температуры, власти решили разрядить ситуацию силой. В ночь на 21 июня были применены резиновые пули, водометы и слезоточивый газ. Митинг был разогнан, пострадали около 300 человек, столько же были задержаны.

А символом жестокости «гавриловской ночи» – так по аналогии с Варфоломеевской ночью оппоненты власти назвали ночной разгон, – стала 18-летняя гражданская активистка Мако Гомури. Она лишилась глаза, в который попала резиновая пуля. Повязка, прикрывающая глаз, стала с того момента одним из символов акций протеста, которые длились 40 дней под эгидой движения «Позор!»

Вместе с отставкой спикера парламента и министра внутренних дел протестующие требовали смены избирательной системы, ратуя за проведение парламентских выборов в 2020-м по пропорциональной системе, а не по смешанной, мажоритарно-пропорциональной. Оппозиция даже собрала более 300 тысяч подписей с требованием внести конституционные поправки, необходимые для изменения избирательной системы. И случилось, как тогда посчитали многие наблюдатели, невероятное: «Грузинская мечта» частично сдала позиции и отправила в отставку спикера парламента Ираклия Кобахидзе, а 24 июня 2019 года лидер правящей «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили публично пообещал провести выборы в 2020 году по пропорциональной избирательной системе, как того требовали гражданские активисты и оппозиция:

«Мы добровольно отказываемся от стартовых преимуществ нынешней смешанной избирательной системы, при которой мы в прошлом с большим отрывом побеждали в одномандатных округах. Мы предлагаем полный переход к пропорциональной избирательной системе, где будет отменен минимальный проходной барьер. Мы рассчитываем на следующих выборах получить парламент, где будут представлены все политические субъекты и интеллектуальный потенциал страны».

Тем не менее власти отказались от выполнения еще одного требования протестующих, которые более 40 дней каждый день собирались перед зданием парламента, – отправить в отставку министра внутренних дел Георгия Гахария. Вместо этого он поднялся по карьерной лестнице и в начале сентября стал премьер-министром после неожиданной отставки своего предшественника на этом посту Мамуки Бахтадзе.

Власти «Грузинской мечты» не спешили и с расследованием по делу о превышении полномочий силовиками во время разгона, возлагая ответственность на оппозицию. Звучали даже обвинения в попытке устроить госпереворот. Об этом говорил Георгий Гахария 8 сентября в ходе пленарного заседания:

«Может быть, это и был день Гаврилова, но ночь была ночью штурма парламента, и полиция защитила это здание, госинституты, эту страну».

По делу о штурме парламента против шестерых человек возбуждены уголовные дела по статье «организация группового насилия», среди них двое оппозиционеров: один из лидеров «Нацдвижения» Ника Мелия, который был лишен депутатского мандата совсем по другому делу семилетней давности, и лидер партии «Победоносная Грузия», бывший министр обороны Ираклий Окруашвили. С 25 июля 2019 года он находится в предварительном заключении, а в ноябре Окруашвили предъявили еще одно обвинение по делу 15-летней давности. К концу года уголовное дело возбудили против лидера «Европейской Грузии» Гиги Угулава по обвинению в насилии во время драки, а его соратника Гигу Бокерия вызвали на допрос в прокуратуру в связи с его деятельностью в ранге главы Совбеза в 2010-2012 гг.. Но на этом список оппозиционеров, у которых за 2019 год возникли проблемы с правосудием, не заканчивается. Уголовные дела возбуждены против владельцев оппозиционного канала «Мтавари» Ники Гварамия и Георгия Руруа.

В опале сначала у лидера «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, а потом и следственных органов оказались и основатели «TBC банка» Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. В январе 2019 года стало известно, что Бидзина Иванишвили противился строительству глубоководного порта Анаклиа, которое курировал «TBC банк». Сразу после этого против банкиров возбудили уголовное дело по статье «отмывание денег». Речь идет о транзакциях на сумму 17 миллионов долларов, которые имели место 11 лет назад. Хазарадзе и Джапаридзе в происходящем узрели признаки гонения по политическим мотивам, покинули банк и учредили партию «Лело». Члены партии обещают стать той долгожданной третьей силой, которая освободит грузинского избирателя от вынужденного выбора между опостылевшими «Грузинской мечтой» и «Нацдвижением» в двух его проявлениях.

«Уже многие годы в нашем политическом пространстве действует двухполюсная система, которой управляют морально обанкротившиеся и противостоящие друг другу две политические силы. Именно «Лело» является альтернативой этому, и именно «Лело» объединит грузинское общество», – заявил 22 декабря 2019 на учредительном съезде партии «Лело» Мамука Хазарадзе. Вокруг «Лело» объединились оппозиционные партии «Движение строительства» Давида Усупашвили и «Новые правые».

И все же «объединением года» грузинские наблюдатели считают события, развернувшиеся после 14 ноября, когда правящая «Грузинская мечта» в парламенте провалила голосование обещанной реформы избирательной системы, свалив это на бунт мажоритарных депутатов.

«К сожалению, часть депутатов не поддержала инициативу на голосовании. Как бы наши оппоненты ни пытались представить или интерпретировать данный процесс, в любом случае, данное решение принял конституционный институт страны – парламент Грузии. Это означает, что до 2024 года Грузия останется с той же избирательной системой, при которой наши граждане и общество выбирали и переизбирали власть на протяжении десятилетий. И это не означает конец государства, как это пытаются представить оппоненты», – успокаивал 15 ноября общественность на пресс-конференции в офисе правящей партии председатель парламента Арчил Талаквадзе.

Но объяснениям «Мечты» и сожалениям ее представителей в оппозиции не поверили.

«После вчерашнего дня в Грузии появилась новая реальность, которая требует объединения не только всех политических сил, но и всех граждан. Не для того, чтобы завтра все мы думали одинаково и шли одним путем. Нашему государству нужен тот, кто будет его патронировать, и он должен быть избран в ходе справедливых, объективных выборов», – говорил лидер оппозиционного «Движения строительства» Давид Усупашвили 15 ноября.

Оппозиция и гражданские активисты снова стали устраивать акции протеста, пикетируя госучреждения и здание парламента и вешая на заборах зданий замки. Смысл этой символики разъяснил лидер партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе 21 ноября:

«Замок – это символ запертых для рабов (Иванишвили) государственных институций, а мы говорим, что к замку нужно подобрать ключ, который в руках народа».

Оппозиция продолжала устраивать властям, как говорил оппозиционер Гига Бокерия, «маленький политический ад». А власти им противостояли усиленными кордонами полицейских и оградительными сооружениями, наотрез отказываясь рассматривать альтернативное предложение оппозиции о так называемой германской избирательной модели.

«Тема закрыта, к 2020 году будет сохранена смешанная избирательная система», – заявил генсек «Грузинской мечты» Каха Каладзе 25 ноября.

Продолжая атаковать оппозицию, «Мечта» обвинила ее в прокремлевской ориентации, ссылаясь на визит Нино Бурджанадзе в Москву. А акциям протеста противопоставила контракции своих активистов.

Однако демонстрация уверенности в своих действиях «Грузинской мечте» не помогла, и ее накрыл кризис. В знак протеста после провала реформы избирательной системы парламентское большинство покинуло около 30 депутатов, в том числе, влиятельного прозападного крыла «Мечты» во главе с теперь уже бывшим вице-спикером Тамар Чугошвили.

Свое разочарование не скрыли и западные партнеры. И хотя послам США и стран ЕС удалось несколько раз усадить за стол переговоров представителей оппозиции и власти, диалог не получился. Из-за этого представителям правящей «Грузинской мечты» в ходе двухдневной межпарламентской ассамблеи «Евронест» 10 декабря в Тбилиси пришлось выслушивать строгие оценки европарламентариев. Некоторые из них даже призвали «к немедленному освобождению политзаключенных», задержанных после разгона акции протеста в июне, когда тысячи людей, возмущенных появлением российского депутата Сергея Гаврилова в кресле спикера парламента Грузии, вышли на проспект Руставели.

«Вы можете называть как хотите – политический кризис или политические события, но, когда люди находятся на улицах, это значит, что что-то идет не так», – сказал литовский политик Андрюс Кубилюс.

Критические заметки, по словам сопредседателя ассамблеи, в резолюцию не попали потому, что сам документ имеет общий характер, а включать в него один конкретный случай было бы нелогично. Но это не значит, что европарламентарии считают оправданными действия «Грузинской мечты», провалившей обещанную избирательную реформу:

«То, что правящая партия не выполнила своего обещания, – это не обычное политическое действие, это, к сожалению, шаг назад, из-за чего грузинский народ и мы, международное сообщество, потеряли доверие к выборам, которые пройдут в следующем году».

И это доверие, сказал литовский евродепутат, власти должны вернуть всем. По словам Андрюса Кубилюса, они получили обещания от руководства правящей партии, что предложения оппозиции будут серьезно рассмотрены.

На самом же деле последующие предложения «Грузинской мечты» повергли в шок оппонентов власти и убедили их, что правящая сила во главе с Бидзиной Иванишвили готова пойти на все, лишь бы остаться у власти. Под самый конец 2019 года, 20 декабря «Грузинская мечта» выступила с инициативой отменить уже принятые поправки о переходе на пропорциональную систему в 2024 году фактически на неопределенное время.

«Мы предлагаем политическому спектру инициативу – сохранить действующую смешанную избирательную систему, но увеличить долю пропорциональности в этой системе до 2/3. Следовательно, в следующем парламенте будет 100 пропорциональных мандатов, если это соглашение будет достигнуто и будет 50 мажоритарных мандатов», – заявил спикер парламента Арчил Талаквадзе.

При этом Талаквадзе сообщил, что это предложение не одноразовое – для 2020 года, а рассчитанное на последующие парламентские выборы. Таким образом, по словам спикера парламента, правящей силе удалось достичь консенсуса с так называемыми бунтарями-мажоритариями, которые намереваются в 2020 году инициировать законопроект о переходе страны на полностью мажоритарную избирательную систему.

В гражданском секторе такой подход назвали циничной спекуляцией. По словам руководителя НПО «Справедливые выборы» Михаила Бенидзе, своими предложениями правящая партия пытается не найти выход из политического кризиса, а любым способом сохранить власть:

«Ко всему прочему, эта инициатива требует конституционных изменений. Но если у правящей команды есть ресурс осуществить конституционные изменения, то они должны работать в отношении перехода на полностью пропорциональную модель, которую требует вся страна. Или, если она считает предложенную оппозицией так называемую германскую модель неконституционной, пусть направит усилия на приведение этой модели в конституционные рамки. Более того, сегодняшняя инициатива «Грузинской мечты» прямо показала, что правящая команда предлагает только те модели, которые позволят ей сохранить власть. И теперь совершенно ясно, что решение провалить голосование по переходу на пропорциональную систему исходило отнюдь не только от мажоритарных депутатов, как нам всем пытались внушить, но было решением всей «Грузинской мечты».

Что же касается оппозиции, аргументы против предложения правящей силы она намерена выставить на следующем раунде переговоров с властями при участии западных дипломатов в январе 2020 года.