Югоосетинская неделя: карантин ужесточили, ленингорцев отпустили

Южная Осетия в числе 18 государств, где до сих пор не зафиксировано случаев заражения коронавирусной инфекцией. Власти республики стремятся удержать этот результат. С начала недели в Южной Осетии вступил в силу целый ряд предупредительных мер, которые правительство приняло для противодействия COVID-19.

В первую очередь они касаются правил пересечения границы с Россией. В воскресенье на заседании оперативного штаба министр иностранных дел Дмитрий Медоев озвучил новые правила, которым должны следовать все возвращающиеся в республику граждане: «Граждане Южной Осетии, находящиеся на территории Российской Федерации, могут въехать на территорию республики по предварительным спискам, формируемым консульским агентством Южной Осетии во Владикавказе группами до 10 человек».

По его словам, все они должны заранее известить консульство о дате и времени пересечения госграницы: «Все прибывающие на территорию республики будут подвергнуты медицинскому осмотру и обязательной стационарной изоляции на 14 дней в медицинском учреждении. Они не смогут покинуть пределы республики на время действия ограничительных мер – до 1 мая».

С понедельника вступил в силу и новый порядок ввоза грузов в республику. В воскресенье президент Анатолий Бибилов специально по этому поводу встречался с предпринимателями. Он объяснил, что все въезжающие на территорию Южной Осетии водители будут обязаны отправиться на двухнедельный карантин в стационары. Приезжие неграждане РЮО – разгружать товар, не выходя из водительской кабины, и возвращаться обратно.

Предприниматели в растерянности, но Анатолий Бибилов настаивает на необходимости этих мер:

«Все меры, которые предпринимаются правительством и руководством республики, направлены на то, чтобы максимально минимизировать, более того, никто гарантию не дает, что эта зараза не войдет сюда. Но максимально возможное мы должны сделать, чтобы минимизировать возможность проникновения и завоза этого вируса. Это наша задача. Это задача не только руководства республики, это задача всего народа республики… Мы определили количество машин, чтобы минимизировать передвижение через границу. Поэтому мы определили всем этим водителям не домой идти, а в боксы. Поэтому мы всех въезжающих в РЮО граждан, наших граждан, все сто процентов, которые будут въезжать, они будут проходить через 14-дневный карантин. И каждый это должен понимать. Никакой самоизоляции дома! Никакой самоизоляции, что такое самоизоляция? Человек приехал, зашел домой, не зная, что он носитель, находится дома, и он может заразить свою семью. Заражается семья, заражаются соседи, заражаются приятели, друзья, родственники и так далее. Поэтому никакой самоизоляции, только стационар, только бокс (палата)».

Министр внутренних дел Игорь Наниев призвал граждан без необходимости не покидать свой дом:

«Призываем всех граждан соблюдать режим карантина, не собираться в общественных местах как в дневное, так и в ночное время, и без необходимости не покидать свой дом. Автотранспорт нарушителя карантинного режима будет изыматься и доставляться на штрафстоянки УГИБДД РЮО, а водитель будет привлекаться к административной ответственности. В случае нарушения данного постановления сотрудниками милиции будут приниматься меры административного характера ко всем нарушителям карантинного режима».

Депутат парламента Давид Санакоев обратил внимание на неконкретность этих требований. Например, что такое «скопление граждан» – это сколько? Или кто определит необходимость использования транспорта? Говорит Давид Санакоев:

«Ограничительные постановления, которые принимаются, выполняются лишь отчасти. Штрафуют непродовольственные магазины, которые не закрылись, или работающие кафе. Но в то же время на улице, как и прежде, гуляют люди. У меня отношение к этому двоякое. С одной стороны, есть беспокойство из-за того, что мы не видим выполнение этих ограничительных мер в полном объеме. А с другой стороны, ну и хорошо, что не видим, потому что в условиях, когда нет четко прописанных механизмов их реализации, они чреваты злоупотреблениями. Наверное, людям просто надо объяснить, что ответственность за здоровье жителей республики лежит не только на руководстве, но и на них тоже».

Из-за угрозы пандемии пришлось внести коррективы и в православные праздники. Несмотря на призывы представителей власти и церкви остаться дома, в Вербное воскресенье в югоосетинских храмах было многолюдно. Теперь, чтобы избежать массового скопления людей, решено отменить крестный ход на Пасху.

На фоне всех этих предосторожностей странно выглядит заявление Министерства обороны о том, что с 15 апреля оно приступило к подготовке военного парада в честь Дня Победы. В России, например, от этого мероприятия отказались. По словам руководителя пресс-службы оборонного ведомства Инги Чехоевой, «до 25 апреля тренировки будут идти по плану… После 25 апреля будет решено, в каких условиях пройдет Парад Победы».

На прошлой неделе в материале «Избирательный карантин со смертельным исходом» «Эхо Кавказа» рассказало о том, что в ленингорской районной больнице скончались два пациента из-за крайне низкого качества медицинских услуг. В опасности жизни еще двух ленингорцев старшего поколения, нуждающихся в медицинской помощи. Из-за карантина их не выпускают в тбилисские клиники. Об этом рассказала гражданская активистка Тамара Меаракишвили:

«Один из них – мужчина за семьдесят лет, которому главный онколог республики Григорий Кулиджанов диагностировал рак и сказал, что ему незамедлительно нужно начать химиотерапию. А это возможно только в Тбилиси. Еще одна женщина нуждается в срочной операции на сердце – ей необходимо поставить стент».

Имя мужчины мы не называли, потому что от него скрывали диагноз. А женщину, о которой упоминает Меаракишвили, зовут Ниара Черкезишвили. У нее есть югоосетинское гражданство, но ей не дали направление в российскую клинику. Раньше она наблюдалась в Тбилиси, видимо, поэтому в Цхинвале посчитали, что ей лучше будет поехать туда, где ее знают. Но при этом и разрешения пересечь «Раздахан» ей не дали. Женщине не оставалось ничего, кроме как вернуться в свое село Балан без лечения.

По информации источников из дома правительства, эта публикация попалась на глаза президенту, и Анатолий Бибилов устроил выволочку чиновникам от медицины – потребовал навести порядок в районной больнице и разобраться со стариками. После этого все быстро решилось, сегодня им выдали сопроводительные медицинские документы, связались с грузинскими коллегами и отправили через «Раздахан». В девять часов вечера они пешком пройдут пункт пропуска, а на той стороне их встретит скорая помощь. Вот такая получилась обратная связь.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия