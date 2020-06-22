Посткарантинная Грузия

Уже немало времени Грузия живет в посткарантинном режиме, и можно сделать предварительные выводы. Первое и самое важное – как местное население соблюдает масочно-дистанционный режим, отделяющий нас всех от второй волны коронавируса?

Соблюдает – средне, и неоднозначно. В некоторых местах – полностью и безусловно, в других так себе, могло бы и лучше, в некоторых вообще никак.

Наверное, ни для кого не будет большой неожиданностью, что хуже всего любые антиэпидемиологические нормы соблюдаются в логове грузинского традиционализма – на рынках. Толпы народу там шляются влево-вправо, без какой-либо дистанции – вокруг – столпотворение, как говорится «там смешались кони, люди», грузчики с нагруженными тачками, с оглушительными криками «Дорогу, дорогу», продавцы хачапури, протискивающиеся сквозь толпу…

Время от времени гласом вопиющего в пустыне, унылый женский голос рассказывает о необходимости держать двухметровую дистанцию – и это там, где всем приходится передвигаться чуть ли не обнимку.

Не соблюдается масочно-дистанционный режим и в общественных парках – при этом все оправдываются, что «на свежем воздухе можно», и что «мы тут со своими друзьями и знаем, что они здоровы» – хотя при этом бессимптомное течение болезни еще никто не отменял.

В остальных местах меры безопасности соблюдаются почти идеально – в общественных местах, в магазинах, в торговых центрах, в государственных ведомствах, в общественном транспорте – везде все исключительно в масках.

Что самое странное, масочно-дистанционный режим до сих пор хорошо соблюдается в церквях – и хотя причащение общей ложкой пока продолжается, через этот, с гигиенической точки зрения богопротивный, ритуал проходит лишь небольшая, самая упертая и фанатичная часть паствы. Остальные – приходят, постоят в масках на 2-метровой дистанции от ближнего своего, и расходятся по домам с ощущением правильно сделанного дела.

Особая тема – рестораны, которые открылись, но работают в основном на воздухе. Те заведения, у которых не было веранды, в срочном порядке вынесли столы на тротуар, и в основном посетители сидят именно там. А на улице масочно-дистанционный режим не действует.

Словом, если оценить усилия грузин по недопущению второй волны эпидемии по 10-балльной системе – получится где-то в районе 7 баллов.

На этом хорошие новости заканчиваются, и мы переходим к экономике. Как говорится, что мне вам сказать, чем вас обрадовать… На первый взгляд, жизнь в Грузии вернулась в привычную колею – во всяком случае, если смотреть на мир из окна персонального автомобиля, все выглядит именно так. Это национальная специфика – наш человек есть будет картошку с фасолью, но бензин в бак своего железного коня зальет, во что бы то ни стало.

Как только вы выйдете из машины и пройдетесь по городским улицам, в особенности вечером, тут же станет ясно – ничего ни в какую колею не вошло. В вечернее время Тбилиси – почти полностью пустой.

Рестораны и увеселительные заведения открылись почти месяц назад, но это им не сильно помогло – помимо того, что нет иностранных туристов, значительно сократилось и количество местной клиентуры. Проходишь мимо любого ресторана, и если он заполнен хотя бы на треть, то его владельцы – просто баловни судьбы.

Местные стали реже ходить в рестораны – кто-то потерял работу и остался без доходов, кто-то работает, но не уверен в том, что будет работать завтра утром, у кого-то снизились доходы, кто-то просто проявляет несвойственную для грузин бережливость, и предпочитает не тратить там, где нет необходимости… К этому также добавляется и тревога по поводу второй волны вируса..

Дальше – хуже. Строительная индустрия была первой, которая получила разрешение на работу даже в дни карантина. Впрочем, у девелоперов дела получше, чем у ресторанов, но это, как говорится, в сравнении с Бубликовым, лучше – в реальности, почти половина строительных проектов остановлена, большинство подъемных кранов, которые высятся над городом, либо стоят, либо работают вполсилы, с ленцой, и не спеша.

Это я говорю, про те проекты, которые уже почти построены. Надо ли говорить, что запланированные проекты, которые еще не начаты – откладываются на неопределенный срок. Как только – так сразу. Когда рак на горе свистнет. Оно и понятно – в условиях обвала целых секторов экономики, в первую очередь туризма, настроение покупать квартиры будет у немногих.

В этом проблеме есть и другое измерение – Тбилиси в последние годы очень похорошел, в первую очередь, за счет переноса активного строительства из центра на окраины. Теперь даже в медвежьих углах, где раньше даже общественный транспорт ездил по праздникам, появились целые кварталы новостроек. Не слишком высокого качества, и не шедевры архитектуры, но в сравнении с советскими постройками – просто Сингапур.

Развитие города шло такими темпами, что лет через 10 старые советские постройки, конечно, никуда бы не делись, но их полностью оттеснили бы на задний план новостройки. Это называется «джентрификация», что-то вроде «облагораживания» – это когда в районе трущоб начинают строить нормальные дома и со временем он начинает меняться в лучшую сторону.

Кризис поставил все это под угрозу. Квартиры покупать некому, стало быть, девелоперы замрут до конца пандемии. А вместе с ними – и процесс превращения окраин Тбилиси из советского болота в нечто, более или менее восточноевропейское.

Ну и последнее – совсем о плохом. Гостиничный бизнес тоже официально заработал неделю назад, но в отелях – шаром покати. В отсутствие иностранцев отельеры пытаются максимально привлечь местных аборигенов, но они на отдых пока особо не рвутся – по тем же причинам, что и не осаждают рестораны.

В общем, все происходит так, как и следовало ожидать – чтобы ожила Грузия, должен ожить и весь остальной мир. Есть в этом определенная ирония судьбы – Грузия, значительная часть населения которой настроена ксенофобски и постоянно ноет про «понаехавших», в реальной жизни критически зависит от иностранных туристов, иностранных инвесторов, и иностранных покупателей недвижимости.

Вот и говорите – «Понаехали»… А без понаехавших – вы никто и звать вас никак. Учтите это – на период, когда пандемия закончится.

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