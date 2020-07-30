Обзор абхазской прессы

«Если границу в ближайшие дни откроют, нам придется-таки отказаться от опасных в эпоху пандемии ритуалов – приветственных объятий, поцелуев и рукопожатий, а также многолюдных сборищ, ибо ситуация станет плохо контролируемой. Из-за малой заселенности Абхазии нам долго везло, но последние случаи заражения громко сигналят – пора взяться за ум», – пишет в своем блоге Надежда Венедиктова на сайте «Асаркьа».

Ее поражает неумение и нежелание тех, кто отрицает пандемию коронавируса, искать объективную информацию. Она напоминает, что в мире уже более 16 миллионов инфицированных, более 650 тысяч умерло, многие люди, переболевшие COVID, страдают от последствий.

Надежда Венедиктова считает, что если большая часть общества будет выполнять необходимые правила предосторожности, то можно будет минимизировать риски и последствия. «Легкомыслие тех, кто не верит в коронавирус и не хочет соблюдать социальное дистанцирование, не должно поставить всех остальных под удар пандемии», – заключила Венедиктова.

Член политсовета политической партии «Айнар» Георгий Габуния в интервью «Нужной газете» прокомментировал недавнюю встречу в парламенте с представителями политических партий и общественными объединениями, где обсуждался вопрос возможного открытия границ с Грузией для товаров, пребывающих в Абхазию.

«В данный момент никакого регулирования внешнеторгового оборота со стороны государства на границе по реке Ингур у нас нет. Отсутствие определенности в этом вопросе и размытость регулирующих норм создают благоприятные условия для злоупотреблений и развития трансграничной преступности. За все послевоенные годы, при наличии указа президента В. Ардзинба и распоряжения С. Багапш, мы наблюдаем непрерывный процесс перемещения грузов туда и обратно. Следовательно, никакого правового воздействия меры запретительного характера на эту проблему не оказали. Либо мы продолжаем и дальше сквозь пальцы смотреть на это, либо обеспечиваем на нашем КПП «Ингур» реализацию аналогичных мер администрирования, которые нами проводятся на других участках нашей границы, в том числе и на «Псоу». А иначе, сохранив теневой режим, мы со временем потеряем и приграничный район», – считает Габуния.

По его словам, товары, попадающие в Абхазию из Грузии, не проходят процедуру фитосанитарного, ветеринарного, таможенного контроля, что чревато серьезными угрозами для здоровья потребителей и здоровья экономики в целом. Необходимо либо запретить торговлю, либо защитить местный рынок путем администрирования таможенных платежей на границах Абхазии.

На днях в социальных сетях появилось сообщение о новом непрошенном госте, обнаруженном близ известного храма в Елыре, – непарном шелкопряде, пишет газета «Республика Абхазия». Как пояснил изданию директор Института экологии АНА Роман Дбар, непарный шелкопряд в Абхазии – не новичок, его не раз уже завозили. Пораженные вредителем растения необходимо обрабатывать тем же средством, что используется в борьбе против американской белой бабочки – «Имидаклопридом».

Это же средство весьма эффективно работает и против красного пальмового долгоносика, внедрившегося в экологию Абхазии в октябре 2016 года. В центре столицы только за период 2018–2019 гг. он поразил 70% крупноствольных пальм финика канарского. Для пораженных долгоносиком пальм специалисты Института экологии апробировали и лечение: действующее вещество – «Имидалит», «Контадор макси», «Конфидор экстра» и др. С начала масштабных обработок пальм в центральной части Сухума по предложенной Институтом экологии АНА методике в 2019 году погибло только одно взрослое дерево.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия