Обучение в госуниверситетах «фактически становится бесплатным» - министр образования Грузии

С будущего учебного года модель грантового финансирования университетов будет отменена, сообщил в эфире телекомпании «Рустави 2» министр образования Грузии Гиви Миканадзе. По его словам, новое правило не коснётся студентов, которые уже учатся в университетах. Миканадзе поясняет, что обучение в государственных университетах «фактически становится бесплатным», а в частных университетах студент получит финансирование только в том случае, если правительство сочтёт, что существует «дополнительная потребность».

«(Для тех, кто поступит в вузы, с будущего года) никакого ваучерного или грантового финансирования больше не будет ни для государственных, ни для частных университетов, где раньше можно было получить грант… Ситуация такова: государственные университеты представляют свои потребности, и мы в соответствии с этими потребностями выделяем финансовые ассигнования, которые будут связаны как с вопросами зарплат, так и с обеспечением материально-технической базы и т.д.», — заявил Гиви Миканадзе.

Министр не сказал, будет ли сокращена квота студентов, принимаемых в государственные университеты, и увеличится ли стоимость обучения в частных университетах в рамках планируемой реформы.

При нынешнем уровне грантового финансирования студенты, успешно сдавшие государственные экзамены, независимо от того, в какой вуз они поступают, имеют равные шансы на получение государственного финансирования.

О планируемой реформе системы высшего образования впервые рассказал грузинский премьер Ираклий Кобахидзе 17 октября в эфире телеканала «Имеди». Тогда он заявил, что действующая система образования не отвечает современным вызовам и стандартам, и что у «Грузинской мечты» есть «амбициозная цель» - чтобы студенты в Грузии получали образование такого же уровня, как за рубежом.