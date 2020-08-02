Лукашенко считает, что у задержанной группы были «иные цели»

Белорусская прокуратура санкционировала в отношении 33 задержанных граждан России меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщил ТАСС со ссылкой на белорусские официальные источники. Российское агентство обратило особое внимание на слова президента Белоруссии о том, что его страна открыта для взаимодействия с Россией по делу о задержанных гражданах РФ.



Как передает белорусское агентство БЕЛТА, Александр Лукашенко принял председателя КГБ Валерия Вакульчика и председателя Следственного комитета Ивана Носкевича и заслушал их доклады о ситуации с задержанными россиянами.



Лукашенко назвал «интересными» многие факты, приведенные в докладах обоих руководителей - КГБ и Следственного комитета. Он отметил, что «приумолкли и старшие братья», якобы посылавшие задержанную группу в Стамбул. По словам Лукашенко, «никакого Стамбула не было и быть не могло». Президент Белоруссии считает, что у задержанной группы были, как он выразился, «иные цели». Он подчеркнул, что задача следователей - выяснить эти цели.

Президент Белоруссии констатировал, что задержанные 33 человека - это, как ему доложили, только первая группа из 180 или 200 человек, которую планировалось перебросить в Белоруссию.

Вечером в субботу, на момент публикации этой новости, сообщений о реакции российских властей на высказывания Лукашенко не было.

Ранее сообщалось, что руководитель белорусской следственной группы Александр Агафонов оценил показания задержанных россиян как «непоследовательные». Как сообщало агентство БЕЛТА со ссылкой на слова Агафонова, все 33 задержанных были допрошены. В их показаниях следователи нашли противоречия. В частности, 11 человек сказали, что планировали лететь из Белоруссии в Венесуэлу, 15 – в Турцию, два – на Кубу, один – в Сирию. Один человек, как утверждается, не знал, куда летит. Трое от показаний отказались. «Представляется сомнительным, что на одном рейсовом самолете можно совершить перелет в страны различных континентов», – подчеркнул Агафонов.

Следователь подтвердил, что россияне имели на руках билеты в Стамбул на 25 июля. Однако, по словам Агафонова, лететь они туда не собирались, а наличие билетов говорит об организации алиби.