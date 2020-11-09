Георгий Гахария заявил, что переговорам нет альтернативы

Все процессы, которые вчера пытались вывести на улицу, необходимо немедленно перевести на правовую и политическую платформу, – заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на заседании межведомственного координационного совета.

Как сообщает «Новости-Грузия», Гахария напомнил о сложной ситуации с распространением коронавируса.

«Мы все вместе ежедневно находимся в процессе, который называется спасением человеческих жизней. Мы считаем каждую койку в больницах, каждую бригаду скорой помощи в стране и вычисляем, куда переводить каждого врача, а в экономическом измерении вызовов еще больше», – сказал премьер.

При этом, по словам Гахария, власти страны пытаются так справиться с политическими вызовами, чтобы «еще больше повысить степень демократизации».

«Конечно, в итоге, альтернативы миру и демократии нет. Все процессы, которые вчера пытались вывести на улицу, по нашей же инициативе, и по инициативе и при помощи наших стратегических партнеров, срочно нужно перевести на правовую и политическую платформу. Переговорам нет альтернативы, и мы всегда говорили об этом вместе с нашими стратегическими партнерами. Мы также должны помнить, что это является заданием наших избирателей», – сказал Гахария.