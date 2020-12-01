Висконсин и Аризона подтвердили победу Байдена на выборах президента

Американский штат Висконсин после частичного пересчета голосов сертифицировал победу Джо Байдена на президентских выборах.

Об этом 30 ноября сообщил губернатор штата Тони Эверс. "Сегодня я выполнил свой долг по сертификации выборов 3 ноября, и в соответствии с требованиями закона штата и федерального закона я подписал Свидетельство об утверждении списка выборщиков для избранного президента Джо Байдена и избранного вице-президента Камалы Харрис", – говорится в заявлении Эверса.

В Висконсине кандидат от демократов Байден обошёл президента-республиканца Дональда Трампа на 20 тысяч голосов избирателей. Пересчёт, который обошелся избирательному штабу Трампу в 3 миллиона долларов, принёс Байдену дополнительно более 80 голосов жителей штата.

В штабе Джо Байдена победу в Висконсине назвали решительной и честной.

Дональд Трамп уже пообещал обратиться в суд, чтобы добиться отмены результата. На подачу жалобы отведён срок в пять дней.

Победу Джо Байдена и Камалы Харрис 30 ноября сертифицировала также Аризона. Байден стал вторым политиком-демократом за 70 лет, который выиграл выборы в этом штате.

Трамп и его юристы, в отсутствие каких-либо доказательств, утверждают, что на выборах были масштабные фальсификации. Однако попытки оспорить это через суд оказались безуспешными в ряде других колеблющихся штатах, включая Джорджию, Мичиган, Неваду, Пенсильванию.