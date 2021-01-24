США видят признаки дальнейших ограничений прав и свобод в России

Государственный департамент США выступил с заявлением в связи с действиями российских властей против участников массовых акций в российских городах в субботу, 23 января.

США решительно осуждают жесткую тактику обращения с протестующими и журналистами. Прежде российское правительство стремилось подавлять право граждан на мирные собрания и свободу выражения мнений, заранее подвергая аресту потенциальных участников акций.

Теперь же в Вашингтоне рассматривают арест оппозиционера Алексея Навального и подавление протестных акций как «тревожные признаки дальнейших» ограничений гражданского общества и основных свобод. Право россиян на мирные собрания и участие в свободных и справедливых выборах закреплено не только в конституции страны, но и в обязательствах России перед ОБСЕ, Всеобщей декларации прав человека и ее международных обязательствах по Международному пакту о гражданских и политических правах, подчеркивается в заявлении Госдепартамента США.

Мы призываем российские власти освободить всех тех, кто был задержан за одно лишь осуществление своих прав и к немедленному и безоговорочному освобождению Алексея Навального, говорится в заявлении.

Вашингтон призывает Россию в полной мере сотрудничать с международным сообществом в расследовании отравления Алексея Навального и объяснить - заслуживающим доверия образом - применение химического оружия на территории России.

Соединенные Штаты вместе со своими союзниками и партнерами по защите прав человека будут и впредь отстаивать права человека, где бы они ни подвергались угрозам - будь то в России или других странах, заявляет Государственный департамент США.