«Нет ни механизмов, ни оснований для роспуска парламента»

Сегодня югоосетинский президент Анатолий Бибилов заявил о намерении обратиться к народу в начале февраля с предложением распустить парламент. Впрочем, по мнению экспертов, это сложнее сделать, чем сказать. Примечательно, что невостребованным остался и план по урегулированию политического кризиса, предложенный группой переговорщиков.

Инициативная группа посредников в диалоге между властью и оппозиционными депутатами в четверг вечером опубликовала свои предложения по нормализации общественно-политической ситуации в республике.

Обозначим вкратце, к чему сводятся предложения.

Первое: президент своим указом выделяет из прокуратуры в отдельную структуру Следственный комитет (позже парламент закрепит эти изменения законодательно), а за Генеральной прокуратурой, во главе с Урузмагом Джагаевым, останутся лишь надзорные функции. Этот шаг, по мнению переговорщиков, даст дополнительные гарантии объективного расследования дела Инала Джабиева. Таким образом, требование семьи Джабиевых будет выполнено.

Второе: президент и парламент создают Согласительную комиссию для выработки совместного решения по требованию о досрочной отставке Урузмага Джагаева с поста генерального прокурора (его срок полномочий истекает в марте-апреле). Соответственно, родственники Инала Джабиева прекращают акцию протеста на площади, а депутаты возвращаются к утверждению нового правительства и принятию бюджета.

Депутат парламента IV созыва Роланд Келехсаев поддерживает идею реформирования Генпрокуратуры. По его мнению, провести реформу необходимо до конца марта, то есть до того времени, пока не будет назначен следующий генпрокурор, потому что речь идет об изменении функционала ведомства. Другое дело, говорит Роланд Келехсаев, что он не представляет, как это преобразование поможет разрешить кризис:

«Реформа прокуратуры назрела давно, и, конечно, ее необходимо проводить. Но сейчас речь идет о системном политическом кризисе, о кризисе доверия к органам государственной власти, прежде всего, к правоохранительной системе, в том числе и к тем ее представителям, которые будут назначены в создаваемый Следственный комитет. Недоверие вызывает и принцип подбора кадров, который у нас применяют – по личной преданности, а не профессионализму. И, наконец, главное: реформа и мера ответственности за совершенное правонарушение – это разные вещи. Общество требует, чтобы все участники этой истории были привлечены к ответственности, а переговорщики вместо этого предлагают некий план преобразований, в то время как ответственность становится предметом обсуждений некой согласительной комиссии. Очевидно, что эти обсуждения затянутся и закончатся ничем. Соответственно, и расследование убийства Джабиева не будет внушать доверия обществу. Значит, и причины кризиса не будут устранены. Пока мы не добьемся ответственности должностных лиц здесь и сейчас, противоправные действия силовых структур будут продолжаться – немного иначе, в другом исполнении, но, по сути, ничего не изменится, хоть двести Следственных комитетов создавай».

По мнению югоосетинских наблюдателей, предложения переговорщиков, скорее всего, уже не понадобятся. Президент на этой неделе только тем и был занят, что отсекал от себя любую возможность диалога и компромисса с парламентариями – перешел на язык ультиматумов, а сегодня и вовсе пригрозил распустить парламент в начале февраля, если народные представители не одумаются, и не примут его условия.

«Если ничего не поменяется, я совершу те шаги, которые мне предоставляет Конституция. Осенняя сессия прошлого года не была открыта и не закрыта. С началом весенней сессии этого года, опять-таки, полноценная работа не налажена. Когда одно из звеньев государственной машины не функционирует, то надо его заменить. Все зависит от самих депутатов. Но мы не можем допустить разрушения государственности республики», – заявил Анатолий Бибилов на брифинге в парламенте, после срыва внеочередного заседания.

При этом механизмом роспуска законодательного органа он обозначил «решение народа»: «Единственным источником власти, согласно нашей Конституции, является народ. Я уверен, что народ у нас достаточно грамотный, чтобы их обманывать», – подчеркнул президент.

Депутат от «Народной партии», юрист Амиран Дьяконов говорит, что указанного президентом механизма роспуска парламента не существует:

«Согласно статье 54 Конституции Республики Южная Осетия, президент имеет право распустить парламент в случае пересмотра им основ конституционного строя республики. При этом необходимо соответствующее заключение Конституционного суда. Учитывая, что у нас Конституционный суд до сих пор не создан, да и парламент не собирается пересматривать основы конституционного строя, нет ни механизмов, ни оснований для роспуска парламента».

Правда, продолжает Амиран Дьяконов, есть еще один способ распустить парламент, не нарушая Конституцию, например, если фракция «Единой Осетии» сложит свои депутатские полномочия:

«За их фракцией где-то шестнадцать мандатов. Если они сложат полномочия, то парламент останется без кворума, и тогда встанет вопрос о роспуске законодательного собрания».

Югоосетинский политолог Дина Алборова говорит, что у нее есть пара вопросов к товарищам, которые собираются распускать парламент:

«Вопрос первый: на какие деньги будут проводиться эти выборы? Мы все прекрасно понимаем, что для выборов необходимы немалые средства. Где они достанут эти ресурсы, когда даже бюджет годовой принять невозможно? Второй вопрос: уверена ли партия «Единая Осетия», что наберет на этих выборах столько же мест в парламенте, в связи с такой ситуацией в республике, когда один кризис приходит на смену другому, и так уже больше двух лет, начиная с цнелисского кризиса. Мне интересно, на что рассчитывает исполнительная власть, когда заявляет о роспуске парламента и новых выборах?»

Такое впечатление, говорит Алборова, что это – эмоциональное решение, которое может еще больше усугубить кризис, довести его до точки невозврата.

Даже если общество подчинится решению президента, смирится с досрочным сложением полномочий своих избранников, нетрудно представить, на какой эмоциональной волне будет проходить внеочередная избирательная кампания. Как будут реагировать избиратели и кандидаты на любые нарушения со стороны ЦИК или Верховного суда.

Нарушения, наподобие тех, которые власть устраивала на прошлых парламентских выборах, в этот раз могут стать катализатором самых разрушительных процессов. Об этом стоит подумать перед тем, как принимать решения, считает Дина Алборова:

«Я не вижу причин для досрочных выборов. Это будет чревато, в первую очередь, для самой исполнительной власти. Я не понимаю, чем занимаются советники президента? Они должны просчитывать последствия предпринимаемых решений, обсуждать выводы с первым лицом, а потом уже действовать соразмерно рискам. Я не вижу во власти этого процесса анализа и взвешивания рисков».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия