В Грузии приближаются муниципальные выборы, и предвыборная кампания уже сопровождается скандалами. Новый ролик «Грузинской мечты», где «мир в Грузии» противопоставляют «войне в Украине», вызвал негативную реакцию как внутри страны, так и за ее пределами. Оппозиция считает, что за красивой картинкой власти скрывают трагедии, коррупцию и нерешенные проблемы.

Через два месяца в Грузии пройдут местные выборы, а значит, скоро в разных городах страны развесят предвыборные плакаты и баннеры. В социальных сетях уже появился имиджевый ролик «Грузинской мечты», который строится на контрасте войны и мира: сравниваются разрушенные войной украинские города и благоустроенные грузинские — с отреставрированными фасадами, ухоженными парками и дорогами. Этот прием партия уже использовала перед парламентскими выборами 2024 года, чтобы показать себя как гаранта безопасности и стабильности.

В 2024 году Киев уже резко критиковал подобную кампанию. И на этот раз предвыборный ролик тоже не остался без внимания. МИД Украины обвинил партию в использовании кадров с трагическими последствиями российской агрессии ради политического пиара. Ведомство заявило, что такие действия демонстрируют неуважение к украинскому народу и жертвам войны, вызывая справедливое возмущение общества.

«Прискорбно наблюдать, как грузинская власть подчиняется Москве и игнорирует принципы достоинства и независимости, которые исторически присущи грузинской нации и являются неотъемлемой частью ее идентичности», — говорится в заявлении.

Несмотря на попытку «Грузинской мечты» продемонстрировать «мир» и процветание, сравнивая Грузию с Украиной, предвыборная кампания столкнулась с острым общественным резонансом. Ключевым элементом критики стал баннер с фонтаном в парке Ваке — месте, где 13 октября 2022 года от удара током погибла 13-летняя теннисистка Марита Мепаришвили.

Социальные сети мгновенно заполнились следующими комментариями:

«Фонтан-убийца как символ режима»

«Мир — это смерть 13-летнего ребенка в фонтане»

«Убийство детей — так выглядит «мир» «коцев».

Напомним, что отреставрированный фонтан в парке Ваке был торжественно открыт мэром столицы Кахой Каладзе за день до трагедии. В рамках расследования по этому делу одним из осужденных стал заместитель начальника городской службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси Георгий Вахтангашвили. Тбилисский городской суд приговорил его к трем годам лишения свободы за служебную халатность. Однако через год и три месяца срок был заменен на домашний арест. Кроме того, получили тюремные сроки еще семь сотрудников подрядных и субподрядных компаний мэрии.

«Выбирай мир» — главный лозунг партии «Грузинская мечта» на выборах мэра Тбилиси. Раньше мэрия Кахи Каладзе продвигала слоган «Город, полный жизни», но со временем оппозиция и жители из-за череды трагических событий переиначили его в «Город, полный смерти».

Оппозиция использует факт повторяющихся трагедий в столице как аргумент против Каладзе. Член партии «Гахария — за Грузию» и потенциальный кандидат в мэры Георгий Шарашидзе заявил, что все эти случаи — результат коррупционного управления нынешнего мэра:

«Мы все прекрасно знаем, что произошло в парке Ваке и как молодая девочка стала жертвой безответственного и коррумпированного управления мэрии Тбилиси. Хочу также напомнить о смерти молодого спортсмена, трагедиях в парке Рике и на Вокзальной площади. Из-за неэффективности муниципальных служб и коррупции люди теряют жизни. Я призываю отразить на баннерах все эти проблемы и трагедии, за которые они несут прямую ответственность».

Менее чем через год после трагедии в парке Ваке, в 2023 году, 15-летний баскетболист Датуна Жгенти погиб от удара током в сквере Цхнети. Оппозиция считает, что за этот случай должна отвечать мэрия Тбилиси, так как ее службы занимались благоустройством этого сквера. Расследование по делу все еще продолжается.

25 января 2025 года на территории «кувшинов Рике» 16-летний Иосеб Адеишвили упал в наполненную водой канаву. Друзья не смогли его спасти, а муниципалитет столицы заявил, что происшествие случилось на частной территории и ответственности за это не несет.

11 апреля 2025 года 13-летний Николоз Кокошашвили упал в шахту лифта жилого дома «Титаник» и погиб. Здание было частично разрушено, а местные жители называли его так, потому что оно проседало из-за грунтовых вод. Мэрия заявила, что часть жильцов отказалась переселяться из аварийного дома.

14 июля 2025 года возле площади Вокзала обрушился фасад жилого дома, в результате чего погибли два человека. Жители ранее жаловались в мэрию на большую трещину в стене, но эффективных мер принято не было. Здание не огородили, на первом этаже продолжали работать магазины, а рядом действовала городская парковка. Мэр заявил, что большинство жильцов отказались выезжать из аварийного дома, а мэрия не имеет права выселять их принудительно.

Спустя несколько дней, в другом районе Тбилиси, началось принудительное выселение жителей дома по улице Твалчрелидзе. 24 июля, в тот же день, когда мэр Каха Каладзе объявил о своем участии в выборах на третий срок, власти провели операцию по выселению жильцов с применением силы. Из дома, в который люди самовольно заселились много лет назад, выселили вынужденных переселенцев и социально незащищенные семьи. Многие из них уже месяц живут без собственного жилья.

Из-за этих событий лозунг «Выбирай мир» стал для оппозиции поводом для критики. По их словам, демонстрируемый правящей партией «мир» носит лишь фасадный характер. Лидер партии «Лело» Саломе Самадашвили обвинила власти в запугивании граждан с помощью российской пропаганды и в попытках отвлечь внимание от реальных проблем и коррупции.

«На этом фоне пропаганда запугивания войной особенно цинична, когда Каха Каладзе в своей предвыборной кампании использует фотографии мест в Тбилиси, где трагически погиб ребенок, поскольку никакие нормы безопасности не соблюдаются на фоне коррупции, процветающей в Тбилиси и в целом в Грузии.

Я считаю, что гражданам Грузии нужно ясно понимать, что сегодня их пытается обмануть коррумпированный режим с единственной целью — продолжать грабить людей, увеличивать собственное богатство и за счет этого обеспечивать долгосрочное благополучие своих семей», — заявила Самадашвили.

Коррупция — одно из главных обвинений, которые на протяжении многих лет звучат в адрес Кахи Каладзе и его команды. СМИ публиковали материалы и расследования о сомнительных расходах без тендеров и подозрительном росте имущества чиновников. Вопросы коррупции и связанные с ними проблемы отмечались неоднократно, включая отчеты неправительственных организаций.

Недавно возможный соперник Кахи Каладзе на пост мэра Тбилиси, член партии «Лело» Алеко Элисашвили, назвал его «самым коррумпированным мэром в истории города». Заявление прозвучало на фоне нового проекта в столице: на территории бывшего вагоноремонтного завода в Надзаладеви планируется построить 51 корпус.

Как сообщил Элисашвили журналистам на месте, вместо того, чтобы муниципалитет выкупил эту территорию и превратил ее в зеленую рекреационную зону, «столице готовят еще один урбанистический кошмар».

«Этот завод не функционирует и находится в самом центре города. Любой честный руководитель в цивилизованном городе использовал бы такие территории в интересах жителей — создавал бы парки, скверы, рекреационные зоны, детские и спортивные площадки, а строительство жилья велось бы очень умеренно. Подобные возможности, особенно учитывая, что таких территорий в центре Тбилиси почти не осталось, должны максимально использоваться на благо города и людей. А что делает Каладзе?», — заявил Элисашвили.

По его словам, этой территорией владели депутат «Грузинской мечты» Нино Цилосани и владелец проправительственного телеканала «Имеди» Ираклий Рухадзе, которые позже продали ее. Покупателем стал друг Каладзе, Илия Цулая.

«Кто бы купил эту землю, если не правая рука Каладзе, автор его коррупционной схемы и бухгалтер Илия Цулая? Здесь планируется строительство 51 корпуса, ни один из которых не будет ниже 15 этажей — этот план был согласован в апреле. Разумеется, все это осуществляется под покровительством Каладзе, которого я считаю самым коррумпированным мэром, который когда-либо был у Тбилиси», — отметил Элисашвили.

Сам Каладзе отвергает все обвинения, называя их спекуляциями, и утверждает, что никогда не нарушал закон.

«Назовите хотя бы одно конкретное нарушение закона, но вы этого не можете сделать, только: «бла, бла, бла». Я в жизни не нарушал закон!», — так ответил журналистам Каладзе.

Кандидат от «Грузинской мечты», который претендует на третий срок мэра Тбилиси, обещает скоро представить проекты, планируемые к реализации в ближайшие четыре года. По его словам, эти выборы особенно важны, так как затрагивают каждый город, район, село и конкретные семьи.

«За последние годы было сделано очень много хороших дел. Я могу говорить о Тбилиси бесконечно, рассказывая о реализованных проектах, однако, разумеется, есть множество проблем и вызовов. У нас есть полная готовность представить обществу наше видение и план того, что должно быть сделано в следующие четыре года и как должны измениться страна, города и села к лучшему, будет реализовано еще больше интересных и значимых проектов», — заявил Каха Каладзе.

После объявления о своей кандидатуре Каха Каладзе активизировал присутствие в социальных сетях, публикуя видеоролики с объектов строительства. Среди ключевых тем — проект замены аварийных зданий в районе Варкетили, а также демонстрация хода работ на станции метро «Варкетили». Полная ее реабилитация, начатая в декабре 2022 года, пока так и не завершилась.

Но все это оппоненты власти, легитимность которой не признает оппозиция, пятый президент и значительная часть грузинского общества, воспринимают не как долгосрочную программу модернизации, а как политически мотивированную активность накануне выборов. Они убеждены, что так Каладзе и его команда пытаются предотвратить потерю голосов в районах, а не исправить давние системные проблемы.

