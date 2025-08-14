Независимые онлайн-издания Грузии инициировали сбор средств для продолжения своей работы, которая оказалась под угрозой из-за принятых «Грузинской мечтой» репрессивных законов. Журналисты предупреждают, что сегодня свобода слова в стране находится под угрозой, а цена молчания может оказаться слишком высокой.

Если независимые СМИ исчезнут…

13 августа грузинские читатели столкнулись с неожиданной картиной: сайты 22 независимых онлайн-изданий оказались недоступны. Вместо привычного контента открывался лишь черный экран. В соцсетях мгновенно возник один и тот же вопрос: «Что случилось?». Ответ пришел спустя несколько часов — это был перформанс. Онлайн-СМИ решили наглядно показать аудитории, насколько сегодня в Грузии уязвима свобода слова и перед какими угрозами стоят как сами журналисты, так и общество, которое они информируют.

Видеоролик под названием «Что случается, когда гаснет свет?», который СМИ запустили сразу же после перформанса, стал центральным элементом кампании.

В нем журналисты объясняли, что происходит, когда независимые СМИ перестают работать.

«Если не будет света, ты не узнаешь, как суд принимает несправедливые решения. Если не будет света, мы не сможем рассказать, как погибают люди из-за безответственности государства. Если не будет света, мы не сможем показать, как система применяет насилие к людям. Если не будет света, ты не узнаешь, как деньги людей уходят в карманы чиновников. Если не будет света, ты не узнаешь, что каждый пятый ребенок живет в нищете. Если не будет света, ты не увидишь, как разрушается культурное наследие. Если не будет света, мы не услышим голоса друг друга», — говорится в видеоролике, где журналистика метафорично представляется «светом».

Представители СМИ подчеркнули и то, что их выживание напрямую зависит от аудитории. Они создали платформу, позволяющую читателям переводить любую сумму на единый банковский счет, объединяющий 22 независимых издания.

Журналистка Ия Мамаладзе, одна из участниц кампании, отметила:

«Сегодня воздух, которым дышит СМИ, перекрыло наше законодательство. Мы считаем, что без медиа ничего не получится. Общество должно осознать, что вопрос о том, нравится ему конкретное СМИ или нет, в этой борьбе это не имеет существенного значения».

Новые законы, принятые в ускоренном порядке «Грузинской мечтой», ограничили деятельность СМИ и сократили возможности привлечения доноров, за счет которых в основном они и существовали. Теперь, как говорят журналисты, онлайн-издания борются за выживание.

Основательница расследовательской студии «Монитор» Нино Зуриашвили подчеркнула:

«Мы хотим дать единый ответ режиму: мы не будем регистрироваться в «FARA» и подчиняться этому закону. 22 медиа объединяются и обращаются к грузинским зрителям, читателям и слушателям с просьбой финансово поддержать нас, чтобы мы могли продолжить свою работу».

Среди участников кампании — издания «Батумелеби» и «Нетгазети». Их основательница, журналистка Мзия Амаглобели осуждена на два года лишения свободы за пощечину полицейскому. Ее дело рассматривают как символ давления на независимую журналистику и свободу слова.

Напомним, что в середине июля Служба доходов Грузии арестовала счета «Батумелеби» и «Нетгазети» из-за задолженности перед бюджетом. Чтобы сохранить издание, они объявили о продаже офиса редакции. Но общество сплотилось и оказало финансовую поддержку, которая позволила им продолжить работу.

Законодательные угрозы

С начала 2025 года «Грузинская мечта» приняла ряд законов, которые ограничивают деятельность независимых СМИ и ставят медиа под угрозу финансового краха. Они фактически запрещают деятельность медиа с иностранным финансированием, усиливают контроль государства и позволяют наказывать журналистов за критику власти. Есть уже и первые последствия: некоторые СМИ не получили гранты, журналистов вызвали в суд и оштрафовали за посты в соцсетях, а на оппозиционные каналы была подана жалоба в Комиссию по коммуникациям за «неудобные» эфиры.

Первым в списке репрессивных законов стала так называемый закон об иноагентах, который требует, чтобы медиа с иностранным финансированием регистрировались в Министерстве юстиции как «агенты иностранной силы». Отказ грозит штрафом в десятки тысяч лари, несмотря на это многие СМИ так и не стали регистрироваться.

Следом парламент принял изменения в закон «О вещании», который запрещает вещателям получать деньги из-за границы. Под запрет попадают гранты, покупка услуг иностранными компаниями, финансирование программ. Эти изменения также затрудняют работу независимых вещателей.

По этому же закону вещатели не могут использовать выражения, которые не нравятся «Грузинской мечте», например: «суд режима», «нелегитимный парламент» или «так называемый парламент». «Грузинская мечта» уже подала жалобы в Комиссию по коммуникациям на три оппозиционных телеканала, которым теперь грозят крупные штрафы.

«Грузинская мечта» внесла поправки в закон «О грантах», из-за которого независимые организации, в частности СМИ, попали в полную зависимость от согласия правительства. Чтобы получить иностранный грант, теперь нужно разрешение от правительства или специального уполномоченного органа.

И, наконец, в конце июня парламент принял изменения в закон «Об общих судах», ограничивающие право СМИ на съемку судебных заседаний и во дворе суда. Ее теперь могут проводить только «уполномоченные лица суда», а разрешение для журналистов выдается как исключение Высшим советом юстиции.

Журналистов бьют, власть молчит

Сложное положение СМИ в Грузии отметил и Госдеп США в ежегодном отчете о правах человека в мире. В нем указаны тревожные моменты: законы об «иностранных агентах», давление на свободу слова и нападения на журналистов. В частности, в отчете говорится о насилии и угрозах насилия в отношении граждан и журналистов, их необоснованных арестах и уголовном преследовании.

Отдельно упомянуты нападения на репортеров, освещавших проевропейские акции. Например, кейс журналистки телеканала «ТВ Пирвели» Маки Чихладзе и оператора Георгия Шецирули.

Как говорят представители СМИ, еще во время ноябрьских акций была объявлена «охота на журналистов». По данным организации «Международная прозрачность —Грузия», с 28 ноября по 30 декабря пострадали около 90 представителей СМИ. Многие получили травмы от действий силовиков, в том числе и настолько серьезные, что потребовалось хирургическое вмешательство. Ни один случай насилия в отношении демонстрантов и журналистов так и не был расследован, никто из правоохранителей не понес наказания.

За пару дней до опубликования отчета Госдепа США стало известно, что в Европейский суд по правам человека было направлено 19 жалоб от журналистов, пострадавших на протестах против закона «об иноагентах в марте 2023 года», за год до ноябрьских событий.

«Эти люди пострадали во время акций в марте 2023 года, против них система применяла насилие», — говорит адвокат Торнике Мигинеишвили, работавший над Страсбургским иском.

По его словам, до сих пор, по состоянию на 11 августа 2025 года, «не расследован ни один факт насилия или препятствования профессиональной деятельности». По его информации, только часть из 19 журналистов получила статус пострадавших.

