Ахра Авидзба заключен под стражу сроком на один месяц

Сухумский городской суд под председательством судьи Леварсы Багателия избрал меру пресечения в отношении Ахры Авидзба – заключение под стражу сроком на один месяц. Об этом сообщает «Апсныпресс».

Экс-помощник президента самопровозглашенной республики Абхазия, герой «ДНР» Ахра Авидзба обвиняется в незаконном хранении оружия вместе с группой лиц по предварительному сговору. Ему грозит от двух до шести лет лишения свободы.

Сторона гособвинения просила заключить Авидзба под стражу на два месяца, аргументируя свою просьбу тем, что задержанный отказывается сотрудничать со следствием, а также тем что находясь на свободе он может препятствовать ходу следствия. Интересы Авидзба в суде защищала адвокат Инга Габилая.

Как сообщалось 5 марта на сайте абхазского МВД, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий 4 марта текущего года в селе Гумиста Сухумского района по месту жительства гражданина Авидзба Ахрика Руслановича, 1986 года рождения, сотрудники правоохранительных органов обнаружили патроны различного калибра и образца, укомплектованные в заводскую тару и упаковки, а также россыпью, ручные противотанковые гранатометы, ручные пулеметы и пулеметные короба с лентами, снаряженными патронами, стволы огнестрельного автоматического оружия российского и иностранного производства, пистолеты, специальное снаряжение и радиопередающие устройства.