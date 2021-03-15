Акакий Минашвили: Для «Нацдвижения» главной является тема политзаключенных

«Грузинская мечта готова к соглашению на справедливых условиях», - заявил спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе после встречи с личным представителем президента Европейского Совета Шарля Мишеля Кристианом Даниельсоном, передает Общественный вещатель.

«Я хочу вам очень четко сказать, «Грузинская мечта» готова к соглашению на справедливых условиях… Мы также ценим выбор наших сторонников и, конечно же, хотим достичь соглашения, которое обеспечит устойчивое, долгосрочное политическое сотрудничество в нашей стране», - сказал Талаквадзе.

По его словам, Грузия пользуется неизменной поддержкой Евросоюза, и участие партнеров в этом диалоге отражает эту поддержку.

Личный представитель президента Европейского Совета Шарля Мишеля Кристиан Даниельсон встретился сегодня с представителями «Грузинской мечты». На встрече присутствовали председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, председатель парламента Арчил Талаквадзе и член политсовета партии Шалва Папуашвили. Во встрече также приняли участие посол США в Грузии Келли Дегнан и посол Европейского союза Карл Харцель.

В течение сегодняшнего дня у Даниельсона продолжатся индивидуальные встречи с лидерами разных партий – как оппозиционных, так и правящей. Если позиции сторон удастся сблизить, вечером состоится общая встреча.

В настоящее время Даниельсон проводит переговоры с представителями коалиции «Сила в единстве», образованной вокруг крупнейшей оппозиционной партии страны «Единое национальное движение».

По словам одного из лидеров ЕНД Саломе Самадашвили, основным требованием оппозиции остается проведение внеочередных выборов и освобождение политзаключенных – председателя их партии Ники Мелия и совладельца телеканала «Мтавари» Георгия Руруа. Одновременно весь оппозиционный спектр согласен с тем, что найти выход из политического кризиса будет невозможно без серьезной избирательной реформы. Самадашвили напомнила, что оппозиция уже пошла на определенные компромиссы, предложив провести плебисцит.

Уже несколько месяцев дипломаты из ЕС и США пытаются повлиять на ситуацию в Грузии, но пока безрезультатно – политический кризис, начавшийся в стране после парламентских выборов осенью 2020 года, только обостряется.

Когда переговоры между властью и оппозицией зашли в окончательный тупик, в Грузию прибыл президент Евросовета Шарль Мишель. При его непосредственном участии был составлен рамочный список для обсуждения из шести пунктов: амбициозная избирательная реформа, судебная реформа, вопрос политзаключенных и политического правосудия, распределение сил в парламенте и потенциальные досрочные выборы/подготовка к местным выборам и обязательное продолжение диалога до 16 марта.

Для мониторинга диалога Мишель прислал в Тбилиси Кристиана Даниэльсона, который на данный момент является руководителем представительства Еврокомиссии в Швеции.