Саломе Зурабишвили отчитала о проделанной работе

Сегодня, когда Грузия отмечает одновременно трагическую и торжественную дату – день памяти жертв 9 апреля и годовщину провозглашения независимости страны, президент Саломе Зурабишвили выступила с ежегодным отчетом перед парламентом. Правда, отчиталась президент лишь перед представителями большинства и той небольшой части оппозиции, которые решили войти в парламент.

«Прошу всех встать и почтить минутой молчания память погибших 7 апреля при переходе через реку Ингури, а также память Даты Ванишвили», – президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня выступила перед депутатами парламента 10-го созыва с ежегодным отчетом. Начав выступление с минуты молчания, глава государства отметила, что «тема оккупации – самая сакральная», а спекуляции на эту тему назвала абсурдом:

«Необходимо прекратить абсурдные обвинения по этой теме – «ничего не делают», «закрыли Ингурский мост» – особенно тогда, когда мы прекрасно знаем, кто закрыл Ингурский мост, и кто ответственен за это».

По мнению президента, подобными вбросами пользуются третьи страны, стараясь манипулировать общественным мнением. Выпад в адрес противников власти, критикующих правящую партию за то, что «Грузинская мечта» до сих пор не предприняла действенных шагов для усиления грузинской повестки на международной арене, Зурабишвили обусловила тем, что оппозиция, руководствуясь узкопартийными интересами, готова поставить на карту репутацию и будущее страны:

«Я не могу представить, чтобы в стране, которая борется с оккупацией, партнерами которой являются Европа и Америка, сами граждане, вопреки интересам Грузии, проводили совершенно недостойную кампанию, дискредитирующую ее и даже лоббирующую санкции. Можно подумать, что это ослабляет политического конкурента и усиливает собственные политические цели. Но те, кто хорошо знает Европу и Америку, понимают, что это не так и что урон наноситься самой стране, ее перспективам, ее поддержке в борьбе с оккупацией, расширении экономических возможностей или реальной евроатлантической интеграции. Следовательно, от оппозиции требуется проявить больше сознательности».

При этом, говоря о сознательности, президент упомянула и правящую партию. Беспартийная Саломе Зурабишвили раскритиковала «Грузинскую мечту» за то, что властям страны не хватило смелости сделать необходимые шаги в ходе переговоров при посредничестве Евросоюза. Впрочем, больше все же досталось оппозиции:

«Властям не хватило смелости поставить стабильность и демократический прогресс страны, союз с Европой выше отдельных «деталей». И я надеюсь, что это произойдет. Оппозиция должна освободиться от шантажа и давления извне, уважать своих избирателей и выбрать единственный политически приемлемый способ – вернуться в многопартийный парламент. В парламент, который открывает беспрецедентные возможности для оппозиционной деятельности тем, кто действительно хочет быть политически активным. Мне очень жаль, что нам пока не удалось прийти к соглашению. Обе стороны должны были пойти на уступки, предложенные представителем ЕС. Но, к сожалению, ни у одной из них не хватило смелости, возможно, даже мужества, чтобы пойти на компромисс».

Столь «сбалансированная» позиция позволила представителями «Грузинской мечты» заявить о беспристрастности главы государства. Спикер парламента Арчил Талаквадзе предложил Зурабишвили в качестве главного фасилитатора на переговорах с оппозицией.

«Мы всегда говорили, что, согласно Конституции Грузии, президент – беспартийный политик. Сегодня еще раз было продемонстрировано, что президент Грузии как институт и как политическое лицо стоит вне партийной повестки дня и выше нее. Соответственно, президент сделала правильный акцент, когда говорила о важности политического соглашения, и когда она подчеркнула желание наших партнеров проводить политику в Грузии институционально, в парламенте, а партии должны участвовать в этом процессе. Отказ от участия противоречит принципу демократии. Конечно, нынешнее послание президента Грузии правильное. Для достижения соглашения политические партии должны вернуться в парламент и принять полноценное участие в политическом процессе. А институт президента может стать площадкой для диалога. Конституция дает главе государства такой мандат».

Но бойкотирующие работу парламента противники власти не верят в медиаторские способности президента, как и в то, что Саломе Зурабившили стоит выше партийных интересов «Грузинской мечты» – партии, которая и посадила ее в кресло главы государства. Столь же скептично настроены и представители той части оппозиции, которая все же прошла в парламент. Лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили остался разочарован выступлением президента:

«Меня абсолютно не удовлетворило выступление президента, оно было неожиданно коротким и очень общим. В стране есть проблемы и вопросы, которые действительно заслуживают более пристального внимания президента. В общем, я не увидел глубокого анализа и не услышал ни одного решения. Кроме того, я ожидал, что она скажет что-нибудь о своем авторитете как первого лица. Она объявила мораторий на саму себя полтора года назад – полномочия президента были приостановлены из-за инцидента с помилованием, и я ожидал, что она что-то скажет по этому поводу, но я ничего не услышал. И это проблема».

Президент же считает, что настоящая проблема в том, что власти страны не согласовали с ней планы подать заявку на членство в ЕС в 2024 году. Судя по тону, госпожу Зурабишвили обидело то, что руководство «Грузинской мечты» намерено разговаривать с Европой через ее голову:

«Тема внесения нашей кандидатуры в Евросоюз не была согласована не только с оппозицией, но даже с президентом страны. Если мы не создадим такое будущее вместе, не сможем преодолеть оккупацию и (осуществить) евроатлантическую интеграцию».

Потребовала президент уделить больше внимания и украинскому вопросу. Обострение на востоке дружественной страны, считает Зурабишвили, несет угрозу не только Киеву, но и Тбилиси:

«Я не могу не упомянуть сегодняшнюю борьбу наших украинских друзей и выражаю им солидарность. Думаю, что сегодня в знак солидарности необходимо немедленно вернуть посла в Киев».

Посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе в мае прошлого года был временно отозван из-за назначения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили председателем украинского исполнительного комитета реформ.

После начала нового обострения на линии разграничения в Донбассе, Тбилиси почти неделю хранил молчание – ни один из представителей высшего руководства страны, включая президента, до последнего момента не выражал солидарности Киеву.