Время неприятностей. Рикард Йозвяк – о помощи Запада Украине

Поскольку российские войска концентрируются у границ Украины в численности, невиданной с момента аннексии Крыма в 2014 году и последующей войны в Донбассе, испытываешь дежавю, когда дело касается реакции Запада на действия Кремля. Тогда (как и сейчас) выражалась "глубокая озабоченность", звучали призывы к деэскалации конфликта и поддержке Украины. Но, помимо этого и некоторых символических жестов, мало что могло придать уверенности Киеву.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 13 апреля впервые проинформировал о ситуации Комиссию НАТО – Украина. На следующий день министры обороны и иностранных дел Североатлантического блока уделили внимание ситуации на российско-украинской границе на длительном заседании, которое вообще-то должно было быть посвящено исключительно проблеме вывода солдат НАТО из Афганистана. Министр обороны Украины Андрей Таран проинформировал о том же самом депутатов Европейского парламента. 19 апреля ситуацию обсудили министры иностранных дел ЕС.

Вдобавок главы дипломатических ведомств "балтийской тройки" совершили символическую поездку в Киев, а затем на заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене, посвятив более двух часов обсуждению ситуации. Президент Украины Владимир Зеленский всю минувшую неделю разговаривал по телефону с мировыми лидерами. 16 апреля он лично встретился с французским коллегой Эммануэлем Макроном в Париже, состоялся и совместный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель по видеосвязи. Союзники и друзья Киева в Европе и Северной Америке снова и снова заявляли о неизменной поддержке Украины.

Но достаточно ли этого? Польша подняла вопрос о введении европейских санкций в отношении большего числа российских официальных лиц, ещё несколько стран-членов ЕС (в основном из восточной части союза) поддержали Варшаву. Тем не менее, когда дело доходит до санкций, ЕС придерживается собственных законов, а они гласят: ничего невозможно сделать превентивно. Чтобы что-то произошло, российские войска должны пересечь границу, но даже в этом случае, скорее всего, мы увидим лишь санкционные списки с новыми именами российских чиновников, а не масштабные экономические санкции. Судя по 2014 году (а также судя по реакции на события в Беларуси в прошлом году), такие меры в ЕС не принимаются молниеносно.

У НАТО всё, на первый взгляд, может получиться быстрее. У этой военной организации сейчас более тесное сотрудничество с Киевом, чем в 2014 году: выросло количество совместных учений, НАТО организовало фонды для помощи украинской армии, а отдельные члены альянса внесли свой вклад в приобретение Украиной оружия и военной техники. Однако не стоит полагать, что НАТО придет на помощь Киеву в военном отношении, если разразится вооружённый конфликт, и лучше не питать надежд на то, что Украина приблизится к членству в НАТО. "План действий по вступлению в НАТО" для Украины окажется, вероятнее всего, таким же эфемерным, как и для Грузии, которая добивается реализации подобного документа уже почти десять лет. НАТО может выразить поддержку Украине, но многие из 30 членов альянса не захотят ввязываться в заваруху на востоке Европы.

2014 год может повториться снова

Правда заключается в том, что даже сейчас есть члены западных объединений, которые не хотят отдавать себе отчёт в том, что именно совершает у своих границ Россия. Довольно позорным оказалось первое совместное заявление Франции и Германии по этому вопросу ("обеим сторонам необходимо снизить уровень эскалации") – на самом деле это не разовая оплошность, подобная формулировка отражает настроение политических умов в некоторых странах Европы. В ОБСЕ, например, такие государства, как Италия и Португалия, поддерживаемые Испанией и Грецией, настаивали на таких же заявлениях.

В России хорошо понимают особенности ситуации, и это даёт Кремлю значительную свободу действовать безнаказанно и, как говорят некоторые комментаторы, "издеваться над западными институтами". Почему бы и нет? Сейчас лучшее время для неприятностей: страны ЕС измучены борьбой с пандемией коронавируса и трудностями с массовым вакцинированием населения. Скандал с "софагейтом" в Анкаре вызвал расхождение во мнениях в руководстве ЕС, между Европейской комиссией и Европейским советом, и ещё больше осложнил отношения между их главами Урсулой фон дер Ляйен и Шарлем Мишелем. Они, напомню, прибыли на встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, в ходе которой в зале для переговоров оказалось только два свободных стула. Мишель сел рядом с Эрдоганом, а фон дер Ляйен пришлось устроиться на софе по соседству с министром иностранных дел Турции. Многие назвали эту ситуацию сексистской.

Германия готовится к сентябрьским выборам, и правящая в этой стране партия ХДС, похоже, не может найти подходящего преемника Ангеле Меркель. Макрон готовится к новому избирательному циклу, через год ему может грозить жёсткая борьба с крайне правым политиком Марин Ле Пен. В Нидерландах опытный Марк Рютте изо всех сил пытается создать новую партийную коалицию, чтобы остаться у власти, в Италии премьер-технократ Марио Драги сосредоточен на слабой экономике, а Великобританию скоро может ожидать новый референдум о независимости Шотландии. Польша, друг Украины, находится в почти полной изоляции, страны Балтии – смелые, но политически не слишком влиятельные участники западного сообщества.

Так что Украине приходится надеяться: у новой администрации США окажется достаточно влияния, чтобы уговорить Запад дать России должный ответ, если Москва действительно предпримет действия на своей юго-восточной границе. В противном случае 2014 год может повториться снова.

Рикард Йозвяк – европейский обозреватель медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода



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