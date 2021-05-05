Родственники и друзья Ахры Авидзба требуют освободить его из-под стражи

Родственники и друзья зкс-помощника президента самопровозглашенной республики Абхазия, героя «ДНР» Ахры Авидзба накануне вечером собрались у здания Службы государственной безопасности. Они требовали освободить Авидзба, так как 5 мая, в 0:00 часов истек срок его содержания под стражей.

От СГБ родственники и друзья Авидзба перешли к зданию МВД с требованием объяснить, на каком основании он до сих пор удерживается в заключении.

Как пишет Telegram-канал АМРА-life, к собравшимся вышел глава абхазского МВД Дмитрий Дбар. Он сказал, что Гульрипшский районный суд, которому было передано дело, вынес постановление о продлении срока ареста.

Дбар также добавил, что правоохранительные органы выполняют решение суда, и если суд примет решение об освобождении Ахры Авидзба, то он выйдет на свободу.

Ранее супруга Авидзба, Юлия Овчаренко написала в социальной сети, что может объявить бессрочный пикет и разбить палатку у стен МВД и администрации президента вместе со своими несовершеннолетними детьми – «и находиться там до тех пор, пока закон не станет превыше чьих-то личных корыстных интересов».