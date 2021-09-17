Обзор югоосетинской прессы

Газета «Республика» публикует интервью с Вячеславом Гобозовым. «Известный политолог, опытный переговорщик, политик, депутат парламента Южной Осетии первых трех созывов, востребованный журналист как на Юге, так и на Севере Алании, один из составителей Конституции РЮО и многих важных законов страны, государственный и общественный деятель...» – представляет его газета. Речь в и интервью идет о политических процессах как внутри, так и вокруг Южной Осетии. Один из основных недостатков югоосетинской политики, по мнению Гобозова, – отсутствие стратегического планирования. «Одна из наиболее важных причин ухода на второй план вопросов стратегического планирования в том, что мы почувствовали себя слишком защищенными. До признания, еще в 90-е годы, у нас бывало больше дебатов с российской стороной, чем с грузинской, это я говорю как активный участник переговоров. Многие российские представители не скрывали тогда, что другого варианта, кроме как втолкнуть Южную Осетию в состав Грузии, они вообще не представляют. И, видимо, когда понимаешь, что надеяться не на кого, ты включаешь весь свой потенциал», – считает Гобозов. По его мнению, структуры Южной Осетии ведут себя так, как будто проблемы Грузии больше не существует. «К сожалению, Цнелисский кризис во многом вернул нас в реальность», – считает он. По его мнению, Южная Осетия опаздывает с реформами, в частности, децентрализацией власти. «Если бы феодальный абсолютизм был хорошим строем, он бы и сегодня существовал, а на сегодняшний день абсолютизм сохраняется только в нескольких арабских странах. Во всех демократических странах, включая Российскую Федерацию, есть тенденция к децентрализации и деконцентрации власти, посыл которой именно в этом – в отделении института главы государства от института исполнительной власти», – цитирует Гобозова издание.

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Газета «Южная Осетия» пишет о тружениках села, а именно, садоводах из села Хелчуа. Семнадцать лет назад двое сельчан – Геннадий Кисиев и Хазби Валиев, решили разбить фруктовый сад, чтобы и самим заработать, и обеспечить внутренний рынок фруктами. По словам Кисиева, последние два года в республике был огромный урожай персиков. Практически в каждом овощном магазине города прошедшим летом персики были в изобилии. «Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы насытить внутренний рынок фруктами, чтобы наши граждане потребляли экологически чистые фрукты и овощи. Но в случае избытка продукции, что мы наблюдаем в последние годы, мы хотели бы вывозить ее и в Россию. К сожалению, мы сталкиваемся с проблемой сбыта наших фруктов. Здесь отмечу, что часть урожая наших фруктов приобрело Министерство образования для подведомственных дошкольных учреждений. Это поддержало нас, конечно», – рассказал Геннадий Кисиев, но добавил, что из-за высоких таможенных пошлин возникли проблемы с реализацией продукции и многие садоводы потеряли интерес к этой работе.

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Пользователи социальных сетей обсуждают опубликованные документы, касающиеся таможенного регулирования между Южной Осетией и Россией, а именно, переход на тарифы Таможенного союза. Телеграм-канал «Iron bonvarnon» считает, что соглашение невыгодно для республики. «Зачем Бибилов это делает, непонятно. Если только его целью не является обеспечение максимального оттока осетин из Южной Осетии и расчистка территории для кого-то другого. Южная Осетия не является членом ЕАЭС, никакой выгоды от перехода на законодательство ЕАЭС для республики нет. Реализация этого решения ставит крест на каких-либо экономических перспективах республики и ее народа». Этот же пост обсуждают в социальной сети «Фейсбук». «Не одно, так второе… Такое чувство, что на каждую проблему готовится не конструктивное решение, а дополнительная накладка по типу "утяжелитель"», – пишет один из пользователей. Другой задается вопросом: «А как же быть с предвыборным лозунгом Бибилова: Убрать таможенный пункт пропуска между Республикой Южная Осетия и Республикой Северная Осетия-Алания?»

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия