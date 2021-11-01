Свет, вода и гнилые трубы

В минувшую субботу на весь световой день отключили свет из-за ремонтных работ на линии электропередач. Вечером энергетики отрапортовали, что ремонтные работы завершены, и тут же отключили свет – теперь уже по графику. Так прошла суббота. Затем был второй выходной, дарованный нам Всевышним и Конституцией. Теперь свет отключили из-за перегрузок на линии, которую чинили в субботу, а затем еще несколько раз до того самого момента, пока свет не выключили по графику веерных отключений. Таким было воскресенье.

От низкого напряжения в сети горят бытовые электроприборы, а руководство главной энергетической компании сообщает, что единственная задача «Черноморэнерго» – это обеспечение бесперебойного электроснабжения республики, и призывает граждан страны экономить электричество, так как «электроэнергетика является для нашей страны единственным источником, позволяющим нормально развиваться экономике, доставлять свет и тепло в дома наших граждан». Не знаю, о каком развитии экономики говорят энергетики в своих заявлениях, но звучит это смешно, так как уже второй год после попытки правительства легализовать деятельность по добыче криптовалюты жители Абхазии живут в режиме чрезвычайной экономии электроэнергии. К отключению энергии добавляется отключение воды: в тот момент, когда отключают свет, и тогда, когда водоканал ремонтирует трубы. Весь город лежит в руинах – подрядные организации второй год проводят ремонтные работы по российской инвестпрограмме. У подрядчиков ничего не получается: то рабочих и специалистов не хватает, то дождь пошел, то деньги не поступили. Здесь все, как у плохого танцора, – всегда находятся причины, чтобы объяснить невыполнения взятых на себя обязательств.

В этой ситуации, думаю, что скульптура Ждуна будет очень органично выглядеть и перед администрацией президента, и перед парламентом, и перед администрацией любого города или района. Она может стать символом нашего потрясающего терпения и веры в то, что к 2025 году настанет большой праздник – начнет работать сухумский аэропорт, в Абхазию проведут газопровод и отремонтируют электросети. В общем-то осталось терпеть всего три года, и аккурат к окончанию президентского срока Аслана Бжания наше терпение будет вознаграждено. Но насколько это реалистично?

Итак, аэропорт. Нам говорят о пассажирских перевозках. По словам главы нашего государства, он нашел уже потенциального инвестора, который готов вложить деньги в реконструкцию аэропорта в Сухуме. Имя инвестора засекречено, но известно, что сам проект обойдется в 8 миллиардов рублей и «что весной на проект выделили 120 млн рублей». Но на горизонте опять появился тот самый танцор, которому ноги мешают. Оказывается, «с марта месяца по настоящее время стоимость некоторых строительных материалов увеличилась в два и более раз. Например, арматура, пиломатериалы», – жалуется президент. У президента очередная неожиданность – он не думал, что так долго будет готовиться проектно-сметная документация, но уверен, что работы будут завершены к январю 2024 года.

К уверенностям президентов я отношусь скептически, поэтому не стану перечислять, в чем был еще уверен нынешний, Аслан Бжания, когда был кандидатом в президенты и за полтора года своего нахождения во главе государства. Я остановлюсь на его заветной цели – реконструкции сухумского аэропорта. Мы давно не живем в Советском Союзе, и вопрос экономической целесообразности – самый главный при реализации любого проекта, тем более что речь идет о коммерческих инвестициях, а значит, инвестор должен быть не просто заинтересован, но и уверен в окупаемости предложенной ему затеи.

То есть для реализации коммерческого проекта должна быть проведена оценка его экономической эффективности и определены сроки окупаемости вложенных инвестиций. Ни о чем подобном никто не слышал, и так как президент оперирует не цифрами, а сообщением о различных неожиданностях, которые настигают его то тут, то там – сроки подготовки проектно-сметной документации, подорожание строительных материалов и так далее, – то создается впечатление, что это Остап Бендер посещает Абхазию с кратковременными визитами, чтобы сообщить о новой мечте. К тому же и без всякой оценки эффективности данного проекта понятно, что он не окупится ни через год, ни через десять лет, если нас не обманывают и речь действительно идет о пассажирских перевозках.

На самом деле все просто: географический ареал в силу частичной признанности нашей страны ограничен Россией. Сегодня жители Абхазии пользуются услугами российского сочинского аэропорта, и несложно определить, что ежедневно из него вылетает от десяти до двадцати наших граждан. Не надо быть экономистом, чтобы понять, что даже в самый большой курортный день расходы на содержание международного аэропорта перекроют доходы. И мне, благодаря Ильфу и Петрову, известен только один способ увеличить пассажиропотоки – объявить о проведении международного васюкинского турнира в Абхазии к открытию аэропорта в 2024 году. Без такого турнира наш аэропорт станет многомиллиардной «писаной торбой», реконструкция и содержание которой будут сопоставимы с несколькими годовыми бюджетами страны. Потому что такие показатели, как численность населения и его платежеспособность, являются основополагающими для этого проекта, как, впрочем, и для другого – всеобщей газификации страны.

Нашему руководству пора вернуться на абхазскую землю и перестать морочить голову неосуществимыми и экономически необоснованными проектами. В условиях, когда жители страны по вине руководства страдают от ежедневной бытовой неустроенности, бендеровские прожекты выглядят как минимум цинично. Нам нужны нормальные бытовые условия и не в заоблачном будущем, а сегодня и сейчас. А вот аэропорт и газопровод могут и подождать. Пока подрядчики наладят водоснабжение, а правительство отрегулирует проблему потребления электроэнергии и научится выплачивать пенсии.

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