Защитить права человека

Сегодня мировое сообщество отмечает День прав человека. 73 года назад Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию, в которой были прописаны права каждого человека. По традиции в этот день правозащитные организации Грузии рассказывают, как развивалась ситуация с правами человека в течение года. Свои отчеты представили некоторые НПО и Народный защитник.

«Грузия стоит перед многими вызовами, этот год не стал исключением, но достижения (Грузии в сфере прав человека) действительно впечатляющие», – заявил спикер парламента Каха Кучава, выступая на Форуме по правам человека в Тбилиси, организованном правительством Грузии, представительствами ЕС и ООН. Кучава отметил существенные шаги, предпринятые властями в последние годы, по созданию нормативной базы для улучшения правовой ситуации в Грузии. В числе таковых принятие нового кодекса защиты детей от насилия, поддержка образования и финансовая поддержка семей в кризисных ситуациях. Среди значительных шагов и принятие в 2020-м новых трудовых норм.

«Естественно, мы говорили и о тех планах, которые начнем осуществлять с будущего года. Они очень скоро будут представлены (общественности), и они очень важные», – сказал Каха Кучава журналистам.

Среди участников сегодняшнего форума и Народный защитник Нино Ломджария. Еще до начала мероприятия на пресс-конференции омбудсмен представила краткий ежегодный отчет, в котором нет ни слова о заслугах властей в сфере прав человека. Начала Нино Ломджария с критики, которой, впрочем, уже неоднократно подвергала власть за ее методы борьбы с пандемией COVID-19. Многие из принятых правительством решений поставили под угрозу жизни и здоровье людей, говорит Народный защитник:

«Мы считаем, что информационная кампания, касающаяся процесса вакцинации, была неэффективна. Кроме того, решения, принимаемые для борьбы с коронавирусом, в большинстве случаев не были основаны на лучшей международной практике. Прекрасный пример тому – введение постоянных «зеленых паспортов», отмена правила обязательного ношения масок на определенный период и т.д. Все это создавало впечатление, что регуляции устанавливались не на основании научных, медицинских и эпидемиологических исследований, а с учетом политических интересов».

Затронула омбудсмен и тему прошедших выборов в органы местного самоуправления:

«По имеющейся у Народного защитника информации, предположительно, дискриминационно, из-за политических взглядов (с разных должностей, в разных компаниях и учреждениях) были уволены 69 человек, а на 59 оппозиционных кандидатов, предположительно, было осуществлено давление, их запугивали с целью заставить отказаться от участия в выборах. Большинство из них, за исключением нескольких, «сняли» свои кандидатуры. Также Народный защитник разделяет оценку местных и международных наблюдательных организаций, согласно которой давление на избирателей и факты их запугивания могли повлиять на свободную волю избирателя».

Резкой критике подвергла омбудсмен и решение властей продолжить процесс назначения судей в Верховный суд, несмотря на рекомендации международных партнеров и местных организаций приостановить эти процедуры до завершения судебной реформы.

Эту тему затронули сегодня и в НПО «Демократическая инициатива Грузии» (GDI). Правящая партия присвоила практически все государственные институты, в стране нарастают тенденции авторитаризма, и основной демократический механизм – выборы, бессилен против этого, говорится в письменном заявлении организации:

«Власть не избегает ни серьезных нарушений прав человека, ни ухудшения отношений с международными партнерами ради сохранения власти, что значительно ослабляет перспективы страны в развитии демократического прогресса. В результате этого в обществе нарастает нигилизм на фоне и без того острого политического, экономического и социального положения, а это ослабляет перспективы интеграции в евроатлантическое пространство».

Не обошли стороной правозащитники и тему давления на представителей СМИ. За год Народный защитник зафиксировала десятки случаев физического нападения на журналистов и операторов, и это – не считая тех, кто пострадал во время акций радикальных групп 5 июля. Кстати, после этих событий 45 человек получили статус пострадавших, говорит Нино Ломджария.

Проблема вмешательства в профессиональную деятельность и давления на представителей СМИ существует в Грузии годами, однако она особо проявилась в 2021-м, говорится в письменном заявлении «Ассоциации молодых юристов»:

«Кроме того, нападения (на представителей СМИ), совершенные в последние годы, по большей части не расследуются. Ярким примером тому являются события 5 июля в Тбилиси. Более того, государство соответственно не отреагировало и не пресекло эти события».

Говорили сегодня правозащитники и на тему дискриминации жителей Грузии по разным признакам. К примеру, в офис Народного защитника в течение года поступила 141 жалоба, 27% этих жалоб касаются предположительных фактов дискриминации по политическим предпочтениям, 17% – по гендерным признакам, 12% жалоб касаются дискриминации людей с ограниченными возможностями.

В своем отчете омбудсмен перечислила и проблемы, которые оставались актуальными на протяжении года на территориях, неподконтрольных официальному Тбилиси, – это ограничение передвижения граждан, доступность медицинских сервисов, практика незаконных задержаний и практически полный запрет на обучение на грузинском языке.