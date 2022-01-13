Грузия-21. «Лучше, чем в Рио»: медальный рекорд на Олимпиаде

Олимпийский 2021-й стал рекордным для грузинских спортсменов по количеству завоеванных медалей – двух золотых, пяти серебряных и одной бронзовой. Впрочем, были и разочарования.

Олимпийские игры в Токио пришлось перенести на год из-за вспышки коронавируса. Именно из-за пандемии грузинская сборная была представлена в меньшем составе, чем на прошлой Олимпиаде, – 35 атлетов в 11 видах спорта. Еще до начала Олимпиады заместитель председателя парламентского комитета по делам спорта Шота Хабарели в интервью «Эху Кавказа» сказал:

«На прошлых Олимпийских играх у нас было 40 спортсменов. На нынешних Грузию представляет меньше атлетов. Ведь была пандемия, проблемы, связанные с этим, потому сейчас спортсменов меньше. Но эти ребята по своим качествам практически превышают тот состав, который участвовал в прошлой Олимпиаде. Исходя из этого, ожидания действительно большие. У нас есть Талахадзе (Лаша Талахадзе – тяжелая атлетика), Тушишвили (Гурам Тушишвили – дзюдо), Чхвимиани (Лухум Чхвимиани – дзюдо), Липартелиани (Варлам Липартелиани – дзюдо), Григалашвили (Тато Григалашвили – дзюдо), вообще, много чемпионов мира и Европы. Я не буду перечислять всех, но скажу: 11 видов спорта – это очень много. Не стану называть и имена тех, от кого мы ждем золото, знайте, все борются за первое место».

Для Грузии Олимпиада открылась соревнованиями дзюдоистов. На пятый день игр первое золото сборной принес Лаша Бекаури. Для спортсмена, отметившего свой 21-й день рождения во время игр в Токио 26 июля, эта Олимпиада стала первой в его карьере. До последнего момента его участие в играх оставалось под вопросом, зимой 2020 года Бекаури получил травму плеча на проходившем в Будапеште турнире Большого шлема. Грузинский дзюдоист выступал в весовой категории до 90 кг, в финал он вышел, победив россиянина Михаила Игольникова, а золото ему принесла победа над немецким спортсменом Эдуардом Триппелем. Сразу после финального выступления Бекаури сказал:

«Я сейчас представляю, как радуется мой народ, и поэтому я счастлив. Спасибо всем, моим болельщикам, посвящаю эту победу всей Грузии. Я боролся до последнего, и мне воздалось за этот труд. Я стал олимпийским чемпионом, моя большая мечта исполнилась».

Второе золото грузинской сборной принес тяжелоатлет Лаша Талахадзе, сохранивший за собой звание самого сильного человека планеты. Золотой призер летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро завоевал второе олимпийское золото в своей карьере 4 августа. Выступая в категории свыше 109 кг, в рывке он поднял 223 кг, улучшив свой мировой рекорд на один килограмм, который установил на чемпионате Европы-2021, а в толчке в третьей попытке Лаше удалось поднять 265 кг, тоже на килограмм превысив свой прежний мировой рекорд, установленный на чемпионате мира в 2019-м. Итак, по сумме двоеборья Талахадзе поднял 488 кг и улучшил свое же достижение на три килограмма. Лаше удалось сделать то, чего не удавалось никому в истории независимой Грузии, говорит журналист грузинской службы Радио Свобода Отар Маглакелидзе:

«Он дважды стал олимпийским чемпионом, и этим все сказано. И этого он добился в 27 лет. А если учесть средний возраст тяжелоатлетов, у него есть шанс выступить еще на двух Олимпиадах. Это значит, что нам стоит ждать от него новых рекордов. Сейчас он обогнал серебряного призера на 47 кг – это просто нереальный результат. В самой престижной весовой категории он стал четырехкратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом Европы, а теперь – двукратным олимпийским чемпионом. Он – уникальный спортсмен».

Многие представители грузинской и мировой спортивной общественности были уверены в золоте Талахадзе еще до начала Олимпиады, интерес заключался в том, насколько он сможет улучшить свои рекорды. И, действительно, в своем успехе он далеко ушел от остальных призеров Олимпиады, опередив Али Давоуди из Ирана на 47 кг, который по сумме двоеборья набрал 441 кг и занял второе место. Бронза досталась Ман Асааду из Сирии, в рывке и толчке поднявшему 424 килограмма. Оба они занимают призовые места во многих первенствах, говорит спортивный обозреватель Давид Клибадзе:

«Спортивного интереса, как такового, в этой категории не было, поскольку все в мире, кого интересует тяжелая атлетика и кто следит за этим спортом, были уверены в победе Лаши – это аксиома. Был такой тяжелоатлет Пол Андерсон, который преодолел барьер в 500 кг, но тогда атлеты выступали в троеборье (жим, рывок и толчок), суммировались результаты трех упражнений. А Лаша, я уверен, вскоре одолеет этот вес в двоеборье. А вообще, мне очень понравились выступления иранца и сирийца, они взяли призовые места. Сейчас они очень молодые, и я бы пожелал им занять лет через 10 место Лаши Талахадзе и устанавливать новые рекорды. Но пока самый сильный человек в мире – грузин».

Большим огорчением для грузинских болельщиков стало серебро борца вольного стиля Гено Петриашвили, на прошедших Олимпийских играх он был одним из претендентов на золотую медаль. В финале он уступил спортсмену из США Гейблу Стивенсону. До последней секунды Гено выигрывал у американца со счетом 8:7, и, когда болельщики грузинского борца уже были готовы начать праздновать победу, он допустил ошибку. Гейбл вышел вперед, и свисток судьи прозвучал в момент, когда на табло высветился счет 10:8 в пользу Стивенсона. Петриашвили взял серебро, и, несомненно, это большое достижение, однако от него все же ждали золотой медали, говорит заместитель председателя парламентского комитета по делам спорта Шота Хабарели:

«Это было… я не знаю… наверное, такое происходит один из тысячи раз в спорте. Оставалась ведь секунда. Спортсмен такого уровня не должен был делать такого (совершать ошибку). Но все же это спорт, и исключать ничего нельзя. Гено Петриашвили – один из самых уникальных атлетов в своей категории, для меня он все равно номер один. Конечно, то, что произошло, – настоящая катастрофа лично для меня и для всех, кто болел за Гено. Даже слов нет. Но это не конец, мы обязательно будем в будущем ждать от него удивительных результатов, он все же один из лучших борцов мира в этой категории».

С серебром в Грузию вернулся еще один борец греко-римского стиля – Якоб Каджая, выступавший в весовой категории до 130 кг. В финале он уступил 38-летнему кубинцу Михаину Лопесу Нуньесу.

Серебряные медали удалось завоевать и троим дзюдоистам – Гураму Тушишвили, Важе Маргвелашвили и Лаше Шавдатуашвили. Кстати, на счету последнего олимпийские медали всех достоинств, золото он получил в 2012-м в Лондоне, а бронзу завоевал в Рио-де-Жанейро в 2016-м.

Отличился на прошедших Олимпийских играх и 24-летний тяжелоатлет – выходец из Украины Антон Плесной, завоевавший под грузинским флагом бронзовую медаль. Молодой спортсмен несколько лет назад переехал в Грузию и принял местное гражданство, как он неоднократно заявлял в интервью разным СМИ, из-за того, что здесь он мог тренироваться вместе с самым сильным человеком планеты Лашей Талахадзе и под руководством его тренера Георгия Асанидзе. Выступая на токийской Олимпиаде в весовой категории 96 кг, Плесной одолел вес в рывке 177 кг, в толчке – 210 кг, в сумме – 387 кг, несмотря на травму колена.

Не так все успешно сложилось для дзюдоиста, серебряного призера Олимпийских игр Рио-2016, чемпиона мира и Европы Варлама Липартелиани. Сам спортсмен, как и представители грузинской делегации, рассчитывал на медаль, однако ему не удалось пройти дальше полуфинала, а бронзу он уступил Ниязу Ильясову из России. Тем же вечером на своей страничке в соцсети Facebook Липартелиани сообщил о своем уходе из спорта:

«Спасибо Богу за все то, что он мне давал до этого дня. Было много всего, что доставляло радость и боль, все это сделало меня сильнее как личность. Но в жизни наступает момент, когда что-то заканчивается, и это тот день, когда закончилась моя спортивная карьера. Никогда не смогу отплатить за все вам – моим преданным болельщикам. Я не смог порадовать вас. Мне больно, наверное, это будет еще долго преследовать меня в моей жизни. Невозможно сказать все в этот момент, но хочу, чтобы вы знали – я вас безмерно люблю».

Последний соревновательный день стал последним в спортивной карьере и для Нино Салуквадзе. 52-летняя олимпийская чемпионка 1988 года по стрельбе из спортивного пистолета, многократная чемпионка мира и Европы стала первой женщиной в истории, которая приняла участие в девяти Олимпиадах. Салуквадзе заявила, что если и будет участвовать в следующих играх, то только в роли тренера, что очень досадно, говорит спортивный обозреватель Давид Клибадзе:

«Я бы назвал Нино Салуквадзе лучшей и самой сильной спортсменкой Грузии всех времен. Она до сих пор сохраняет физическую форму. Это ее девятая Олимпиада. То, что она выступила безуспешно, ничего не меняет, я знаю, что у нее были проблемы – дома остались сын и муж с коронавирусом. Кто-то из журналистов написал: почему сейчас на Олимпиаду поехала Нино Салуквадзе, а не кто-нибудь молодой? Таким скептикам, которых в Грузии немало, я хочу напомнить: она первой получила путевку на эти Олимпийские игры. Она отправилась туда не вместо кого-то, а потому что заслужила это».

В стрельбе из спортивного пистолета на дистанции 25 метров Салуквадзе набрала 578 очков, для выхода в финальный этап этого оказалось недостаточно, и спортсменка заняла 25-е место. Без призовых мест остались также боксеры, каратисты, фехтовальщики, художественные гимнастки, теннисисты, пловцы и легкоатлеты. Оценивая все результаты, Шота Хабарели заявил, что, несмотря на «упущенную» золотую медаль Гено Петриашвили, – это лучшая Олимпиада для независимой Грузии:

«Такого результата у грузинских спортсменов за период независимого государства не было. Все, на кого мы рассчитывали, действительно смогли добиться успеха. Я говорил в прошлом интервью, чего мы ждем, и так действительно и получилось. Слоган Олимпийского комитета «Лучше, чем Рио» оправдался».

На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году Грузия заняла 38-е место по количеству медалей, завоевав два золота, одно серебро и четыре бронзы в тяжелой атлетике, дзюдо и борьбе, столько же медалей грузинские спортсмены привезли на родину и в 2012-м, по завершении Олимпиады в Лондоне.