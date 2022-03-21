В Цхинвали ждут от граждан Грузии информации о биологическом оружии

Комитет государственной безопасности самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня обратился к гражданам Грузии. Ведомство предупреждает их «об опасности нахождения биолабораторий США» на территории Грузии и предлагает грузинским гражданам поделиться информацией о деятельности этих лабораторий.

В Цхинвали надеются получить от граждан сведения о «биологическом и другом оружии массового поражения США, которое размещено, складируется или используется в регионах Грузии», о возможном участии или проведении тбилисской лабораторией Лугара «биологических диверсионных акций, направленных на скрытое нанесение ущерба гражданам Грузии и сельскому хозяйству Грузии», а также о «фиксации в Грузии деятельности по сбору биологических образцов специалистами США, НАТО, ЕС».

В югоосетинском КГБ предлагают гражданам Грузии позвонить им по телефону, воспользоваться мессенджерами или электронной почтой.

«Анонимность и конфиденциальность гарантируется во всех случаях», – сказано в сообщении.

В июне 2020 года сообщалось, что югоосетинские власти заподозрили Тбилиси в биотерроризме. Были взяты образцы почвы, воды, воздуха, зеленого покрова, а также различных насекомых, однако о результатах проверки в КГБ не сообщили.

В июле того же года югоосетинские власти заявили, что задержанный ими гражданин Грузии искал летучих мышей для тбилисской лаборатории Лугара. Руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе тогда сказал, что подобные заявления – ложь и провокация.

6 марта текущего года Минобороны РФ опубликовало документы, в которых говорится, что в Украине якобы создавалось биологическое оружие. На этом фоне российские СМИ возобновили дезинформационную кампанию против тбилисской лаборатории Лугара. В статьях, в частности, говорится о том, что африканская чума свиней, которая циркулирует с 2007 года, была выведена в лаборатории в Грузии. Об этом 7 марта заявили и в Минобороны России.