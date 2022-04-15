Абхазская неделя: повышение тарифов, «отцы и дети» в парламенте и правительстве

Главной новостью недели стало очередное решение правительства о повышении цен. На сей раз кабинет министров решил заработать на добросовестных потребителях электроэнергии. Информация, как водится теперь в нашей стране, поступила из официальных источников – в электронной рассылке СМИ.

Затем появилось интервью министра экономики Кристины Озган российскому ИА «Спутник Абхазия». Она обосновала решение правительства глобальным ростом цен, при котором должна возрасти и цена за электричество. И заодно пообещала дальнейшее поэтапное повышение тарифов. Министр назвала поднятие цен на электричество более чем в два раза «тарифом во спасение». Но общественность вспомнила «ложь во спасение», усомнилась в искренности второй части фразы и оценила высказывания министра Озган как некомпетентные и нелогичные, так как правительство, принимая решение о поднятии тарифов, не использовало имеющиеся резервы. В частности, ничего не сделало для повышения уровня собираемости платежей (25- 30%), не смогло взять под контроль деятельность по добыче криптовалюты, которая в последние годы привела к перерасходу электроэнергии. Особый акцент комментаторы делают на том, что в постановлении определен тариф на деятельность по добыче криптовалюты, которая официально находится под запретом.

Активисты считают, что платить по-прежнему будет законопослушная часть населения, которая и до повышения цен платила за электричество. Однако это утверждение опровергает опрос пользователей, проведенный в одном из телеграм-каналов. На вопрос, «готовы ли вы платить за электроэнергию по новым тарифам», только 14% участников опроса ответили положительно. 47% участников опроса не просто возмущены действиями правительства, а заявляют, что платили раньше, но теперь платить не будут. Участники опроса выливают ушаты негатива на правительство и энергетиков и спрашивают, где правительство предлагает взять им деньги еще и на повышение тарифов, требуют поднять зарплату и пенсии в 2,5 раза и советуют энергетикам не отключать свет, позаботиться о качестве поставляемой электроэнергии, из-за которой выходит из строя бытовая техника.

«Мы столкнулись с беспрецедентным кризисом в энергетике, где увеличение потребления составила более 1 млрд кВт.ч, а собираемость сократилась», – отметил в своем выступлении лидер оппозиционного «Абхазского народного движения» (АНД) Адгур Ардзинба. Он указал на неэффективность действующего правительства, которое вместо того, чтобы установить дистанционные счетчики и наладить платежную дисциплину, «перекладывает свою ответственность на плечи законопослушных граждан», и напомнил, что средства на приобретение и установку дистанционных счетчиков были заложены в бюджете 2021 года, но правительство перенаправило эти деньги на другие цели. Ардзинба призвал парламент нового созыва начать свою работу с оценки деятельности правительства, так как такая работа может привести к массовым акциям протеста, что «в сложившейся внешнеполитической ситуации будет неблагоприятно для страны».

Солидарны с оценкой политиков и обычные люди. Они призывают к бойкоту оплаты электроэнергии и отмечают, что «столько вреда нашей экономике за два года не принес ни один состав правительства».

Экономист Ахра Аристава подверг критике термин, который использует министр экономики Кристина Озган, – «обоснованный тариф», – в условиях, когда доходы простых граждан не могут обеспечить даже минимальные потребности человека.

Свою позицию обозначил и глава Духовного управления мусульман Абхазии Салих Кварацхелия. Он обратился к «криптодобытчикам» с ироничным призывом и дальше «наращивать объемы добычи криптовалюты», а образовавшийся дефицит электроэнергии покроют «домашние потребители».

Тем временем главное энергетическое ведомство страны продолжает вводить все новые ограничения на подачу электроэнергии. Но причина у наших «танцоров» изменилась – теперь они ссылаются не на низкий уровень воды в водохранилище, который резко поднялся в результате таяния снегов, а на перегруз в сетях общего пользования.

Очень кстати подоспели и свежие данные от Управления по государственной статистике – величина прожиточного минимума по сравнению с прошлым годом увеличилась на 22,4% и составила чуть более 9 тысяч рублей. Эти показатели весьма аскетичного образа жизни выше, чем зарплата среднестатистического служащего, и в четыре раза превышает пенсию абхазских пенсионеров. Конечно, в прожиточный минимум никак не вписываются медицинское обслуживание, расходы на образование, медикаменты, общественный транспорт, ГСМ или расходы, связанные, к примеру, с сельскохозяйственными работами в селе. На все это и многое другое в прожиточном минимуме отведено менее двух тысяч рублей.

Национальный банк сообщил на этой неделе о сбое работы платежных систем Visa и Master Card в Абхазии и напомнил, что рекомендовал держателям этих карт использовать абхазские карты «АПРА» и карты российской платежной системы «Мир».

Еще одной скандальной темой недели стало первое заседание сессии парламента VII созыва. Дело в том, что на заседание парламента не допустили трех абхазских журналистов, аккредитованных в парламенте. В связи с этим свой протест выразили как сами журналисты, так и представители общественных организаций и омбудсмен. В заявлениях отмечается, что данные действия противоречат действующему законодательству, которое устанавливает право журналиста присутствовать на заседаниях государственных органов власти.

На самом деле, данное ограничение было связано с тем, что в работу пресс-службы парламента вклинилась администрация президента, которая подала свои списки журналистов, из которых, неизвестно по какой причине, были исключены представители трех национальных СМИ. Администрация президента и правительство на заявления и требования провести разбирательство по факту воспрепятствования деятельности журналистов не прореагировали.

На этой неделе новый министр иностранных дел Инал Ардзинба встретился с журналистами в неофициальном формате. Встреча напоминала смотрины – министр оценивал готовность журналистов к сотрудничеству, журналисты – степень открытости министра. На встречу были приглашены представители всех СМИ без градации на государственные и негосударственные, что в нашей стране теперь уже само по себе вызывает удивление, переходящее в восторг. Общение министра с журналистами сильно контрастировало с его общением с международными НПО. С журналистами обсуждались вопросы, связанные с имиджем страны, доступом к информации, давалась оценка работе международных организаций, работающих в Абхазии. Инал Ардзинба поделился основными направлениями в деятельности своего ведомства и рассказал (не для публикации) о соглашениях, которые будут подписаны в ближайшее время. Поручил главе Союза журналистов представить кандидатуры двух журналистов в общественный совет при МИД Абхазии, предложил использовать медиа-центр МИД для проведения различных журналистских мероприятий и пообещал регулярные пресс-конференции в режиме онлайн.

К слову, новый министр на этот раз продемонстрировал современный подход к вопросам доступа к информации, слегка покритиковав закрытость абхазских чиновников, которые общению со СМИ предпочитают официальные рассылки от пресс-служб, и выразил готовность к публичности и открытости. Но, как нам уже всем известно, существует большая разница между намерениями и действиями.

Первая сессия парламента седьмого созыва прошла 12 апреля. Никаких неожиданностей – спикером единогласно и безальтернативно избран Лаша Ашуба. В парламент он также баллотировался на безальтернативной основе. Примечательная деталь – его папа Нугзар Ашуба тоже был спикером парламента целых два срока. Места вице-спикеров были распределены в соответствии с национальным и политическим раскладом в парламенте.

Игру в «отцы и дети» продолжил премьер-министр Александр Анкваб, назначив на должность заместителя министра юстиции Эсната Леонидовича Лакербая. Стремительная карьера советника министра юстиции 29-летнего Эсаната Лакербая, с 2020 до 2021 года исполнявшего обязанности директора Рицинского национального парка, скорее всего, объясняется взаимоотношениями Александра Анкваба с его отцом Леонидом Лакербая. Соратник и друг Анкваба Леонид Лакербая был премьер-министром, возглавляет проанквабовскую партию «Айтайра» и сейчас второй раз в этом сезоне баллотируется в депутаты парламента по Гудаутскому округу, где 14 мая пройдут повторные выборы. Выборы по 18-му сухумскому округу пройдут 24 мая.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия