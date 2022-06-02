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Число уроженцев Южной Осетии, погибших на войне в Украине, достигло 12-ти
На войне в Украине погибли еще двое уроженцев самопровозглашенной республики Южная Осетия – Алан Дудаев и Олег Алборов. Об этом сообщается в Telegram-канале агентства «Рес» со ссылкой на пользователей соцсетей.
«Укрываясь от обстрела, бойцы из Осетии попали в ДТП. Один в тяжелом состоянии, двоих не стало», – говорится в сообщении.
Число уроженцев Южной Осетии (добровольцев и военнослужащих РФ), погибших на войне, достигло 12-ти. Ранее в Украине погибли Ацамаз Джиоев, Ацамаз Бестаев, Роланд Цховребов, Алан Багаев, Алан Тедеев, Алим Лохов, Инал Кортиев, Андрей Бакаев, Руслан Бесаев и Руслан Казиев.
Другие новости дня
Венгрия требует исключить из пакета санкций против РФ патриарха Кирилла
Венгрия настаивает на дальнейших уступках по очередному, уже шестому пакету санкций против Москвы за российское вторжение в Украину. Bloomberg пишет о том, что Будапешт настаивает на исключении из списка индивидуальных санкций патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Агентство ссылается на официальных лиц, знакомых с ходом консультаций за закрытыми дверями. При этом, как отметил один из собеседников Bloomberg, имя Кирилла, который активно высказывается в поддержку политики президента России Владимира Путина, и в частности, военной операции в Украине, не упоминалось лидерами стран ЕС в ходе саммита европейского блока ранее на этой неделе.
30 мая было объявлено, что участники саммита ЕС согласовали – в рамках шестого пакета санкций – эмбарго на импорт российской нефти, но под давлением Будапешта запрет пока будет частичным и затронет только поставки по морю. Венгрия, а также Словакия и Чехия продолжат получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба". Однако, даже с учётом этого исключения для трёх стран, импорт российской нефти в Евросоюз к концу года может сократиться на 90%.
Впервые о подготовке Евросоюзом ограничительных мер против патриарха Кирилла СМИ сообщили в начале мая. Ввести санкции предложила Литва, но МИД страны отметил, что неизвестно, получится ли это сделать. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель указывал, что в рамках шестого пакета санкции планируется ввести против лиц, "распространяющих дезинформацию", пишет РБК.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого называют пророссийским политиком, тогда говорил, что его страна не поддержит включение в санкционный список главы РПЦ, назвав это проблемой свободы вероисповедания.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что планы по ограничениям против патриарха Кирилла "инфернальны" и свидетельствуют о беспомощности и страхе ЕС.
О других событиях дня в выпуске видеоновостей Радио Свобода:
Reuters: США могут продать Украине беспилотники Gray Eagle
Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность продажи Украине четырех беспилотных летательных аппаратов MQ-1C Gray Eagle, которые могут быть оснащены ракетами Hellfire. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
При этом один из собеседников агентства отмечает, что это решение, которое Пентагон обсуждает уже несколько недель, может быть блокировано Конгрессом.
Украина использует несколько типов беспилотных летальных аппаратов - меньших размеров и дальности. Gray Eagle могут находиться в воздухе до 30 часов и собирать огромное количество разведданных. Армейская версия, более известная как Predator, может нести до 8 ракет Hellfire.
Вопрос Reuters о возможной продаже беспилотников представитель Белого дома переадресовал в Пентагон, а там заявили, что им пока "нечего сообщить". О том, что Киев запросил у Вашингтона дроны Gray Eagle, издание Politico сообщало в конце апреля.
1 июня президент США Джо Байден объявил о новом пакете помощи Украине в области безопасности. Он включает в себя, в частности, американские реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы для них. Cтоимость очередного, 11 пакета, составляет около 700 миллионов долларов.
С начала российского вторжения в Украину США предоставили Киеву военной помощи на сумму в четыре миллиарда долларов.
Алиев: Спрос на азербайджанский газ в Европе растет быстрыми темпами
Спрос на азербайджанский газ в Европе растет быстрыми темпами, что требует расширения инфраструктуры. Об этом на церемонии открытия Baku Energy Week заявил президент страны Ильхам Алиев, пишет SOVA.
«Спрос на азербайджанский газ растет быстрыми темпами. Но потенциальные покупатели газа должны понимать, что значительно нарастить добычу и экспорт за один год невозможно. Нужны контракты, поэтому мы должны ускорить переговоры. Нам также нужно увеличивать добычу и расширять имеющуюся инфраструктуру экспорта», - сказал Алиев.
Как передают азербайджанские СМИ, в сложившихся реалиях акционеры TAP обсуждают возможность увеличения его пропускной способности, которая на сегодняшний день составляет 10 млрд кубометров.
«Но это займет определенное время, потребует значительных финансовых ресурсов, тесного сотрудничества, координации и активного диалога всех стран-участниц проекта. Мы готовы к этому. Министерство энергетики Азербайджана и SOCAR получили все необходимые от меня инструкции для проведения переговоров и Бакинская энергетическая неделя отличная возможность для этого», - отметил президент.
Вместе с тем, Алиев добавил, что Баку также планирует работать в направлении экспорта электроэнергии в Европу.
США не увидели признаков того, что Россия остановит войну в Украине
До тех пор, пока идёт война в Украине, Соединённые Штаты будут поддерживать народ этой страны и стремиться к тому, чтобы у украинцев были все необходимые им эффективные средства защиты. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции в Вашингтоне с главой НАТО Йенсом Столтенбергом 1 июня.
Как сказал Блинкен, США по-прежнему не исключают, что военный конфликт в Украине продлится "много месяцев". "Уже завтра войны могло бы не быть, если бы Россия выбрала завершение агрессии, но пока мы не видим никаких признаков этого", - отметил Блинкен.
В среду глава Белого дома Джо Байден объявил о новом пакете помощи Украине в области безопасности. Он включает в себя, в частности, американские реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы для них. "Сегодня я объявляю о крупном новом пакете военной помощи, чтобы оказать своевременную и очень нужную поддержку украинской армии", - говорится в заявлении президента США, распространенном его пресс-службой. В тексте отмечается, что эта партия "даст украинцам новые возможности и современное вооружение".
Cтоимость очередного, 11 пакета, составляет около 700 миллионов долларов. Высокопоставленные представители американской администрации во вторник подтвердили журналистам, что Вашингтон направит Киеву высокомобильные комплексы HIMARS и что они будут оснащены боеприпасами, которые позволят украинским военным запускать ракеты на расстоянии до 80 км.
Президент Джо Байден ранее в колонке для газеты Тhe New York Times написал, что Соединённые Штаты предоставят Украине ограниченное количество "более современных ракетных систем", которые "позволят с большей точностью поражать ключевые цели на поле боя" в ходе войны с Россией. При этом, по словам Байдена, США не будут поощрять и не позволят Украине "наносить удары за пределами своих границ", что могло бы привести к эскалации войны.
Энтони Блинкен в среду на пресс-конференции в Вашингтоне отметил, что украинцы заверили американскую сторону в том, что они не будут использовать предоставленные Соединёнными Штатами передовые ракетные системы для поражения целей на территории России.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, в свою очередь, в ходе визита в США, что президент России Владимир Путин не достиг в Украине тех стратегических задач, которые он ставил. "Вместо этого он получил расширение НАТО у своих границ", – сказал Столтенберг.
Перед вторжением в Украину в конце февраля руководство России указывало, что считает одной из главных угроз национальной безопасности дальнейшее расширение НАТО на восток, и в частности, возможное членство в Североатлантическом союзе Украины.
После начала войны о намерении присоединиться к НАТО заявили Финляндия и Швеция, которые многие годы сохраняли нейтралитет в военной сфере. Страны уже подали заявки на членство в организации. Процесс их вступления западные союзники рассчитывают завершить в короткие сроки.
Дмитрий Муратов выставил на аукцион в США нобелевскую медаль
Лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов выставил медаль премии на аукцион в пользу детей, пострадавших от войны в Украине. Финальные торги запланированы на 20 июня в Нью-Йорке.
Площадкой для продажи стал аукционнный дом Heritage Auctions. На момент публикации новости ставка была 13 тысяч долларов США. Деньги, вырученные на торгах, планируется перечислить ЮНИСЕФ на программы помощи пострадавший от войны детям.
Муратов объявил, что продаст медаль 22 марта. Тогда сообщалось, что идея поддержана всей редакцией возглавляемой им "Новой газеты". Журналист получил свою награду в октябре 2021 года совместно с филиппинкой Марией Ресса - за "усилия по защите свободы мнений, которая является условием для демократии и мира".
- В 2014 году Нобелевскую медаль продал лауреат премии по физиологии Джеймс Уотсон за 4,8 миллиона долларов. В 2015 лауреат премии по физике Леон Ледерман продал свою медаль за 765 тысяч долларов, чтобы оплатить медицинские счета. Медали несколько раз выставлялись на аукционы семьями лауреатов и продавались по цене от 395 до 2,2 миллиона долларов.
Российской оппозиционерке Любови Соболь утвердили реальный срок
1 июня Московский городской суд утвердил приговор соратнице оппозиционера Алексея Навального Любови Соболь по "санитарному делу", вынесенный в апреле 2022 года. Тогда суд заменил ей ограничение свободы на реальный срок, назначив почти шесть месяцев колонии. Об этом сообщил адвокат оппозиционерки Владимир Воронин.
В августе 2021 года Преображенский суд Москвы признал Любовь Соболь виновной по так называемому "санитарному делу". По версии следствия, её призывы выйти на акцию в поддержку арестованного Навального в январе 2021 года способствовали распространению коронавируса. Суд приговорил Соболь к полутора годам ограничения свободы. Оппозиционерке запретили выходить из дома по ночам, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы Москвы и Московской области.
Соболь вину не признала. В частности, она отметила, что следствие не нашло ни одного человека, который пришёл на акцию по её призыву и при этом был болен COVID-19. Спустя несколько дней после вынесения приговора Соболь уехала из России.
По "санитарному делу" проходили десять человек. В феврале 2022 года одному из них — Олегу Навальному также заменили ограничение свободы на реальный срок. То же попросили сделать в отношении участницы панк-группы Pussy Riot Марии Алёхиной и муниципального депутата Люси Штейн. Все они покинули Россию.
- В середине мая 2022 года суд заочно арестовал Любовь Соболь, а также других сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Вячеслава Гимади, Леонида Волкова и Ивана Жданова по обвинению в создании экстремистского сообщества. По предъявленной статье им грозит до 12 лет колонии.
- В июне 2021 года суд признал ФБК, Фонд защиты прав граждан и штабы Алексея Навального экстремистскими организациями и запретил их деятельность в России. Позже они были ликвидированы. В конце сентября 2021 года следственный комитет России возбудил против Алексея Навального и его сторонников уголовное дело о создании экстремистского сообщества и участии в нём. Сам Навальный с февраля 2021 года находится в колонии по делу о мошенничестве.
Турция намерена провести новую спецоперацию в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы республики намерены провести новую трансграничную операцию в районах Манбиджа и Телль-Рифата на севере Сирии против членов Рабочей партии Курдистана (РПК) и «Сил народной самообороны» (СНС), которых Анкара признает террористическими организациями.
«Мы очищаем Телль-Рифат и Манбидж от террористов. Затем мы будем делать то же самое шаг за шагом в других регионах. Посмотрим, кто поддержит наши законные шаги», – сказал турецкий президент во время выступления в парламенте в Анкаре.
По словам Эрдогана, «попытки узаконить террористов с помощью смены их названий ни к чему не приведут».
«Те, кто выступает с подобными инициативами, обманывают сами себя, но не Турцию», – добавил он.
Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что любое новое наступление Турции на севере Сирии подорвет региональную стабильность и усугубит ситуацию.
ТАСС напоминает, что Турция провела в северных районах Сирии с 2017 года три военные операции – «Щит Евфрата», «Оливковая ветвь» и «Источник мира».
23 мая Эрдоган сообщил о подготовке к новой военной операции на севере Сирии с целью расширения 30-километровой зоны безопасности, созданной в октябре 2019 года после операции «Источник мира». По данным турецких СМИ, операция может начаться в ближайшее время, в ней планируется задействовать около 50 тысяч турецких военнослужащих и представителей сирийской вооруженной оппозиции, поддерживаемых Анкарой.
С 18 апреля Турция также проводит военную операцию на севере Ирака против Рабочей партии Курдистана.
Сопредседатели Женевских дискуссий посетили Абхазию
В Министерстве иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия накануне состоялась встреча с сопредседателями Женевских дискуссий – Джихан Султаноглу, Тойво Клааром и Виорелом Мошану.
Замглавы абхазского МИДа Ираклий Тужба выразил надежду на проведение в июне очередного раунда дискуссий.
Как сообщалось ранее, встреча в Женеве, запланированная на конец марта, была отложена из-за российского вторжения в Украину.
По информации абхазского МИДа, специальный представитель Европейского Союза по вопросам Южного Кавказа Тойво Клаар отметил, что ему очень приятно вновь вернуться в Абхазию после длительного перерыва.
«Мы сейчас проходим очередной период консультаций со всеми участниками Женевских дискуссий. Предстоящая неделя будет посвящена встречам. Можно сказать, сами консультации начались с нашего визита в Тбилиси. Контекст действительно отличается от того, что мы лицезрели в прошлый раз, говоря о том самом раунде, который был перенесен. Ситуация в мире сложная, имею в виду международную обстановку, в целом она полярная. Мы выражаем надежду на то, чтобы международная повестка не повлияла негативно на ход дискуссий в рамках Международных женевских дискуссий и не пустила под откос весь процесс», – сказал, по информации абхазского ведомства, Клаар.
Он добавил, что Женевские дискуссии необходимо защитить от всех внешних вызовов.
«Мы, конечно же, осознаём важность Международных Женевских дискуссий. Вместе с тем мы также осознаем риски, сопряженные с ситуацией, когда в очередной раз откладывается раунд. Такие ситуации непосредственно сказываются на людях, пострадавших от конфликта. Я вижу нашу коллективную ответственность в том, чтобы мы поддерживали стабильную безопасность в регионе, чтобы наши усилия были направлены на то, чтобы раунды Женевских дискуссий проходили в регулярном формате. Цель наших консультаций – услышать мнения, отзывы, реакции участников, чтобы потом уже на их основе проводить раунды в будущем», – цитирует Клаара абхазский МИД.
Ираклий Тужба, в свою очередь, отметил, что повестка Женевских дискуссий носит достаточно консервативный характер. По его словам, за последние годы многие пункты из этой повестки не претерпели каких-либо особых изменений.
«Хотя, с нашей точки зрения, в частности, в рамках деятельности второй рабочей группы есть ряд вопросов, которые утратили свою актуальность, и они должны быть либо изменены, либо устранены полностью», – отметил он.
Тужба подчеркнул, что наиболее важной проблемой остается вопрос обеспечения безопасности.
«Мы связываем это с необходимостью подписания мирного договора с Грузией, так называемого документа о международных гарантиях безопасности и невозобновлении военных действий. К сожалению, вынуждены констатировать, что за прошедшие годы грузинская делегация категорически отказывалась обсуждать любые наши конструктивные предложения по этому важному вопросу. Она фактически блокирует работу в этом направлении. Грузия является страной, чья политика несет в себе прямую угрозу национальной безопасности Республики Абхазия. В этом контексте без наличия мирного договора с Грузией будет крайне сложно преодолеть существующую напряженность между нашими странами», – сказал Тужба.
При этом он отметил, что представители Абхазии открыты и готовы к диалогу в рамках деятельности второй рабочей группы, которая занимается гуманитарными аспектами сотрудничества, и в этом направлении есть определенные успехи.
«В условиях серьезной напряженности, которая царит в международных отношениях, мы считаем, что Женевские дискуссии приобретают особую роль. Это один из немногих работающих каналов коммуникаций. И мы приложим максимум усилий, чтоб этот канал коммуникации сохранялся в дальнейшем», – сказал Ираклий Тужба.
«Газпром» прекратил поставку газа компаниям Shell и Ostred
"Газпром" прекратил поставку газа британско-голландской компании Shell Energy Company и датской компании Ostred. Как говорится в сообщении "Газпрома", компания не получила платеж за поставки газа в рублях.
В 2021 году российская компания поставила Orsted 1,97 млрд кубометров газа. По оценкам "Газпрома", это две трети от общего объема потребления газа в Дании. Контракт с Shell на поставку газа в Германию предусматривает объем до 1,2 млрд кубометров газа в год.
"Мы настаиваем на решении не платить в рублях, и мы были готовы к такому сценарию, – сказал генеральный директор Orsted Мадс Ниппер. – Ситуация укрепляет необходимость независимости ЕС от российского газа за счет развития возобновляемых источников энергии".
Президент России Владимир Путин потребовал с 1 апреля перевести в рубли расчеты за поставки российского газа в страны, которые Москва считает "недружественными". На практике речь идёт о необходимости открыть рублёвые счета в "Газпромбанке". Платежи за газ можно по-прежнему отправлять в евро.
Некоторые страны, например, Болгария, Польша и Финляндия, отказались платить за газ по предложенной схеме, после чего поставки в эти страны были прекращены. Как сообщается в среду, германские энергетические компании RWE и Uniper и австрийская OMV заплатили в мае "Газпрому" по новой схеме.
Суд ЕС отклонил апелляцию Пригожина на включение в санкционный список
Суд Европейского союза в Люксембурге отклонил жалобу российского бизнесмена Евгения Пригожина на его включение в санкционный список. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.
Как говорится в решении суда (есть в распоряжении Радио Свобода), Пригожин, включённый в санкционный список в октябре 2020 года в связи с его предполагаемыми связями с так называемой ЧВК Вагнера, действовавшей в Ливии, обжаловал эти решения, утверждая, что они нарушают его права, а его связь с ЧВК Вагнера не доказана.
Как говорится в документе, доказательства, на основании которых было принято решение о санкциях, были основаны на информации из докладов Генерального секретаря ООН и на многочисленных сообщениях прессы, которые истцу не удалось опровергнуть. Среди них были и "детальные, точные и непротиворечивые доказательства многочисленных связей между г-ном Пригожиным и группой Вагнера". Пригожин имеет право подать апелляцию в вышестоящую инстанцию.
Многочисленные журналистские расследования, в том числе Радио Свобода, демонстрировали связь людей из окружения Пригожина и его самого с деятельностью ЧВК Вагнера в Сирии, Ливии, ЦАР и других странах Африки.
Пригожин, известный как Повар Путина (часть его бизнеса связана с организацией поставок продуктов питания), включён также в санкционный список США, где против него возбуждено уголовное дело по обвинению во вмешательстве в выборы.
Акции в годовщину ареста Андрея Пивоварова прошли в странах ЕС, Грузии и Армении
31 мая исполнился год со дня задержания исполнительного директора ликвидированной «Открытой России» Андрея Пивоварова. Он обвиняется в деятельности нежелательной организации из-за нескольких постов в фейсбуке и весь этот год провел в СИЗО Краснодара. Акции в поддержку политика в годовщину его задержания прошли в разных странах Европы, а также В Армении и Грузии.
«Объяснимо, почему акции прошли не в Москве и Петербурге – тысячи людей покинули страну, в том числе люди, поддерживающие то, что делал Андрей. Они вышли в пикеты или устраивали вечера писем в тех странах, где сейчас находятся», – рассказала Кавказ.Реалии руководитель штаба Пивоварова на выборах в Госдуму в сентябре 2021 года Татьяна Усманова.
В Ереване акция прошла перед посольством России, куда несколько человек вышли с плакатами «Свободу Андрею Пивоварову» и с фото оппозиционного политика. В Тбилиси пикет прошел рядом с площадью Свободы.
31 мая 2021 года Пивоварова сняли с самолета в аэропорту «Пулково», остановив его прямо на взлетно-посадочной полосе. Он обвиняется в руководстве «нежелательной организацией» из-за более 30 постов и репостов в фейсбуке. В начале мая ему впервые с момента ареста разрешили созвониться с родителями и пятилетним сыном.
- В 2017 году власти России признали «нежелательными» зарегистрированные в Великобритании структуры Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia). В Генпрокуратуре говорили, что это не отразится на работе одноимённого российского движения, однако после этого был заблокирован сайт «Открытой России», а позднее – портал «МБХ Медиа».
- Защита Пивоварова обращалась с ходатайством о рассмотрении дела в Санкт-Петербурге, где живет семья политического деятеля и где жил до ареста он сам. В поддержку этого выступили 65 депутатов муниципальных собраний Санкт-Петербурга, считающих Краснодар «местом расправ и судебного произвола». Инициативу поддержал и депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов.
В Австралии обнаружили самое большое растение на планете
Учёные обнаружили у западного побережья Австралии водоросль площадью 200 квадратных километров. Это самое большое растение на планете, его величина в 465 раз превышает размер предыдущего рекордсмена. Об открытии рассказало издание The Guardian.
Исследователи взяли несколько образцов водоросли вида Posidonia australis, также известного как волокнистый или ленточный сорняк, с разных подводных участков у западного побережья Австралии. Проанализировав генетический код экземпляров, учёные пришли к выводу, что образцы принадлежат одному растению.
"Эти двести квадратных километров лугов с ленточными сорняками, по-видимому, разрослись из одного колонизирующего саженца", — подытожила Джейн Эджлоу из Университета Западной Австралии, принимавшая участие в исследовании.
Учёные также отметили, что растение сохранило полный набор хромосом обоих родителей и вероятно не имеет пола. Обнаруженной водоросли около 4500 лет, длина её лент на некоторых участках достигает метра. На морском лугу в числе прочих живут дельфины, черепахи, крабы и рыбы.
- Предыдущий рекорд принадлежал осиновому лесу Пандо в американском штате Юта. Роща из генетически идентичных деревьев, имеющих единую корневую систему, занимает 0,43 квадратного километра.
Шольц: Германия поставит Украине современные средства ПВО
Германия в ближайшее время поставит Украине современные системы противовоздушной обороны. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в среду в Бундестаге.
По словам Шольца, подобная система способна защитить "целый город" от воздушных ударов. Канцлер не привёл подробностей, однако, по всей вероятности, речь идёт о системах IRIS-T SL. Это системы ПВО наземного базирования, использующие модифицированные ракеты "воздух-воздух" IRIS-T. Они существуют в двух модификациях - малого (SLS) и среднего (SLM) радиуса действия.
Пока неясно, какие именно системы и в каком количестве будут поставлены. Германская газета Bild ранее писала о том, что Украина заинтересована в поставках IRIS-T SLM. Они имеют радиус действия до 40 км и могут поражать цели на высоте до 20 км. По данным издания, даже в случае скорого одобрения поставок на боевое дежурство комплексы смогут встать не раньше ноября.
Также канцлер пообещал передать Украине радары, которые могли бы отслеживать перемещения артиллерии противника, а также сотрудничать с США в поставках реактивных систем залпового огня, которые, по словам Шольца, не должны будут использоваться для ударов по территории России.
Значительная часть выступления была посвящена планам модернизации Бундесвера на фоне российской агрессии против Украины.
Оппозиционные христианские демократы в Германии и Киев критикуют правительство Шольца за промедление с обещанными поставками оружия. Одобренных Бундестагом поставок тяжёлого вооружения Украине пока так и не было. В среду канцлер вновь заявил, что Германия будет делать всё возможное, чтобы, как он выразился, Россия не победила в войне. Представители оппозиции раскритиковали его за то, что он прямо не говорит о желательности победы Украины.
В Южной Осетии экс-министр связи Георгий Кабисов выйдет на свободу через 10 дней
Экс-главу Госкомитета информации, связи и массовых коммуникаций самопровозглашенной республики Южная Осетия Георгия Кабисова освободят из-под стражи через десять дней.
Как пишет агентство «Рес», дело об его условно-досрочном освобождении рассмотрел Цхинвальский городской суд под председательством судьи Инала Тибилова.
По словам адвоката Икрамжана Раматова, Кабисов находится в местах лишения свободы 5,5 лет.
«Он не представляет опасности для общества, работает над саморазвитием, посещает библиотеку, занимается спортом. Его поведение характеризуется как образцовое», – сказал он.
Слова адвоката подтвердил и представитель исправительного учреждения.
Георгий Кабисов был задержан 7 ноября 2017 года. К спецоперации были привлечены сотни силовиков. После ареста Кабисова несколько дней держали в подвале КГБ.
Действующего полковника Службы внешней разведки и экс-главу комитета связи задержали по заявлению его бывшего подчиненного Валерия Кочиева в превышении должностных полномочий. После этого югоосетинский генеральный прокурор Урузмаг Джагаев через местные СМИ заверил, что никакой политической подоплеки в деле Георгия Кабисова нет, «преступления, по которым были возбуждены уголовные дела, общеуголовной направленности, и в основной части – это преступления экономической направленности».
Чтобы изменить ему меру пресечения на домашний арест, сразу три экс-президента республики обратились в суд в качестве поручителей, однако их предложение было отвергнуто.
Родные Кабисова обращались в самые разные инстанции, в том числе к российскому посольству и даже к Уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой. За время содержания под стражей он объявлял две голодовки и даже заявлял о намерении баллотироваться в депутаты.
В июле 2019 года экс-министра приговорили к восьми годам лишения свободы, которые сократили в августе того же года до семи, и выплате ущерба государству в размере 155 миллионов рублей. На обращения кавалеров ордена Уацамонга, высшей воинской награды Южной Осетии, предложение парламентариев об амнистии Кабисова Анатолий Бибилов, а также судебная и парламентская власти отвечали отказом.
Согласно вынесенному приговору, срок нахождения Кабисова под стражей истекал 24 декабря 2023 года.
В конце минувшей недели Георгий Кабисов обратился с письмом к новому югоосетинскому президенту Алану Гаглоеву, в котором опроверг предъявленные ему обвинения.
Российские войска контролируют центр Северодонецка
Российские войска контролируют большую часть территории города Северодонецк в Луганской области Украины, включая его центр. Об этом сообщают в среду и российские, и украинские источники.
Северодонецк, где временно располагалась Луганская областная администрация, в последние дни был главной целью наступления российской армии.
По словам главы администрации Луганской области Сергея Гайдая, "штурмовые действия 31 мая оккупанты проводили в северных, южных и восточных районах Северодонецка, закрепляются в центре города". О том же говорится в сообщении Генштаба Вооружённых сил Украины. По оценке британской военной разведки, под контролем российских сил более половины города.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о взятии Северодонецка ещё несколько дней назад. Накануне он даже заочно поспорил с журналистами ВГТРК, сообщившими, что город ещё не взят. И Кадыров признаёт, что украинские военные продолжают сопротивление на территории промзоны. Накануне предположительно в результате ракетного удара там взорвалась цистерна с азотной кислотой. О пострадавших не сообщалось.
Гайдай и другие представители украинских властей ранее допускали, что город может быть оставлен. Он находится на восточном берегу реки Северский донец, и его снабжение затруднено. Новая линия обороны может быть создана в Лисичанске на противоположном берегу.
Согласно сводке Генштаба Украины, российские военные также пытаются наступать в направлении на Бахмут и Славянск в Донецкой области.
До российского вторжения в Северодонецке располагалась областная администрация и жили около 100 тысяч человек. Сейчас в городе, как утверждают власти, критическая инфраструктура разрушена почти полностью. Повреждено 90 процентов жилого фонда.
В Приморье депутатов, осудивших войну, исключили из фракции КПРФ
Депутатов законодательного собрания Приморского края Леонида Васюкевича и Геннадия Шульгу, которые выступили против войны в Украине, исключили из фракции КПРФ, за действия дискредитирующие партию. Об этом "Интерфаксу" сообщил второй секретарь крайкома КПРФ Евгений Ляшенко. Васюкевич и Шульга не члены КПРФ, поэтому их исключили только из фракции.
Решение было принято единогласно. Сами депутаты, выступившие против войны, на заседании не присутствовали.
Руководитель фракции КПРФ в парламенте региона Анатолий Долгачев объяснил это так: "Они для нас теперь нерукопожатные, политические трупы, которые сами по себе ничего не представляют. Избраны были только потому, что шли под брендом КПРФ, а теперь предали своих избирателей".
Ещё двум приморским депутатам от КПРФ, поддержавшим коллег , но не подписавшим обращение – Наталье Кочуговой и Александру Сустову объявлен выговор.
27 мая группа депутатов Законодательного собрания Приморского края составила обращение к президенту Владимиру Путину с требованием прекратить так называемую "специальную военную операцию" и вывести войска с территории Украины. Обращение четырёх депутатов от КПРФ на заседании регионального парламента зачитал Леонид Васюкевич. Присутствовавший на заседании губернатор Приморского края Олег Кожемяко назвал Васюкевича «изменником» и потребовал вывести из зала его и депутата Шульгу, который поддержал коллегу по фракции. Тогда же депутаты Законодательного собрания лишили Васюкевича и Шульгу права голоса, а глава фракции КПРФ пообещал дать оценку их действиям и принять "самые жесткие меры".
Чеченские власти вновь заявили о необходимости строительства дороги в Грузию
Власти Чеченской Республики вновь заявили о необходимости строительства дороги в Грузию.
«Неделю назад президент России Владимир Путин отметил важность развития транспортной инфраструктуры в целом в Российской Федерации. Поэтому строительство дороги Грозный – Шатой – Итум-Кали – Шатили для Чеченской Республики имеет важное значение», – заявил министр экономического, территориального развития и торговли Чечни Рустам Шаптукаев.
По его словам, правительство Чечни неоднократно обращалось в адрес федерального центра с соответствующими письмами по этому вопросу. Шаптукаев говорит, что глава Чечни Рамзан Кадыров «держит этот вопрос на особом контроле».
«По поручению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова этот вопрос определен в категорию приоритетов. На сегодняшний день правительством Чеченской Республики проделана работа в части обоснования необходимости строительства данной автодороги, что будет способствовать расширению транспортного узла «Север-Юг» с включением в него такого крупного узла, как маршрут Итум-Кали – Шатили», – добавил Шаптукаев.
Как пишет «Грозный-информ», Шаптукаев ответил и на вопрос о сроках начала строительства дороги.
«На данном этапе конкретные сроки не определены, мы надеемся, что это будет обозначено в ближайшее время. На вопрос, какие ведомства будут строить дорогу, мы сможем ответить только после того, как получим соответствующие директивы», – добавил он.
«Грозный-информ» указывает, что «строительство дороги между Россией и Грузией позволит вывести торгово-экономические отношения двух стран на совершенно новый уровень, укрепит международные отношения и снизит транспортные издержки при поставке грузов из России в Армению, Азербайджан, Иран, Грузию и Турцию».
Отметим, что в Тбилиси не раз заявляли, что вопрос строительства автомобильной дороги, соединяющей Грузию с Чечней, никогда не стоял в повестке дня грузинской стороны. В марте текущего года об этом заявили в Министерстве регионального развития и инфраструктуры страны. Информацию о том, что Тбилиси допускает реализацию проекта, в ведомстве назвали ложной.
Вопрос строительства дороги и погранперехода на границе Грузии и Чеченской Республики обсуждался в марте на заседании Совета безопасности РФ, которое прошло в Грозном. Секретарь Совбеза Николай Патрушев и глава Чечни Рамзан Кадыров говорили о «стратегическом значении» дороги и ее важности для выхода на рынки зарубежных стран.
О возможности строительства дороги в 2018 году говорил и глава Росавтодора Роман Старовойт. Чиновник отмечал, что его ведомством будет прорабатываться вопрос о включении трассы из Чечни в Грузию в перечень объектов федерального значения.
Заместитель мэра Тбилиси Илья Элошвили обнаружен мертвым в собственном доме
Заместитель мэра Тбилиси Илья Элошвили сегодня был обнаружен мертвым в собственном доме.
МВД Грузии сообщило, что следствие идет по статье 115 УК — доведение до самоубийства.
На месте в течение нескольких часов работали эксперты и кинологи с собаками, после чего тело было передано на экспертизу.
Элошвили был соратником мэра Тбилиси, экс-министра энергетики Кахи Каладзе. С 2012 года работал заместителем министра энергетики, дважды (в 2016 и 2017 годах) занимал пост главы Минэнерго. Заместителем мэра Тбилиси был с 2017 года.
Илье Элошвили было 47 лет, у него остались жена и двое детей.
Захарова назвала здравым решение Южной Осетии отложить референдум
Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия приняли здравое решение, приостановив действие указа о проведении референдума по присоединению к России. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
«С учетом того, что данная инициатива экс-президента (Анатолия) Бибилова не была с нами согласована, решение нового главы государства о приостановке действия упомянутого Указа от 13 мая 2022 года «О назначении референдума Республики Южная Осетия» оцениваем как здравое, отвечающее духу союзничества между нашими странами и принципу тесной двусторонней координации по значимым для России и Южной Осетии вопросам.
Российская сторона готова к проведению консультаций с югоосетинскими партнерами в целях обсуждения путей дальнейшей интеграции между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией», – заявила Захарова.
Она отметила, что «в Москве с большим уважением относятся к стремлению братского югоосетинского народа строить свою судьбу вместе с Россией».
«Признав Южную Осетию в 2008 г., Россия взяла на себя ответственность за ее безопасность и мирное будущее. Наши страны планомерно продвигаются по пути интеграции, как это предусмотрено Договором между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о союзничестве и интеграции от 18 марта 2015 года, а также другими двусторонними соглашениями», – сказано в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте российского МИДа.
Ранее новый югоосетинский лидер Алан Гаглоев, отменивший указ экс-президента Бибилова о проведении референдума, заявил, что приступает к проведению устных консультаций с российской стороной по вопросам дальнейшей интеграции с РФ.
- Анатолий Бибилов, проигравший второй тур президентских выборов оппозиционеру Алану Гаглоеву, 13 мая подписал указ о проведении 17 июля референдума по вопросу вхождения Южной Осетии в состав России. При этом вопрос для референдума был сформулирован как объединение Южной Осетии и Российской Федерации.
- В МИД России заявили, что при обсуждении темы референдума нужно учитывать «существующую геополитическую ситуацию в мире». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Россия не планирует предпринимать каких-либо шагов по присоединению Южной Осетии.
- Инициативу о проведении референдума о присоединении Южной Осетии к России президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала очередной российской провокацией и угрозой аннексии.
- До 1990 года Южная Осетия была автономной областью в составе Грузинской ССР, с 1992 года существовала как непризнанное государство. В августе 2008, после пятидневной российско-грузинской войны, была признана Россией как независимая республика. В 2009 году в Грузии был принят закон, согласно которому Южная Осетия считается территорией, оккупированной Россией.
В Хорватии задержана участница Pussy Riot Айсолтан Ниязова
Хорватская полиция задержала участницу российской панк-группы Pussy Riot Айсолтан Ниязову – на основании ордера Интерпола по запросу Туркменистана. Ашхабад сделал его в 2003 году. Решение об экстрадиции должен принять Хорватский суд.
Туркменистан выдал ордер на арест Ниязовой из-за предполагаемого хищения в 2002 году 40 миллионов долларов, принадлежащих Центробанку. Члены Pussy Riot утверждают, что обвинения сфабрикованы, а суд носит политический характер, поскольку её отец встал на сторону оппозиции и умер в тюрьме.
Туркменская активистка принимала участие в антивоенном турне Riot Days. Ниязову задержали в Словении на прошлой неделе, но суд освободил её через 10 часов. После этого группа направилась в Хорватию, где активистку задержали на пограничном переходе со Словенией.
Байден: США поставят Украине ракетные системы залпового огня
Соединенные Штаты предоставят Украине ограниченное количество "более современных ракетных систем" средней дальности, которые "позволят с большей точностью поражать ключевые цели на поле боя ". Об этом президент США Джо Байден написал в колонке для газеты The New York Times.
При этом, по словам Байдена, США не будут поощрять и не позволят Украине "наносить удары за пределами своих границ», что может привести к эскалации войны.
После публикации статьи Байдена, высокопоставленный представитель администрации США на условиях анонимности сообщил журналистам, что Украине будут предоставлены ракетные системы HIMARS с дальностью стрельбы до 80 километров. Высокоточные боеприпасы для более дальней стрельбы Киеву поставляться не будут, отметил представитель американской администрации.
Это все равно превосходит дальность огня российской реактивной артиллерии - "Смерч", имеющийся на вооружении и России, и Украины. Он способен поражать цели на расстоянии до 70 километров. Сколько таких установок готовы предоставить США, пока неизвестно.
В своей колонке в NYT Байден подчеркивает, что США не хотят прямого конфликта между Россией и НАТО и не будут предпринимать шагов, чтобы добиться свержения президента Путина в Москве. Президент США также подчеркнул, что не намерен давить на Украину с целью добиться от Киева территориальных уступок России ради скорейшего завершения войны. Мирные переговоры между Украиной и Россией зашли в тупик, потому что "Россия продолжает вести войну, чтобы взять под свой контроль как можно большую часть Украины", пишет Байден.
По словам американского президента, США и их союзники продолжат поставлять Украине оружие и оказывать экономическое и политическое давление на Россию. "Владимир Путин не ожидал от нас такой степени единства. Он ошибался. Если он ожидает, что в ближайшие месяцы мы изменим позицию или в наших рядах появится раскол - он тоже ошибается".
При этом Байден повторил, что НАТО не будет воевать с Россией и что США не видят признаков того, что Москва намерена применить ядерное оружие в Украине.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что снабжение Украины вооружением, способным достичь российской территории, станет "серьезнейшим шагом к неприемлемой эскалации" конфликта. Лавров утверждал, что НАТО, поставляя оружие Украине, вступает с Россией в прокси-войну.
С начала российского вторжения в Украину США предоставили Киеву военной помощи на сумму в четыре миллиарда долларов.
Это будет уже 11-й пакет, одобренный на данный момент, и первый, в котором будут использованы средства из суммы в 40 миллиардов долларов, недавно утвержденной Конгрессом.
На транспортировку ракетных систем, из США и обучение украинских военных работе с ними потребуется не менее двух недель.
В Батуми задержан крупный турецкий бизнесмен Галиф Озтюрк
Крупного турецкого бизнесмена, гражданина Грузии Галифа Озтюрка накануне задержали в Батуми.
В Следственной службе Минфина Грузии заявили, что провели обыски у бизнесмена в рамках расследования дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, изготовлении и использовании поддельных документов и легализации незаконных доходов. В ведомстве утверждают, что при обыске обнаружили крупную сумму денег и, предположительно, наркотические и психотропные вещества, в связи с чем и задержали Озтюрка. Ему грозит до 6 лет лишения свободы по первым частям статей 260 и 261 УК Грузии (незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических и психотропных средств).
Компаниям Озтюрка принадлежат гостиница «Эйфория» в Батуми, отели «Интурист», «Метро скай тауэр» и «Бизнес ледженд», а также торговый центр «Метро сити».
По одной из версий, обыски могли быть связаны со строительством семи корпусов на улице Гоголя в Батуми без соответствующего разрешения. В прошлом году стало известно, что компанию, ведущую строительство, неоднократно штрафовали, но пресечь незаконную стройку власти не смогли.
В компании Озтюрка после его задержания заявили, что произошло недоразумение. В «Метро Холдинг» планируют дать правовую оценку действиям, вызванным «абсолютно абсурдными причинами».
О задержании бизнесмена пишет Bloomberg. В статье говорится, что Озтюрк – основатель междугородной автобусной компании Metro Turizm. Бизнесмен, по информации Bloomberg, считается ярым сторонником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
«Он бежал в Грузию после того, как апелляционный суд Турции утвердил его пожизненное заключение за убийство, совершенное в 1996 году. В интервью Bloomberg в 2016 году Озтюрк, который построил свою бизнес-империю Metro Holding с нуля, начав с официанта на автовокзале, выразил пренебрежение к некоторым турецким компаниям, назвав их «белыми турками», единственным умением которых является «перевод наличных за границу». При этом «автобусный магнат» отозвался об Эрдогане как о «величайшем лидере за 1000-летнюю историю османов», – сказано в статье.
Задержание Озтюрка подтвердила посол Турции в Грузии Фатма Серен Язган.
FT: ЕС и Лондон запретят страхование судов с российской нефтью
Великобритания и Евросоюз договорились о запрете на страхование судов с российской нефтью. Об этом сообщила The Financial Times.
Таким образом, перевозчики российской нефти лишатся доступа на британский рынок страхования Lloydʼs of London – крупнейший для морских перевозок. Это ограничит возможности России по экспорту нефти-сырца по морю, ей придется искать других страховщиков.
По данным источников The Financial Times, представители британского рынка страховых услуг выступали против эмбарго. Они указывал, в частности, что сложно точно установить происхождение нефти, которую перевозят суда, выходящие из российских портов. Там, например, может оказаться нефть из Казахстана.
Запрет на страхование морских перевозок российской нефти, как отмечает издание, может привести к ещё большему росту цен, которые уже достигли максимума за два месяца, превысив отметку в 123 доллара за баррель марки Brent.
- 31 мая Евросоюз согласовал шестой пакет санкций в отношении России, в него входит в том числе, частичный запрет на экспорт российской нефти. Он не касается нефти, поставляемой по трубопроводам. Тем не менее, импорт российской нефти в Евросоюз к концу года может сократиться на 90%.
- Накануне стало известно, что некоторые страны-члены ОПЕК рассматривают возможность приостановки участия России в сделке по добыче нефти. В ОПЕК обсуждения объяснили тем, что европейские санкции и эмбарго "начинают подрывать способность Москвы добывать больше нефти". По данным издания, добыча нефти в России в этом году сократится примерно на 8%.
Энергокомпании ФРГ заплатили за газ по новой схеме
Германские энергетические компании Uniper и RWE впервые заплатили за российский газ по новой схеме, предложенной Москвой, чтобы обеспечить бесперебойные поставки топлива.
В компаниях утверждают, что этот способ оплаты не нарушает санкционный режим, введенный против России из-за нападения на Украину, согласован с правительством ФРГ.
В прошлом году на долю российского газа в Германии пришлось более половины от всего импорта сырья.
На фоне ограничений со стороны стран Запада президент России Владимир Путин распорядился обеспечить проведение платежей за поставки российского газа в «недружественные страны», к которым относятся все государства ЕС, с конвертацией в рубли.
Согласно новой схеме, для расчета с российской стороной компаниям необходимо открывать счета в Газпромбанке. От оплаты по такой схеме отказался ряд западных стран, в том числе Польша, Болгария, Финляндия, Нидерланды и Дания.
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