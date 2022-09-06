Тбилиси ждет промежуточного отзыва Брюсселя о перспективах получения статуса кандидата в ЕС. На заседании Совета ассоциации ЕС-Грузия председательствуют премьер-министр Ираклий Гарибашвили и глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель. Седьмая по счету встреча предусматривает оценку выполнения Грузией взятых обязательств в рамках Договора об ассоциации, а также 12 рекомендаций для получения статуса кандидата. Ранее глава грузинского правительства обещал уточнить у Брюсселя содержание одной из них – о деолигархизации, и подразумевается ли в ней Бидзина Иванишвили.

О содержании своего сегодняшнего выступления на закрытом заседании Совета ассоциации ЕС-Грузия премьер-министр Ираклий Гарибашвили рассказал накануне, перед отъездом в Брюссель: прежде всего, о прогрессе и успехах в выполнении 12 рекомендаций для получения статуса кандидата на вхождение в ЕС:

«Речь также пойдет о ситуации в стране, как политической, так и экономической. В целом о вызовах, связанных с войной Украины, и их возможном влиянии на регион и Европу. Еще раз хочу сказать, что, конечно же, детально предоставим нашим европейским партнерам (информацию) о достигнутом нами прогрессе».

Оптимизм не разделяют оппоненты власти, в частности, лидер фракции «Нацдвижения» Хатия Деканоидзе, которая затронула этот вопрос сегодня на первом пленарном заседании осенней сессии:

«Я вам назову причины, по которым вы не выполните эти 12 рекомендаций. Первое – вы меняете правила утверждения Народного защитника, чтобы подчинить себе один из последних независимых институтов. Из рабочей группы по реформе избирательной системы вы выгнали НПО «Справедливые выборы» (ISFED). Она пользуется высокой репутацией среди международных партнеров, и эта репутация в разы превосходит вашу».

Депутаты «Нацдвижения», «Стратегии Агмашенебели» и «Лело», объявившие бойкот единоличному плану «Мечты» по выполнению 12 рекомендаций «Грузинской мечты», критикуют власти за антизападную риторику, ради которой четверо депутатов формально покинули правящую силу. Депутат «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе задался вопросом:

«Говорят, мы должны работать вместе. Но я задаю вопрос: а вы действительно идете туда, куда желает идти большая часть населения?»

Путь «Грузинской мечты» проследил депутат «Нацдвижения» Роман Гоциридзе:

«Позорно, «Грузинская мечта» укрывается за «четверкой», которая ведет антигосударственную деятельность, выступает против наших западных партнеров и вступает прямо на российский путь».

Один из депутатов «четверки», выступающей, в том числе, и против посла США Келли Дегнан, Дмитрий Хундадзе пообещал, что они и дальше будут действовать в том же направлении. И несмотря на то, что за пару дней до отъезда в Брюссель премьер-министр Ираклий Гарибашвили дал отбой такой риторике, сегодня депутаты «Грузинской мечты» об этом не вспоминали. В том числе, председатель партии власти Ираклий Кобахидзе, который снова не удержался от обвинений европарламентария Виолы фон Крамон, пообещав, что это будет повторяться каждый раз, как она недобрым словом упомянет основателя «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили, как это было при утверждении резолюции европарламента 9 июня, в которой говорилось о необходимости подвергнуть санкциям Иванишвили:

«У нас есть прогресс и в направлении Договора об ассоциации и 12 пунктов. Что касается наших отношений с единичными европарламентариями. Вчера Виола фон Крамон заявила, что резолюция европарламента дала результат, что близятся санкции против Бидзины Иванишвили и так далее. Вот как можно назвать такого европарламентария? Конечно же, это враждебно по отношению к нашим государственным интересам, она вредит стране, когда предъявляет такие необоснованные обвинения власти. Естественно, у нас на это будет соответствующее реагирование».

Однако не только европарламентарии, но и эксперты в евроструктурах еще в апреле указывали на то, что Грузия серьезно отступила от принципов демократии и что при власти «Грузинской мечты» проявились значительные проблемы с верховенством закона. Нет положительной оценки и в проекте резолюции европарламента по ситуации Грузии, об этом и напоминает депутат «Лело», бывший посол Грузии в ЕС Саломе Самадашвили:

«Этот отчет Евросоюза был обнародован пару недель назад. В нем идет речь о проблемах во многих вопросах. В первую очередь это касается верховенства закона, независимости суда и тех реформ, проведение которых требуется для получения статуса кандидата в ЕС. Потому я не жду, что эти встречи принесут успех стране. Гарибашвили в Брюссель поехал с пустыми руками и с пустыми руками и вернется».

Многие ждут после возвращения премьер-министра его комментариев по поводу одного из пунктов домашнего задания – о деолигархизации. Он в первые же дни после получения брюссельских рекомендаций обещал, что прояснит и уточнит у Еврокомиссии, что подразумевается под этим термином. А чуть позже написал открытое письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом дистанцироваться от упоминаний Иванишвили в контексте деолигархизации, на которой настаивают европарламентарии, в том числе в резолюции.

Примечательно, что антизападная и антиевропейская риторика, объектом которой стал, в том числе, бывший посол ЕС в Грузии Карл Харцель, стала поводом открытой критики со стороны представителей европейских структур. В итоге в ЕС всерьез думают не торопить Грузию до конца года с выполнением домашнего задания, поскольку почти все вопросы, особенно первый, о деполяризации, еще не сдвинулись с мертвой точки.

Первые итоги встречи Ираклия Гарибашвили в Брюсселе станут известны поздно вечером.

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