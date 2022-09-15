Грузию с частным визитом посещает Ксения Собчак

В Тбилиси прибыла российская журналистка, общественный деятель, экс-кандидат в президенты РФ (2018) Ксения Собчак. Она заявила телеканалу «Формула», что посещает Грузию с частным визитом.

У Собчак не возникло проблем с грузинскими пограничниками – в отличие от ряда оппозиционных активистов и журналистов из России.

«Я люблю Тбилиси. Довольно часто сюда приезжаю. Здесь памятник моего отца. Что касается того, что гражданам России отказывают во въезде в Грузию, я знаю, что сюда не впустили некоторых моих коллег, том числе (журналиста «Дождя») Михаила Фишмана. Не знаю, по какой причине ему отказали. Есть люди, которых пускают без проблем. Грузия – суверенная страна. Принятие такого решения – право любой страны. У меня на границе не было никаких проблем», – сказала Собчак.

По некоторым данным, Грузия ужесточила контроль на границе для приезжающих граждан РФ. По данным фонда «Свободная Россия», на границе разворачивают по несколько десятков россиян в день. Среди них – оппозиционеры и журналисты.

7 сентября стало известно о том, что в Грузию не пустили не пустили Дмитрия (Митю) Алешковского – российского журналиста и благотворителя. Он жил в Грузии с начала войны. Ранее о въезде в Грузию отказали российским оппозиционерам – Любови Соболь, Дмитрию Гудкову, журналистам Илье Азару, Давиду Френкелю, Михаилу Фишману, Василию Крестьянинову, участнице Pussy Riot Ольге Борисовой (она позже смогла вернуться в страну) и активистке Инсе Ландер (она две недели находилась в нейтральной зоне на российско-грузинской границе, после чего смогла вылететь в Литву через Грузию).

Оппозиционные партии и неправительственные организации при этом предложили ввести визовый режим для прибывающих в страну граждан России, считая чрезмерный и неконтролируемый приток граждан этой страны в Грузию угрозой национальной безопасности.