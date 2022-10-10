«Сила народа» недосчиталась американской помощи

США в Грузию пришли не с помощью, а с корыстью – движение «Сила народа» распространяет очередное письмо послу США в Грузии Келли Дегнан. В нем бывшие члены «Грузинской мечты» утверждают, что США используют Грузию в собственных интересах. От самой Келли Дегнан «Сила народа» требует отчитаться в оказанной помощи гражданскому сектору, с помощью которой, по утверждению авторов, США пытаются сменить власть и открыть второй фронт в Грузии.

Посол Келли Дегнан сама виновата в том, что «Сила народа» вплотную занялась пересчетом и оценкой помощи США Грузии, следует из слов депутата Гурама Мачарашвили, одного из авторов очередного письма с громкими обвинениями. Американский дипломат не ответила на их прошлое письмо от 20 сентября, в котором бывшие члены «Грузинской мечты», решившие покинуть партию власти, но остаться вместе с ней в парламентском большинстве, требуют отчета от посольства США в Грузии и ставят по сомнение масштабы и истинные цели американских партнеров, и теперь Гурам Мачарашвили развил тему:

«Сама посол пожелала, чтобы все это вышло на материальный уровень, и упрекнула Грузию в том, что за 30 лет независимости США потратили шесть миллиардов долларов. Но, как явствует из информации на их же официальных веб-страницах, за эти 30 лет на самом деле были перечислены не шесть миллиардов, а 3,5. Не буду останавливаться на деталях, но мы посчитали, что из этой суммы более 700 миллионов (долларов США) были перечислены в виде грантов гражданскому сектору».

А гражданский сектор, по утверждению «Силы народа», является опорой для посольства США в деле смены власти и открытия в Грузии второго фронта. Авторы письма пытаются убедить общество в том, что США больше использовали Грузию в собственных государственных целях, чем помогали ей, и что «главная задача посольства – максимальное использование ресурсов и возможностей страны».

«Грузинское общество имеет право знать: какую сумму и с какой целью на самом деле американцы тратят в Грузии. Кроме того, не менее важно проявить больше искренности и больше не называть использование страны помощью ей», – говорится в письме. В нем же звучит призыв к послу Дегнан четко ответить на вопрос: «В чем стратегическая цель американцев в Грузии – разрушение судебной системы или усиление ее независимости, спокойствие или смута, переворот или укрепление правительства, мир или второй фронт?»

На эти вопросы посол Келли Дегнан не раз отвечала все последние месяцы, в течение которых продолжается антиамериканская и антизападная кампания, сначала в исполнении «тройки» бывших членов «Грузинской мечты», потом «четверки», а с 4 октября уже «девятки» депутатов, объединившихся в движение «Сила народа».

Все это время посол Дегнан подчеркивала, что за эти годы США оказывали помощь грузинскому народу в его стремлении построить демократическое государство и стать полноправным членом НАТО и ЕС. Тогда же ею была названа сумма в шесть миллиардов долларов (США), ставшая с подачи «Силы народа» пресловутой.

Но не риторика бывших «Мечтателей», а логика правящей «Грузинской мечты» сбивает с толку западных партнеров, заявила 5 октября посол Дегнан.

С одной стороны, премьер-министр Ираклий Гарибашвили уверяет представителей ЕС и НАТО в том, что у «Грузинской мечты» нет ничего общего с новым движением, в то же время лидеры правящей партии в парламенте всячески выгораживают коллег-«антизападников», отмечая, что они разделяют общие ценности. И сегодня глава юридического комитета Анри Оханашвили ничего антизападного и пророссийского в заявлениях «Силы народа» не увидел:

«Право задавать вопрос, иметь мнение и свободно выражаться гарантировано Конституцией. В России народу это право ограничивают. А в Грузии у всех есть возможность реализовывать это право».

В оппозиции «Силу народа» уже прозвали «Силой России и Бидзины Иванишвили». Говорит депутат «Лело» Саломе Самадашвили:

«Никакой «Силы народа» не существует. Мы понимаем, что это подразделение «Грузинской мечты», которое создал Бидзина Иванишвили с целью шантажа Запада. Цель Иванишвили – заставить западных партнеров замолчать, чтобы не было слышно от них никакой критики, связанной с демократией и прозападным будущим нашей страны».

Глава НПО «Справедливые выборы» (ISFED) Нино Долидзе отмечает, что финансирование ее НПО, которая стала главным объектом нападок со стороны власти, абсолютно прозрачно. Цель антизападной риторики она видит в следующем:

«После восстановления независимости нашей страны мы с такой антизападной кампанией не встречались. Это просто невообразимо: одной рукой просишь помощь у Запада, предоставление статуса кандидата на вхождение в ЕС, другой уничтожаешь все, что представляет собой западные ценности. Цель этой кампании одна – пошатнуть прозападное стремление грузинского народа».

Пока, как отмечают наблюдатели, этой угрозы нет. Последние соцопросы указывают на то, что подавляющее большинство населения за евроатлантическую интеграцию страны. Однако, если кампания активизируется, картина может измениться. К тому же вся эта риторика может нанести непоправимый ущерб имиджу Грузии. Многие наблюдатели, блогеры, авторы в соцсетях напоминают, что теория демократического мира говорит: демократии друг с другом не воюют, и антизападную риторику в этом мире воспринимают как признак сворачивания грузинских властей с пути демократического развития. А ставить под сомнение вклад США в поддержку территориальной целостности Грузии, ее развития во всех жизненно важных сферах многие считают несправедливым и необоснованным и даже проявлением неблагодарности по отношению к такому стратегическому партнеру, как США.

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