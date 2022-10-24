Отсутствием дипломатичности и стремлением к конфронтации назвали оппоненты власти открытое письмо спикера парламента Шалвы Папуашвили к председателю ПАСЕ Тини Коксу. Глава парламента выражает в нем недовольство тем, что в резолюции в поддержку Украины, принятой 13 октября, упоминается имя Михаила Саакашвили. Папуашвили утверждает, что по политическим мотивам бывшего президента никто не преследует, зато подобные резолюции, которые основаны на политических спекуляциях, подрывают авторитет и доверие грузинского общества к ПАСЕ.

Отношение правящей силы к экс-президенту Михалу Саакашвили отодвинуло на задний план ее «солидарность с Украиной», которая подверглась российской агрессии, – такой вывод можно сделать из текста открытого письма спикера парламента Шалвы Папуашвили к главе ПАСЕ Тини Коксу. Дело заключается в резолюции ПАСЕ 2463 (2022), принятой 13 октября. В ней в качестве поправки, наряду с призывом к российским властям освободить оппозиционера Владимира Кара-Мурзу, есть призыв и к властям других стран освободить всех политических оппонентов российского президента Владимира Путина, в том числе и гражданина Украины, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

«Мы считаем, что включение Михаила Саакашвили в эту поправку: а) меняет суть и дух резолюции, и б) – подрывает фундаментальные ценности ПАСЕ и авторитет организации в деле защиты прав человека и демократии по всей Европе», – говорится в письме Папуашвили.

Далее приводится статистика, согласно которой в годы правления Михаила Саакашвили Европейский суд по правам человека вынес более 100 обвинительных решений в адрес властей. А за годы правления «Грузинской мечты», «благодаря росту авторитета, независимости и профессионализма грузинских судов», иски в ЕСПЧ из Грузии сократились в 5,5 раз.

Игнорируя критику европейских структур по поводу клановости и отхода от реформ в судебной системе, спикер Папуашвили уверяет председателя ПАСЕ Тини Кокса в том, что Саакашвили несет справедливое наказание по двум уголовным делам, а еще по трем идет судебное разбирательство.

«Мы считаем, что нет никаких доказательств политической мотивации обвинений против г. Саакашвили, кроме политически мотивированных спекуляций. Что еще более важно, необоснованные положения (в резолюции), касающиеся г-на Саакашвили, ставят под угрозу доверие к ПАСЕ у широкой грузинской общественности, а также подрывают наши усилия по поддержке амбициозной программы реформ в соответствии с рекомендациями и резолюциями ПАСЕ», – заключает в своем письме Шалва Папуашвили.

В «Нацвижении» тон письма Папуашвили сравнили с риторикой представителей России и Беларуси в ПАСЕ. К тому же, как отметил один из представителей бывшей партии власти Бачо Долидзе, это не оправдывает «Грузинскую мечту», которая отказалась поддержать резолюцию, где российский режим упомянут как «террористический».

Недипломатичным считает письмо Папуашвили бывший посол Грузии в ЕС, депутат «Лело» Саломе Самадашвили:

«Председатель парламента вступил в открытую конфронтацию с нашими западными партнерами. Мы помним такую тональность в Совете Европы со стороны власти Владимира Путина. Это одно из доказательств того, что в повестке «Грузинской мечты» не стоит вопрос сближения нашей страны с Европой и получения статуса кандидата на вхождение в ЕС».

Самое настораживающее в этом письме, по мнению еще одного оппозиционного депутата из «Стратегии Агмашенебели» – Теоны Акубардия, следующее:

«Это то, что ставится под вопрос надежность Совета Европы, ПАСЕ. Там же указывается, что запись (про Саакашвили в резолюции) негативно отразится на выполнении рекомендаций европейских структур. Это еще больше удаляет нас от Запада, и в этой ситуации европейские перспективы Грузии становятся еще менее вероятными».

Не все оппозиционные партии в парламенте разделяют мнение, что Михаил Саакашвили – политзаключенный. Однако за то, что такая запись появилась в резолюции ПАСЕ, оппоненты возлагают ответственность на правящую силу, поскольку у западных партнеров давно возникают вопросы по поводу беспристрастности судебной системы и верховенства закона. Об этом говорится и в 12 рекомендациях Брюсселя по предоставлению Грузии статуса кандидата на вхождение в ЕС.

Однако представители власти не приемлют этих замечаний, настаивая на исправности судебной системы, и еще более рьяно защищают от критики основателя «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили.

Для его защиты к эпистолярному жанру прибегнул в июле премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Тогда он адресовал письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, призывая ее публично заявить о том, что Иванишвили не является олигархом, и дистанцироваться от заявлений европарламентариев о том, что один из 12 пунктов – о деолигархизации, подразумевает «дебидзинизацию».

«Грузинскую мечту» из-за Михаила Саакашвили до ПАСЕ расстроили европарламентарии. В июне они приняли резолюцию, в которой содержится призыв подвергнуть санкциям Бидзину Иванишвили, а Михаила Саакашвили по гуманитарным соображениям освободить для отправки на лечение за границу. Из-за этого при каждом удобном и неудобном случае со стороны представителей правящей силы слышатся гневные заявления в адрес западных политиков и пишутся осуждающие письма, как в сегодняшнем случае – от спикера парламента Шалвы Папуашвили главе ПАСЕ.

Но, как иронизируют оппоненты, спикеру парламента далеко пока до бывших членов «Грузинской мечты», оставшихся в парламентском большинстве представителей «Силы народа», которые прославились длинными и частыми открытыми письмами против послов США, ЕС и всех, кто критикует власти. И главным образом – Бидзину Иванишвили, утверждая, что таким образом Запад хочет втянуть Грузию в войну.

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