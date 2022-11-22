В Абхазии опубликованы кадры убийства правоохранителями жителя Гагры

В соцсетях распространились кадры убийства жителя Гагрского района Амира Кетия. Он погиб от рук сотрудников МВД самопровозглашенной республики Абхазия 16 ноября 2021 года. Тогда сообщалось, что Кетия был убит при попытке взорвать гранату. Его друг Омар Хагуш получил ранение в область плеча.

Кадры, предположительно, опубликовала сестра убитого. Она признает, что Амир Кетия и Омар Хагуш планировали совершить покушение на сотрудников милиции, которых считали виновными в смерти 24-летнего Анри Атейба. Однако молодые люди, по её словам, не открывали огонь в правоохранителей, которые пытались их задержать.

«Пишу все это без цели оправдать действия Омара и Амира. А для того, чтоб люди поняли, что они не открывали огонь в сторону сотрудников. Сотрудники дали им уйти, и, как собак, расстреляли в спину. Сотрудники оправдывают себя, говорят, что они открыли ответный огонь, хотя мой брат Амир с раскрытыми руками даёт им понять, что они уходят, чтоб их не трогали, иначе он взорвет гранату. (…) Сотрудники берут ситуацию в свои руки и стреляют с трёх сторон в убегающих ребят», – говорится в публикации.

«Нужная газета» получила от правоохранителей дополнительную информацию о ходе расследования инцидента. Сообщается, что 1 июля 2022 года была назначена криминалистическая судебная экспертиза видео и звукозаписи, производство которой поручено экспертам Федерального бюджетного учреждения российского Федерального Центра судебных экспертиз при Министерстве Юстиции РФ. Экспертиза пока не исполнена.

По версии правоохранителей, Кетия и Хагуш действовали умышленно, осознавали противоправность своих действий, и на требование сотрудников милиции сдаться оказали активное сопротивление с применением огнестрельного оружия. Хагуш был задержан, ему предъявили обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Как пишет «Нужная газета», проверки в отношении сотрудников милиции, применивших оружие, не проводилось. В рамках уголовного дела сотрудники милиции признаны потерпевшими. По результатам экспертизы будет принято процессуальное решение.