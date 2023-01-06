Гость недели

Как парламентские выборы повлияли на политическую ситуацию в Абхазии? Какие шаги будет предпринимать новое гражданское объединение молодых политиков? Какие есть инструменты, чтобы в Абхазии были проведены реформы, в интервью «Эху Кавказа» рассказал член политсовета политической партии «Айнар» Адгур Лагвилава.

– Адгур, мы продолжаем подводить политические итоги 2022 года. Как бы вы охарактеризовали минувший год, каким он был для Абхазии? И какие события в политической жизни страны вы бы отметили?

– Год, как всегда, был сложный для нас, у нас легких годов не бывает. Если говорить о политической ситуации в стране и о главных событиях минувшего года, конечно, все прошло под знаком парламентских выборов. И я считаю, что все события, которые были в основном негативные в прошлом году, они все связаны с выборами в парламент, а вернее с тем, что сформировался абсолютно провластный парламент. Последствие нашего выбора, как избирателей, мы будем пожинать и в этом году, в том числе.

– Поясните, что вы имеете в виду?

Если бы в парламенте был определенный паритет – оппозиционных сил, независимых кандидатов, провластных, – я думаю, что соглашение по «Пицунде» в таком виде точно бы не появилось

– Самые, я считаю, важные события прошлого года – это соглашение по госдаче «Пицунда», топливный кризис и повышение цен на электроэнергию. Вот эти все три события, в том числе, являются последствиями того, что власть укрепилась, и законодательная власть, парламент Абхазии, который обычно выступает центром, который в какой-то форме может защищать наши интересы, граждан, он в этом смысле был абсолютно недееспособным. И это последствие того, что провластных кандидатов в парламенте подавляющее большинство. Я уверен, что, если бы в парламенте был определенный паритет – оппозиционных сил, независимых кандидатов, провластных, – я думаю, что соглашение по «Пицунде» в таком виде точно бы не появилось. И цены на электроэнергию, я думаю, что не подняли бы. Об этом свидетельствует голосование на последнем заседании сессии парламента, когда мораторий на повышение цен не поддержали депутаты парламента.

– Вы баллотировались в депутаты парламента, какой опыт вы получили, какие извлекли уроки?

То, что у нас происходит, выборами можно назвать с большой натяжкой. И эти выборы еще раз в этом убедили, что систему нам необходимо менять

– Самый главный урок, который я извлек, для меня был это первый опыт в жизни участия в абхазских выборах, и главное, что я из этого извлек, я и раньше был сторонником реформирования нашей выборной системы. Сейчас я являюсь убежденным сторонником реформирования нашей выборной системы. То, что у нас происходит, выборами можно назвать с большой натяжкой. Я согласен со многими, кто говорит, что нам надо переходить к смешанной системе. И эти выборы еще раз в этом убедили, что систему нам необходимо менять.

– О реформе выборной системы говорят давно, в том числе и реформе местного самоуправления, но пока все только на словах. На ваш взгляд, как реально изменить ситуацию?

– Проблема в том, что власть никогда не будет проводить реформы. Эта власть – точно, потому что уже третий год реформы не то что не проводят, о них даже не говорят. Исполнительной власти Абхазии невыгодно менять нашу, в том числе, и выборную систему. Я думаю, что мы должны какие-то другие инструменты использовать, чтобы приводить в реальность подобные реформы, в том числе, возможно, через референдум, через народные сходы. Другого пути нет. Власть никогда не будет менять систему, которая ей абсолютно удобна для сохранения себя во власти.

– Некоторые партии у нас привязаны к конкретным личностям. Готова ли Абхазия перейти от мажоритарной системы к смешанной системе, на ваш взгляд?

С точки зрения абхазского закона, партия – такой механизм для пиара отдельных политических личностей, а не полноценный политический инструмент, как в развитых странах с партийной системой

– Прямо завтра мы к этому не готовы, мы можем планировать перейти к смешанной системе, условно говоря, не в этом году, через несколько лет какой-то подготовительный этап, какие-то новые правила, ужесточить какие-то требования к партиям. Сейчас партии в таком состоянии находятся, потому что нет необходимости иметь полноценные партии, как в развитых странах, потому что у нас мажоритарная система, мы в выборах не участвуем, поэтому, когда будет необходимость в том, чтобы были сильные, полноценные партии, конечно, тогда будут все подстраиваться, будут развивать свои партийные структуры. Сейчас нет необходимости, поэтому партии в таком состоянии. Поэтому партии сейчас подвержены, в том числе, влиянию отдельных личностей, это все издержки того, что сейчас, с точки зрения абхазского закона, партия – такой механизм для пиара отдельных политических личностей, а не полноценный политический инструмент, как в развитых странах с партийной системой.

– В ноябре 2022 года молодые абхазские политики презентовали гражданское объединение «Собрание общественно-политических сил». Политическая партия «Айнар» также является одним из организаторов нового объединения. Вы заявляли, что у вас консолидированное мнение по госдаче «Пицунда», энергетике и многим другим вопросам, которые были актуальными в 2022 году и будут актуальными в этом году. Что дальше? Какие шаги были предприняты, в частности, партией «Айнар»?

– Мы общаемся, постоянно сверяем часы по важным вопросам, это был наш первый выход, я считаю, что он был удачный, и в этом году мы, конечно же, собираемся эту площадку развивать. Несомненно, будем реагировать на все важные события и высказывать некую консолидированную точку зрения по важным вопросам. Я уверен, что те вопросы, которые мы озвучивали, и проблемы, они никуда не ушли, в том числе и по вопросу госдачи «Пицунда», и энергетический вопрос в этом году, я думаю, снова все это обострится. И, конечно, мы будем на все это реагировать.

– У вас есть какой-то план или какие-то предложения?

Президент представил абсолютно другие поправки, ни с кем не согласованные. Поправки, направленные на усиление роли президента. Хотя мы уже не одно десятилетие говорим, что президента надо лишить определенных полномочий

– Мы сейчас формируем. Когда много организаций, трудно за короткое время какие-то общие программы представлять. Намного проще уже по каким-то существующим вопросам общую точку зрения сформировать, прийти к какой-то общей программе, конечно, сложнее. Мы общаемся, и, я думаю, что к чему-то позитивному это приведет. Не только по кризисным моментам, но будет и определенная позитивная повестка. Мы к этому идем. Очень хотелось бы сказать по поводу конституционной реформы. К большому сожалению, комиссию, которую создал президент по конституционной реформе, – она абсолютно имела декоративные функции, как мы об этом узнали недавно. И те предложения, которые сформировала комиссия, абсолютно не были учтены президентом. Непонятно вообще, для чего ее нужно было создавать. Президент представил абсолютно другие поправки, ни с кем не согласованные. Поправки, направленные на усиление роли президента. Хотя мы уже не одно десятилетие говорим, что президента надо лишить определенных полномочий. Сейчас идет тенденция, чтобы какие-то новые полномочия дать президенту, в том числе, в части роспуска парламента. Это тоже очень важный вопрос. И это, в том числе, последствие парламентских выборов 2022 года, когда президент может позволить себе такие действия при парламенте, который его поддерживает.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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