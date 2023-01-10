Итоги года в культурной жизни Абхазии подвели куратор культурной площадки SKLAD Асида Бутба и директор Абхазского государственного камерного оркестра Елена Хагба. Они рассказали о том, каким был для них прошедший год, отметили достижения и проблемы в жизни своих коллективов.

Культурная площадка SKLAD в Сухуме является местом, где собираются люди разных поколений, но превалирует тут креативная молодежь. Трое кураторов SKLADа – Асида Бутба, Антон Очиров и Ева Сангулия проводят выставки современного искусства, музыкальные вечера авангардистского толка, лекции, мастер-классы, просмотры фильмов.

Асида Бутба подвела итоги года и рассказала, чем он был примечателен для кураторов и публики SKLADа:

«Год был очень интересный для SKLADа, мы открылись после переезда в декабре 2021 года, и этот год был нашим первым годом в «Сухумприборе». Мне кажется, что мы нащупали потенциал площадки, мы проводили там концерты, провели две выставки. К сожалению, мы не были заполнены активностями так, как мы бы хотели, мы не получили никакого финансирования в 2022 году, и в 2023 году, кстати, тоже, поэтому были ивенты от случая к случаю. Мы все понимаем, что на выставки и на художественное производство нужен какой-то продакшн, нам нужно понять, как это делать, потому что, конечно же, идей у нас гораздо больше, чем то, что мы можем воплотить.

С другой стороны, это был год, когда много всего было проговорено нами как группой культурных менеджеров в смысле наших интересов, в смысле того, что бы мы хотели развивать, что мы бы хотели видеть, и это тоже очень ценно, поэтому, мне кажется, что все-таки этот год был большим заделом на будущее.

Мы занимались ремонтом, и будем еще долго заниматься ремонтом… Но в целом мы поняли, что очень хотим развивать музыкальный потенциал площадки, выставочный потенциал площадки и будем очень активно над этим работать. Мы также очень хотим работать над контактами с другими культурными институциями, связями с Россией и международными связями, и надо сказать, что в 2022 году было очень много результатов труда предыдущих лет, потому что мы сделали две выставки за рубежом: одну – в Стамбуле, другую – в Белграде. Этот проект делался несколько лет и вышел из нашей резиденции с 2017 года. Здорово, когда ты понимаешь, что не все растет быстро. На самом деле, важные вещи растут медленно, и им нужно время, чтобы проявиться. 2022-й был годом огромного количества контактов, и нужно будет много времени, чтобы все это перелопатить и войти в отношения с теми, с кем нам интересно, найти способы, как осуществить взаимодействие. Здесь мы оптимистичны, и у нас очень много идей и наработок, я надеюсь, что за 2023 год мы больше будем понимать, как это осуществлять».

О том, как жил в 2022 году Государственный камерный оркестр, какими концертами радовал публику в Абхазии и за ее пределами, мы побеседовали с директором оркестра Еленой Хагба:

– Лена, скажите, пожалуйста, каким был 2022 год для Государственного камерного оркестра Абхазии?

– После двух лет затишья в результате пандемии 2022 год был довольно плодотворным для оркестра. Несмотря на то, что у нашего коллектива нет своей концертной базы, что является, безусловно, большой преградой для концертной деятельности, в большинстве случаев – это аренда, и о рентабельности сложно говорить, потому что никогда не знаешь, окупится ли концерт, наш оркестр активно работает. Концертный план в этом году состоял более чем из двадцати концертов. В этом году мы начали с проекта, который назывался «Музыка весны», концерт состоялся в Абхазском драматическом театре, и было положено такое красивое начало нашему концертному сезону. Ежегодные концерты, посвященные победе в Великой Отечественной войне, были в мае, было три концерта, один из них с капеллой Судакова, это капелла Москвы, и два концерта на культурно-деловой платформе Гума, нас пригласили, и впервые у нас был такой опыт выступления. Наш любимый летний концертный сезон в Пицундском храме прошел успешно, было очень многолюдно. Дальше был проект Министерства культуры и государственного камерного оркестра – Международный оперный фестиваль Opera Viva, три концерта, к нам приехали очень хорошие солисты при участии наших абхазских певцов. Осенью неожиданно в этом году мы участвовали в первом международном оперном конкурсе Алисы Гицба. Пришлось выучить около сорока арий, это была очень интересная работа, и мы благодарны Алисе Гицба за сотрудничество с нами.

– У оркестра были в этом году гастроли и выезды за пределы Абхазии, расскажите, пожалуйста, об этом?

– С 2017 года оркестр ежегодно выезжает в Москву. В этом году мы ездили с фортепианным дуэтом «PIANO DUO». Очень большая, очень разнообразная программа включала классические произведения, и, как обычно, к финалу было много разноплановой музыки из кинофильмов, эстрады, из репертуара Майкла Джексона, концерт прошел «на ура», был полный зал. Это был Московский дом музыки, мы впервые там выступали и получили огромное удовольствие.

– Что бы вы выделили как особое достижение этого года для оркестра?

– У нас был новый опыт, мы решили попробовать, чтобы в некоторых концертах принимали участие солисты нашего оркестра, например, три человека – солист-скрипач, солист-альтист, солистка сопрано. Мы поняли, что такая практика нужна, люди с удовольствием приходят на эти концерты, думаю, что мы будем их продолжать.

– В этом году, помимо отсутствия собственной площадки для выступлений, с какими проблемами еще сталкивался оркестр?

– В этом году возникла очень серьезная проблема, но это было не только у нас, это было общегосударственное положение о сокращении нагрузки по штатам. Конечно, наши зарплаты оставляют желать лучшего, и у нас большая проблема с кадрами, с музыкантами. Те музыканты, которые у нас сейчас есть, мы их бережем как зеницу ока. Мы стараемся обеспечить им максимально комфортные условия для работы, потому что это люди, которые в общем-то на энтузиазме работают. Не секрет, что у нас не хватает музыкантов, и в этой ситуации ограничивать возможности этих людей в дополнительной работе, ставить их перед выбором, что им нужно или работать в оркестре, или преподавать, или работать в капелле, или где-то еще в этой сфере, там, где нас и так единицы, это было, конечно, решением, которое навредило, к сожалению, нашему оркестру. В результате мы потеряли четверых музыкантов. Это к нам пришло огромной бедой в этом году. Я очень надеюсь, что это будет как-то скорректировано, в будущем мы этого сможем избежать, и музыканты смогут работать на нескольких работах, как это было всегда, чтобы они могли просто выживать.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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