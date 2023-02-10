На этой неделе Абхазия сопереживала Турции и Сирии, где в результате сильного землетрясения погибло огромное количество людей. Созданы штабы по сбору помощи для пострадавших, руководство Абхазии выразило готовность принять на отдых детей, пострадавших от стихийного бедствия.

Внешнеполитическая повестка – диалог с Афганистаном и Йеменом. На этой неделе МИД Абхазии с некоторым запозданием сообщил об официальном визите делегации Афганистана. В центре сообщения безликая цитата министра Инала Ардзинба о реализации стратегии активизации диалога с Ближним Востоком и сообщение о намечающемся визите делегации Абхазии в Кабул. Вслед за Афганистаном был Йемен. Глава МИДа провел онлайн-консультации с послом Йемена в Сирии Абдаллой Али Сабри и сообщил ему о намерении Абхазии формировать многополярную систему международных отношений. Посол Йемена выразил заинтересованность в развитии полноформатных отношений в сфере торговли, экономики на основе взаимоуважительного и равноправного диалога.

Но на этом активность министра иностранных дел не завершилась. В тандеме с главой СГБ он выступил с грозным заявлением. Оба пообещали «жестко» реагировать на антироссийские настроения в Абхазии. Заявление вызвало недоумение как в общественных кругах, так и в оппозиции – никто не понял, кому и на каком основании адресовано данное заявление, очень похожее на провокацию. «Посему бьем челом и просим наш «посольский приказ» и «тайную канцелярию» разъяснить народу, не умудренному большим умом, о чем речь?» – написал на своей странице в ФБ общественный деятель Тенгиз Джопуа. Депутат парламента Кан Кварчия заявил на заседании парламентского комитета, что главной проблемой российско-абхазских взаимоотношений являются безответственные абхазские чиновники, которые создают проблемы, подписывая документы, противоречащие интересам Абхазии. Несколько оппозиционных объединений и ряд общественных деятелей подписали совместное заявление, в котором потребовали разъяснений от дипломатов и чекистов. По мнению подписантов, настоящей целью демарша власти является запугивание населения и навешивание ярлыков на граждан, высказывающих собственное мнение по злободневным вопросам. Самую радикальную оценку заявлениям дал лидер АНД Адгур Ардзинба, который назвал президента Аслана Бжания главной помехой в абхазо-российских отношениях.

На этой неделе на расширенном заседании парламентского комитета по государственно-правовой политике еще раз обсудили проект соглашения о пицундской госдаче, который подписал год назад глава Госкомитета по приватизации Беслан Кубрава. Присутствовавший на заседании Кубрава ссылался на то, что он выполнял решение правительства, и не несет ответственности за все нарушения и ошибки, допущенные в соглашении. «Правительство приняло решение, я подписал», – отвечал он на все вопросы. Обвинения в адрес «дежурного подписанта», как с легкой руки Кана Кварчия теперь называют Беслана Кубрава, сыпались со всех сторон.

«Так же не бывает, – я то не проверил, я то не знаю, я это не видел, я подписал. Просто так же ничего не бывает. Вы же должны прочитать то, что вы подписываете», – сказал депутат Бадра Пилия.

«Надо же смотреть, что вы подписываете, вдруг случайно так что-нибудь подпишете и без страны останемся?» – выразила свое недовольство депутат Алиса Гулария.

Депутаты намерены ставить перед президентом вопрос о несоответствии Кубрава занимаемой должности.

Накаляется ситуация и за пределами парламента. Один за другим высказывают недоверие Аслану Бжания люди, голосовавшие за него на выборах, продолжает набирать обороты акция «Нас обманули». Милиция уже не успевает срывать листовки с невыполненными обещаниями Бжания со столбов не только в столице, но и за ее пределами. Общественные организации, в том числе и центристского толка, заявляют о необходимости проведения всенародного схода, который должен решить дальнейшую судьбу страны. «Неравнодушные граждане страны, берите ответственность за будущее Аҧсны в свои руки!» – призывает комитет по защите суверенитета. А глава организации молодежи и ветеранов войны Вианор Ашба призвал всех, кто не согласен с политикой власти, направленной на уничтожение государственности, принять участие в подготовке к акции протеста, «которую мы все вместе начнем в ближайшее время».

Чем больше накаляется ситуация, тем больше спешит Бжания. Не обращая внимания на протесты общественности и оппозиции, он продолжает лоббировать интересы иностранных олигархов.

Правительство уже подготовило проект закона «О регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов», который призван «обойти» закрепленные в Конституции статьи, запрещающие продажу земли. Общественники задают простые вопросы, связанные с экономической целесообразностью такого решения, с возможными рисками для государства. На вопросы никто не собирается отвечать. В Торгово-промышленной палате законопроект получит негативную оценку абхазских бизнесменов, которые считают, что принятие этого закона является угрозой для национальной безопасности страны. Даже представитель президента в парламенте, министр юстиции Анри Барциц считает, что законопроект несет большие угрозы. Бизнесмены же отмечают, что не только законодательная база не готова к принятию такого решения, но в результате такого масштабного строительства возникнут еще большие проблемы с экологией, переработкой мусора, энергетикой, инженерными коммуникациями и так далее. Что в результате реализации этого проекта будет нанесен непоправимый ущерб мелкому гостиничному бизнесу. Абхазские бизнесмены считают, что Абхазия не готова не только к принятию законопроекта, но и к его обсуждению.

Но Аслан Бжания, одержимый привлечением инвесторов в Абхазию под любым предлогом, продолжает игнорировать мнение общественности. В надежде на поддержку он провел 10 февраля полузакрытую встречу с российскими бизнесменами абхазского происхождения.

Пока общественность спорит с президентом, администрация Гагрского района сообщает о загадочном чуть ли не благотворительном проекте по реконструкции многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса, который профинансирует Mantera Group. Подробностей не рассказывают, но в результате недолгих поисков всемирная паутина снова выводит нас все на того же Александра Ткачева, который отмечен активной скупкой земли и недвижимости в Абхазии. Кстати, земля в Абхазии не продается, но, видимо, Конституция не распространяется на друзей нашего президента Аслана Бжания.

И, да, про хорошее. История с тарелкой Пикассо, которую непонятно кто вывез из Абхазии, завершилась благополучно. Дело покрыто мраком, никто не виноват, но мы все счастливы – Пикассо вернулся.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях