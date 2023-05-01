В деле о таинственной гибели молодой программистки Тамар Бачалиашвили почти два года спустя появилась новая информация. Следователь, который вел дело сразу после его возбуждения, выступил против версии о самоубийстве, которая была основной. Теперь сторона защиты и оппозиция требуют нового следствия – дело может быть переквалифицировано.

Неожиданно заговорил следователь по делу таинственно погибшей Тамар Бачалиашвили. В субботнем интервью телеканалу «Формула» Серго Шубитидзе заявил, что не верит в версию о самоубийстве девушки. По его словам, в этом деле много подозрительных обстоятельств.

Напомним, 23-летняя программистка пропала 18 июля 2020 года. Через несколько дней ее нашли мертвой в своей машине в лесу Тетрицкаро. По версии следствия, Бачалиашвили покончила жизнь самоубийством, дело было закрыто в декабре того же года.

Серго Шубитидзе в тот период работал старшим следователем руставской полиции, и сразу после обнаружения тела Тамар Бачалиашвили ему поручили расследовать дело.

Первое обстоятельство, на которое обратил внимание следователь, – труп был до неузнаваемости обезображен личинками, хотя машина была герметично закрыта. По мнению Шубитидзе, такое могло произойти, если бы тело достаточное количество времени пролежало на земле. Второе обстоятельство – личные ноутбук и флэш-накопители не были возвращены семье. Но самые большие странности, по мнению следователя, связаны с мобильным телефоном Тамар Бачалиашвили:

«Мне также было поручено принять решение о назначении вскрытия. Именно в этот период ко мне пришел сотрудник, который попросил меня опломбировать телефон, изъятый из машины. Я был удивлен этой просьбой. Я сказал, что это неправильно: если телефон нашли на месте, то его там и должны были опечатать. На второй-третий день, как положено по протоколу, я открыл телефон и начал просматривать. Я просматривал все сообщения, входящие и исходящие звонки, WhatsApp и Viber. У меня появился вопрос: звонков и сообщений до 18 июля (допустим, 17, 16, 15) не было, были только рекламные сообщения. Меня это очень удивило, ведь у такой активной девушки, тем более работающей в таком месте, должны быть какие-то звонки?»

Шубитидзе утверждает, что в ходе расследования всем его коллегам была направлена инструкция из прокуратуры, которой они должны руководствоваться и не выходить за ее рамки.

Теона Тамазашвили, мать погибшей, говорит, что следствие должно быть переквалифицировано с учетом новых обстоятельств:

«Наши адвокаты обратились в прокуратуру с ходатайством о повторном расследовании дела. Мы узнали и послушали следователя Шубитидзе по телевидению, и то, что он сказал, было для нас шоком. Я никогда не верила версии прокуратуры, что Тамуна покончила с собой. Было много фактов, которые подтверждали мои подозрения в убийстве, удалена все переписка с ее Facebook, ноутбук Тамуны не возвращен по сей день, телефон мне вернули сломанным. Нужно опросить сотрудников компании, где она работала. Они сфальсифицировали все с самого начала. Тамуна никогда не говорила о своей работе дома. Вероятно, к ней попала в руки информация, которую она не должна была знать».

В оппозиции убеждены, что высокие покровители увели следствие от поиска истины. По словам председателя «Национального движения» Левана Хабеишвили, расследование по делу Бачалиашвили следует начать с нуля и установить настоящую причину ее смерти. По мнению политика, ее гибель связана с мошенническими колл-центрами:

«Вчера это еще раз четко подтвердилось, когда следователь по этому делу фактически дал показания о том, что Тамар Бачалиашвили была убита, что этим делом интересовались высокие чиновники, и из-за этого расследование не велось должным образом. Он рассказал о конкретных доказательствах того, что на следствие оказывалось давление, направлялись инструкции о том, какие вопросы задавать конкретным людям и как вести расследование».

Напомним, вторую неделю оппозиция безрезультатно пытается сформировать следственную комиссию для анализа расследования. По словам представителя «Группы реформ» Хатуны Самнидзе, открывшиеся факты могут выявить связь между гибелью Бачалиашвили и преступной халатностью следствия:

«Когда следователь заявляет, что было давление и вмешательство извне, должно быть начато новое расследование. Мы на пути создания следственной комиссии, которая, в том числе, займется непредвзятым дознанием дела Бачалиашвили».

Адвокаты Тамар Бачалиашвили уже потребовали от прокуратуры провести повторное расследование. Михаил Рамишвили говорит, что версия самоубийства трещит по всем швам.

«Должна быть немедленная реакция, но, похоже, на задней кухне прокуратуры идет совещание, какие действия предпринять. Мы, как юристы, никогда не отступим, пока правосудие не восторжествует. Сегодня мы ждем позицию и информацию от Генеральной прокуратуры, а с завтрашнего дня мы будем обращаться во все международные организации и диппредставительства, мы обратимся ко всем», – пообещал адвокат.

Некоторые из экспертов с самого начала говорили, что Тамара была специалистом высокого уровня и ей не составляло труда получить доступ к закрытой информации. Возможно, в руки девушки попали различные компрометирующие материалы, кто-то пытался перехватить или купить эти материалы, что кончилось все трагически.

Семья также напомнила, что они с самого начала подозревала, что их дочь была сотрудником колл-центра. Впрочем, никаких доказательств в подтверждение этой версии приведено не было.

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