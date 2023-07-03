Взаимоотношения Грузии и России остаются главной темой в полемике власти и оппозиции. И, по всей видимости, президент страны Саломе Зурабишвили становится главным оппонентом власти по этому вопросу. Сегодня в правящей команде выразили недовольство критикой президента, которая в резких выражениях осудила дрейф власти в сторону России. Роль дополнительного раздражителя сыграли украинские санкции против грузинской авиакомпании.

Недовольство власти обусловлено непримиримой позицией президента в отношении неконтролируемого наплыва граждан Российской Федерации в страну. Это особенно отчетливо проявилось в минувшую субботу, когда на расширенной пресс-конференции с представителями СМИ Саломе Зурабишвили сделала акцент на нескольких моментах, которые, по ее мнению, создают препятствия на пути сближения с ЕС. Это, прежде всего, непримиримая и агрессивная позиция власти по отношению к представителям оппозиции. Второе – резкая риторика в адрес отдельных представителей партнерских государств.

«Это разрушительная риторика. Наша страна стремится получить статус кандидата в ЕС, и при этом мы критикуем посла ЕС, критикуем европейских парламентариев, говорим, что Европа пытается втянуть нас в войну против России, что они представляют партию войны и т.д.».

Однако ключевой темой выступления президента стала запредельно мягкая позиция «Грузинской мечты» по отношению к России. По словам Зурабишвили, она решительно будет блокировать предоставление гражданства для россиян, которые пытаются инвестировать в Грузию.

Что касается вопроса возобновления полетов между Тбилиси и Москвой, то здесь, как отметила президент, политика «Грузинской мечты» выглядит как минимум капитулянтской:

«Нельзя политикой уступок расположить к себе Россию. Это нонсенс, нас «кинут» так же, как случалось много раз в прошлом. Я понимаю, что надо избегать конфронтации, необходимо проявлять осторожность, но я не понимаю, зачем нам идти на уступки. Не было никакой надобности возобновлять полеты, тем более что россияне используют нас как транзитный мост для сообщения с Европой. Поэтапно Грузия превратилась в площадку для обхода санкций. На фоне успеха Украины углублять отношения с РФ безнравственно. Получается, что Россия с помощью мягкой силы уводит нас на свою орбиту. И это видят в Европе».

Заявления президента вызвали неприкрытую агрессию команды власти. Сегодня с утра около десятка депутатов отметились стереотипными заявлениями, что «президент пошла по пути оппозиционных радикалов».

Первый вице-спикер парламента Гия Вольский не скрывал своего возмущения. Президент возомнила себя «большим католиком, чем Папа Римский», заявил депутат журналистам.

«Призыв о том, что Грузия должна войти в экономическую или военную конфронтацию с Россией, – недальновидная позиция, но с ней президент полностью солидарна. Что значит уступки? Мы должны запретить полеты, ввести санкции и получить бомбы на наши головы? Какая позиция является правильной? Думаю, в этих вопросах президенту не хватает компетенции. Мы не видим у нее желания быть объективной», – резюмировал Вольский.

Между тем политическая фракция «Европейских оптимистов» говорит о тревожных миграционных процессах в стране и призывает руководство страны и парламента ужесточить законодательство в целях предотвращения бесконтрольного наплыва россиян. Сегодня член фракции Роман Гоциридзе провел брифинг, на котором огласил данные статистики: только в прошлом году население Грузии пополнилось 101 тысячей иностранных граждан, из них 62 тысячи – россияне. В это же время, по словам Гоциридзе, граждане Грузии массово покидают страну.

«Сложилась катастрофическая ситуация. С 2015 по 2022 год страну покинули 173 тысячи граждан Грузии. В прошлом, 2022 году, за границей осталось на 46 397 граждан Грузии больше, чем вернулось. Это самый негативный показатель роста миграции за последние 22 года. При этом население страны за последний год выросло на 54 тысячи человек, в основном за счет россиян. Кроме ухудшения демографии, это ставит страну перед вызовами безопасности. Грузия превращается в страну пенсионеров. Кто покидает страну? Недовольные правлением «Грузинской мечты», и это на руку власти».

Затронутая президентом российская тема развивается еще в одном направлении. Как известно, накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о внесении в санкционный список дополнительных компаний и физических лиц. В числе попавших под санкции – грузинская авиакомпания Georgian Airways, недавно возобновившая прямые полеты в Россию. В список попал и глава авиакомпании Тамаз Гаиашвили.

В связи с этим Александр Шульга, временный представитель по делам Украины, находился в Министерстве иностранных дел Грузии. Как сообщили в МИД, на встрече обсуждался вопрос о включении Georgian Airways и ее владельца в санкционный список.

В оппозиции считают, что позиция власти в этом вопросе весьма показательна. «Любое противодействие украинской власти и Западу в целом, которое нам пытается навязать режим Иванишвили, – это прямое предательство наших национальных интересов», – подчеркнул лидер «Европейской Грузии» Гига Бокерия.

На этом фоне власти, напротив, расширяют географию полетов с Россией. Накануне стало известно, что российская авиакомпания «Азимут» и грузинская Georgian Airways увеличивают частоту полетов между Москвой и Тбилиси.

«Вместо семи рейсов в неделю «Азимут» теперь будет выполнять 14 – по два рейса в день», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

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