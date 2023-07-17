Между Грузией и Польшей назревает дипломатический скандал. Сегодня в МИД Грузии был вызван исполняющий обязанности посла Польши в Грузии. От дипломата ждали объяснений по поводу инцидента, произошедшего 12 июля во время посещения польскими врачами Михаила Саакашвили в клинике «Вивамеди». Минюст Грузии утверждает, что была пресечена попытка польского медика тайно вынести в своей обуви биообразец заключенного экс-президента.

В грузинском МИДе не стали дожидаться возвращения польского посла Мариуша Машкиевича в Тбилиси, и с утра, в 9:30, вызвали на ковер исполняющего обязанности посла Мариуша Петржака.

Двумя днями ранее министр юстиции Рати Брегадзе выразил недовольство грузинской стороны произошедшим и потребовал объяснений. 14 июля его ведомство распространило «нарезку» видео с досмотром одного из пятерых польских врачей, которые 12 июля навестили Михаила Саакашвили в клинике «Вивамеди». Если бы не сопутствующие объяснения Минюста и пенитенциарной службы о том, что врач тайно собирался вынести биологический образец Михаила Саакашвили, из видеокадров непонятно, что за сверток достает из спортивной обуви мужчина в медицинской униформе, и тем более не видно, что находится в этом свертке размером с ладонь.

Перестать сомневается в правдивости информации ведомства Рати Брегадзе призвал накануне через соцсети. Из поста следует, что с польского медика взяли объяснительную записку, в которой он «подтвердил факт попытки пронести «образец» в обуви». Министр Брегадзе призвал воздержаться от провокационных заявлений, просил не вводить общество в заблуждение и дождаться официальных разъяснений.

Но с утра министру иностранных дел Илье Дарчиашвили, а потом и общественности не удалось узнать версию польского посольства о том, что это было. В пресс-релизе МИД говорится: «На встрече польский дипломат отметил, что его не проинформировали о том, чем вызвано такое поведение польского врача».

Однако внимание привлекла не та часть заявления МИД, в которой говорится об открытости грузинских властей и их попытках внести ясность в вопрос состояния здоровья Михаила Саакашвили, а нечто другое: «На встрече грузинская сторона подчеркнула, что поведение одного из врачей польской медицинской миссии вызывает непонимание, озабоченность, а также лишает доверия ко всему процессу».

Это породило уверенность у оппонентов, что «Грузинская мечта» заранее готовится проигнорировать заключение медицинской миссии польских врачей, организованной непосредственно ЕС.

Что же произошло на самом деле в клинике, журналистам не удалось выяснить и у посла ЕС в Грузии Павела Герчинского. Он лишь отметил, что «очень рад», что польские врачи смогли навестить на несколько часов Михаила Саакашвили, поблагодарил правительство Грузии за такую возможность и напомнил, что в Европе многие, в том числе европарламентарии, беспокоятся о состоянии здоровья заключенного экс-президента.

«Надеюсь, что их визит поможет обеспечить должное лечение Саакашвили. Очень важно, чтобы права Саакашвили были полностью защищены – как ответчика в суде, так и как пациента», – заявил посол Герчинский.

Ничего нового не смог сказать и директор клиники «Вивамеди» Зураб Чхаидзе. Кроме уточнения, что речь идет об образцах с волос и ногтей Саакашвили. Он же изложил то, как польский медик объяснил инцидент:

«Когда уже официально, законно был взят образец, он должен был положить его в карман, но не положил в карман. У него привычка все класть в обувь».

«У каждого своя привычка», – добавил Чхаидзе, в целом очень довольный общением с польскими коллегами. Директор клиники «Вивамеди» снова рассказал, что изначально польские врачи взяли анализы у Саакашвили без соблюдения протокола и разрешения Пенитенциарной службы. После того, как им объяснили, что так нельзя, и было добро от службы, уже в присутствии представителей клиники «Вивамеди» польские врачи взяли у Саакашвили пробы повторно.

«Образцы были взяты в двух экземплярах, помещены в конверты, конверты запечатали. Один остался у нас, второй передан им».

«Он (Саакашвили) ничего об этом не знал», – сообщила журналистам его мать Гиули Аласания сегодня после посещения сына в клинике:

«Не знаю какая у него позиция, с подозрением смотрит на все это», – сказала Аласания и поделилась своими сомнениями, – «если выносили образцы, как мы слышим, почему это под подозрением, я не понимаю».

«В обуви, калбатоно Гиули?!» – перебили журналисты.

«Какая разница, в чем выносили. То, что я увидела, это не образец был, а белая бумага», – ответила Аласания, не сомневаясь в профессиональности польских врачей.

Такой уверенности нет у генсека «Грузинской мечты», мэра Тбилиси Кахи Каладзе.

«Я не знаю, зачем польским врачам понадобилось тайно брать биологические образцы у Михаила Саакашвили, но исходя из кампании, развернувшейся вокруг него, с большой вероятностью они хотели сфальсифицировать определенные доказательства. Скорее всего, позже они организовали бы какую-нибудь кампанию на основании этого. Мы наблюдаем за этой грязью уже несколько месяцев, и это очень плохо. То, что происходит, – очень большая ложь, начиная с отравления Саакашвили и заканчивая ожидаемой смертью», – заявил генсек партии власти.

А вице-спикер, министр культуры Тея Цулукиани ждет объяснений не только от посольства Польши:

«А также соображения от тех политиков, которые повседневно кричали нам о том, что государство умышленно наносит вред Саакашвили. Выяснилось и подтвердилось то, о чем мы говорили на протяжении этих месяцев: что не наше государство, а Саакашвили наносил вред сам себе».

Тея Цулукиани позитивно оценила тот факт, что экс-президент начал чуть лучше питаться, а значит сам Саакашвили, по словам Цулукиани, решил отказаться от сценария, согласно которому соратники рекомендовали ему не принимать пищу, чтобы использовать его состояние как инструмент для его же освобождения.

В «Нацдвижении» воздерживаются от громких заявлений. Они, как и адвокаты и родственники Саакашвили, заявляют, что не встречались с польскими врачами, которые уже покинули страну. Тем не менее Ираклий Павленишвили, член политсовета «Нацдвижения», не сомневается в компетентности польских врачей:

«В их компетенции сомневаются лишь представители «Русской мечты», которые, как российская сила, сеют сомнения во всем западном, европейском. Что касается этого конкретного факта, то это вопрос компетенции данной медицинской миссии. А политические комментарии по факту – просто манипуляция».

Имена врачей, входящих в группу медиков из Польши, обществу не известны. Неизвестна и дата, когда появится заключение польских врачей. Также не известна точная дата возращения польского посла в Грузию. Многие ждут, что с его приездом все прояснится, и ситуация вокруг Михаила Саакашвили, как и в случае с Украиной, не станет поводом для обострения дипломатических отношений с еще одним стратегическим и дружеским партнером – Польшей.

В начале июля, по решению украинского президента Владимира Зеленского, посол Грузии в Украине был выслан в Тбилиси для решения вопроса о состоянии здоровья Михаила Саакашвили. Киев готов безотлагательно принять бывшего президента, гражданина Украины Михаила Саакашвили для лечения и ухода за ним. Грузинские власти решение назвали оскорбительным и заявили, что консультаций по этому вопросу не будет, и посол не вернется в Киев.

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