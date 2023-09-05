У Украины будет новый министр обороны, который может стать дополнительным козырем Киева в отношениях с союзниками. Несмотря на то, что переговоры президентов России и Турции окончились безрезультатно, в Украине уверены: Москва, несмотря на бравурные заявления, находится не в том состоянии, чтобы всерьез диктовать условия. Более того, успехи ВСУ на поле боя и возможный прорыв оборонительной линии подталкивают Россию к поискам новых поставщиков вооружений.

Украина меняет министра обороны – Верховная Рада проголосовала за отставку нынешнего главы ведомства Алексея Резникова. Против выступили всего четыре депутата. Преемником назван глава Фонда имущества Рустем Умеров. За его утверждение украинский парламент должен проголосовать 6 сентября. То, что решение о смене министра обороны принято окончательно, стало известно в воскресенье вечером, когда об этом заявил сам президент Владимир Зеленский.

«Я решил произвести замену министра обороны Украины. Алексей Резников прошел эти более 550 дней полномасштабной войны. Я считаю, что министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом. Сейчас возглавить министерство должен Рустем Умеров. Верховная Рада Украины хорошо знает этого человека, и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры. Осень – время для усиления».

До войны Умеров был активным участником Меджлиса крымскотатарского народа и советником его лидера Мустафы Джемилева по вопросам правозащиты и международной деятельности. После российского вторжения был членом украинской делегации на переговорах с Россией, активно занимался вопросом обмена пленными. Именно он летал в Саудовскую Аравию во время сложного обмена осенью прошлого года.

При этом наблюдатели видят в назначении на пост министра обороны Умерова сильный сигнал от президента Зеленского западным политикам и экспертам, которые все чаще описывают сценарии окончания войны, при которых часть территории Украины, в частности Крым, могут остаться под контролем России. И крымский татарин на посту министра обороны – своеобразный ответ на такие предположения.

Кроме того, происхождение и знание турецкого языка может сделать Умерова еще одним козырем в отношениях с Анкарой, которая, по словам президента Эрдогана, не скрывает своей готовности стать посредником в возможном переговорном процессе между Москвой и Киевом.

Правда, турецкий лидер по итогам своего визита в Сочи и встречи с Владимиром Путиным не испытывает особого оптимизма насчет того, что это может произойти в ближайшем будущем.

Общаясь с журналистками по пути домой, Эрдоган отметил, что во время встречи с Путиным не увидел каких-либо реальных возможностей установить мир:

«Пока не видно обнадеживающих перспектив для мира. Мы, от имени Турции, сегодня, как и ранее, подтвердили, что у войны не бывает победителей, равно как и проигравших у мира, и что мы готовы сделать все возможное, если того захотят стороны».

Киев подчеркивает, что мирное соглашение с Москвой может быть достигнуто только после вывода всех российских войск с украинской территории. Россия, в свою очередь, настаивает, что Украина должна согласиться с аннексией ее территорий. В Москве настаивают: украинское контрнаступление провалилось. Вслед за Владимиром Путиным, который заверял в этом на итоговой пресс-конференции после встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом, тот же тезис повторим министр обороны России Сергей Шойгу:

«Киевский режим, несмотря на колоссальные потери, уже три месяца пытается провести так называемое контрнаступление. Вооруженные силы Украины не достигли своих целей ни на одном фронте. Украинское руководство отчаянно пытается продемонстрировать своим западным хозяевам хоть какой-то успех в получении дальнейшей военной и экономической помощи, что только продлит конфликт».

Однако если верить американскому Институту изучения войны, ВСУ сумели преодолеть противотанковые рвы и укрепления с т.н. зубами дракона в районе села Работино на западе Запорожской области. Впрочем, эксперты пока не готовы сделать вывод о прорыве российской оборонительной линии в этом районе, поскольку пока не видели кадров, доказывающих присутствие там украинской тяжелой техники.

Как сказано в аналитическом отчете, геолоцированные кадры, которые были опубликованы 4 сентября, свидетельствуют о том, что ВСУ дошли до лесополосы к востоку от российских противотанковых укреплений в районе села Вербовое. Там проходит оборонительная линия российской армии. Кроме того, опубликованы кадры, на которых видно, что украинские силы дошли до российских оборонительных позиций между Работино и населенным пунктом Новопрокоповка.

«Украинские войска расширяют прорыв одного из российских оборонительных рубежей и, согласно сообщениям, перебрасывают к тыловым районам этого рубежа дополнительную технику и живую силу. Отправка в эти районы украинской тяжелой техники и более значительных сил может свидетельствовать о прорыве российского оборонительного рубежа и попытке расширить этот прорыв», – говорится в отчете Института изучения войны.

При этом, по данным газеты New York Times, Москва, несмотря на бравурные заявления президента Путина и министра обороны Шойгу, испытывает острый дефицит вооружений и отчаянно ищет союзников. Издание, со ссылкой на западные спецслужбы, отмечает, что северокорейский лидер Ким Чен Ын через несколько дней приедет во Владивосток и обсудит с российским президентом Путиным поставки боеприпасов для российской армии и другие формы военного сотрудничества.

По сведениям источников газеты, Ким Чен Ын, скорее всего, приедет на Восточный экономический форум, который пройдет 10-13 сентября. В обмен на военную помощь северокорейский лидер ждет от Путина передовые спутниковые технологии и атомные подлодки. Кроме того, по словам собеседников газеты, Ким хотел бы получить продовольственную помощь. Ранее в Белом доме заявили, что Владимир Путин и Ким Чен Ын обменивались письмами на тему поставок оружия и что переговоры двух стран об этих поставках «активно продвигаются вперед».

В Москве комментировать эту информацию отказались:

«Нам нечего вам сказать по этой теме», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сам Путин пытается убедить мировое сообщество, что война в Украине спровоцирована и развязана США и их союзниками. При этом он даже вписал в планы Запада еврейское происхождение украинского президента:

«Западные кураторы поставили во главе современной Украины этнического еврея, человека с еврейскими корнями, еврейским наследием. Тем самым, на мой взгляд, они прикрывают бесчеловечную сущность нынешнего украинского государства, фундамент, на котором оно построено. ... И это делает всю ситуацию совершенно отвратительной. Что отвратительно, так это то, что этнический еврей прикрывает прославление нацизма и защищает тех, кто тогда организовал Холокост в Украине. Около 1,5 миллионов человек были убиты».

Некоторые наблюдатели видят в действиях Москвы попытку оправдаться за развязанную войну и убедить западный электорат в бесперспективности поддержки Киева. Однако большинство экспертов отмечают, что в формировании подобной повестки Кремль явно не преуспел. И скорее заявления Владимира Путина направлены по большей части на внутреннюю российскую аудиторию, которая тоже постепенно, особенно с увеличением ударов по российской территории, начинает уставать от войны.

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