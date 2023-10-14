ПРАГА---За делом Айтадж Шахмаровой из села Ламбало на востоке Грузии следит вся страна. 14-летняя девушка была застрелена при попытке бегства 27-летним Асимом Асламовым, с которым состояла в незарегистрированном и, как выясняется, принудительном браке. На скамье подсудимых теперь не только гражданский муж, но и мать и дядя Шахмаровой. Журналистка Камилла Мамедова рассказала «Эху Кавказа» о деталях резонансного дела, практике принудительного замужества в регионе и о том, как защитить несовершеннолетних от подобной участи.

– Гражданский муж Айтадж Шахмаровой, ее мать, дядя – все на скамье подсудимых. Что доподлинно установило следствие, что мы сегодня можем говорить с уверенностью об этом резонансном преступлении?

– Начнем с того, что у нас есть статьи Уголовного кодекса – это «принуждение к замужеству в несовершеннолетнем возрасте» и «скрытие преступления», которые предъявлены дяде покойной и матери, а также организация этого похищения.

– То есть Айтадж Шахмарову – 14-летнюю девушку, которая была убита 27-летним гражданским мужем, принудили к этому замужеству?

– Исходя из первичных показаний, которые стали известны общественности, благодаря прокуратуре и заявлению суда, мы можем сегодня говорить о том, что это было организованное преступление, в котором участвовала мама, которая организовала ее якобы похищение. И, естественно, у нас есть сам факт убийства.

– Вы сказали, что мама организовала похищение. Можете пояснить, что имеете в виду?

Мать ее забирает в Марнеульский муниципалитет, и сама же сажает ее в машину к этому мужчине. И это – похищение

– Обстоятельства выглядят так: мама забирает дочку из деревни «А», где она ходила в школу, и переводит ее в другую школу в деревне «Б» Дманисского муниципалитета. Девочка с августа месяца, как мы знаем, считается обрученной, т.е. по процедурам, скажем так, приходят сваты и мать дает согласие на то, что она выдаст свою дочку замуж. Ребенок с начала учебного года не ходит в школу, и организовывается ее похищение. Они приезжают в соседний муниципалитет, как говорит ее гражданский муж в своих показаниях, мать ее забирает в Марнеульский муниципалитет, и сама же сажает ее в машину к этому мужчине, после чего он ее забирает к себе домой. И это – похищение.

А еще есть информация о том, что ребенок несколько раз пытался убежать уже после похищения. Один раз ей даже удалось из Кахетии приехать в Дманиси – это езды на машине, наверное, часа 3-4, – т.е. ребенок умудряется это сделать.

– Но семья ее не приняла. То есть она сбежала в семью, к матери…

– Она убежала к матери, но мать ее опять возвращает в семью мужчины.

– Скажите, пожалуйста, кроме ответственности семьи, которая закрыла перед несовершеннолетней девушкой практически все двери, бросила ее на произвол судьбы, можно говорить об ответственности школы, социальных работников? Что знали о происходящем другие люди, которые имели отношение к Айтадж?

Первая институция, которая обязана была начать беспокоиться о том, что ребенок исчез, – это школа

– Первая институция, которая обязана была начать беспокоиться о том, что ребенок исчез, – это школа. Потому что это их прямая обязанность – знать, где ребенок, который не ходит в школу. Школа этим не интересуется, а сегодня директор говорит о том, что они интересовались, но не могли выйти на связь с родителями, что больше похоже на ложь.

– То есть для вас это неубедительный ответ…

– Абсолютно, потому что принята такая практика, к сожалению, в селах, когда дети не могут ходить в школу по разным причинам. Дети часто помогают родителям, заняты в экономической сфере. У нас есть случаи, когда девочек выдают замуж, и они тоже перестают ходить в школу, этот факт скрывается школой по устной договоренности между школьным менеджментом и родителями.

МВД Грузии проверяет, действительно ли родственники обручили подростков в пригороде Тбилиси: активисты утверждают, что на опубликованной в сети фотографии с помолвки "жениху" 15 лет, а "будущей невесте" – 11. Семья девочки настаивает, что ей 14, а на фото не помолвка, а день рождения. Настоящее Время рассказывает, почему правозащитники стремятся привлечь внимание к традиции "договариваться" о браках подростков, сохраняющейся в Грузии: нередко ранняя помолвка свидетельствует о принудительном браке. "Вырастут – поженятся" Восьмого февраля азербайджанская активистка Гюнель Мовлуд опубликовала на своей странице в фейсбуке фотографию девушки и двоих молодых людей. "Дорогие коллеги из Грузии, что это? Фото церемонии обручения 11-летней девочки и 15-летнего мальчика – граждан Грузии азербайджанского происхождения, из грузинского Поничала. То есть в Грузии это в порядке вещей уже, и в Тбилиси, так получается? – написала активистка. – Это никакие не обычаи какого-то народа. В Азербайджане ранние браки такое же преступление, как и в Грузии. Надеюсь, соответствующие инстанции Грузии возьмут это (и другие подобные) дело под контроль". МВД страны отреагировало в тот же день и начало расследование по статье о принуждении несовершеннолетнего к заключению брака (пункт "а" части 2 статьи 150.1 УК Грузии). Она предусматривает лишение свободы на срок от двух до четырех лет. Семья девочки отрицает, что это была помолвка. В интервью телекомпании Mtavari Arkhi ее бабушка Эльзан Ахмедова сообщила, что это было празднование дня рождения: "Не было ни помолвки, ни церемонии бракосочетания, это был просто день рождения. Наша девочка с детства нравилась родителям мальчика, мы договорились, что когда они вырастут, то поженятся. Сейчас, когда у девочки был день рождения, его родители просто подарили ей кольцо. Мы договорились, что выдадим девочку замуж, когда она станет совершеннолетней. Наш ребенок хочет учиться, сейчас она в восьмом классе. Распространили информацию, будто бы ей 11 лет. Как мы можем выдать ее замуж в таком возрасте?" По словам близких, девочке 14, а не 11 лет. "Принудительный брак и соглашение между родителями" "То, что это день рождения, – ложь, – уверен активист Равиль Мамедов. – Это доказывает несколько фактов. Во-первых, на торте, который на фотографии, написано: "По приказу Аллаха мы пришли просить руку и сердце и вашей дочери". Во-вторых, на девочке красный платок, который тоже является традиционным атрибутом на азербайджанских помолвках. Даже если девочке 14, а не 11, это незаконно, поскольку она все равно несовершеннолетняя". Мамедов – основатель организации Civic Engagement and Activism Center, которая помогает этническим азербайджанцам в регионе Квемо Картли интегрироваться в грузинское общество. Он также активно участвует в борьбе с ранними браками в регионе. По словам активиста, в случае таких ранних помолвок брак до совершеннолетия почти никто не оттягивает, потому что свадьбы проводятся по мусульманским традициям. Когда совершен религиозный обряд, пара уже считается мужем и женой. Согласно Гражданскому кодексу Грузии, вступление в брак с лицами, не достигшими 18 лет, запрещается. Исключений нет: до 2017 года несовершеннолетние в возрасте от 16 лет могли вступать в брак с согласия родителей, но был принят специальный закон, отменивший это. И все же ежегодно в стране сотни несовершеннолетних девочек выходят замуж, утверждают активисты. Такие браки просто не регистрируют до их совершеннолетия. Точных данных о количестве ранних браков в Грузии нет (в том числе и по той причине, что заключенные в мечети браки первый год или два не регистрируют в государственных органах). Есть только примерная статистика. Согласно Индексу гендерного неравенства, опубликованному Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2019 году, 14% девушек в возрасте от 15 до 19 лет в Грузии замужем. Ранние браки часто носят принудительный характер, когда родители заставляют или уговаривают несовершеннолетнего ребенка, заявили в аппарате омбудсмена Грузии. Там признают, что ранние и принудительные браки остаются в стране острой проблемой: "К сожалению, ранние браки и помолвки по-прежнему широко распространены в Грузии. Факты, исследованные омбудсменом, показали, что такие случаи в основном имеют форму принудительного брака, незаконного лишения свободы и соглашения между родителями. Предпринимаемые государством шаги в этом направлении, а также превентивные меры не позволяют адекватно решить эту проблему, стоящую перед страной. Мы должны работать с подростками и их родителями. В связи с этим важно продолжать повышать осведомленность местного населения о ранних браках". "Если девочка будет обручена, ее не похитят" Активист Равиль Мамедов объясняет, что договорные браки до сих пор актуальны из-за другой проблемы – похищений девушек с целью женитьбы: "Там, где часто происходят договорные браки, очень распространены похищения девушек. Многие семьи говорят, что именно поэтому устраивают помолвки: если девочка будет обручена, то ее не похитят. Они оправдывают это тем, что это во благо ребенку". Мать 15-летней Туркан из Квемо Картли говорит, что обручила свою дочь именно по этой причине. "Она влюбилась в своего одноклассника из очень бедной семьи. Они встречались втайне. Когда я узнала об этом, решила принять какие-то меры, потому что она могла сбежать с ним, и тогда я бы уже ничего не смогла сделать", – рассказывает женщина. По ее словам, она нашла достойную партию своей дочери – человека, с которым та будет счастлива: "Мальчику 16 лет, он мой родственник, я хорошо знаю семью. Главное, я уверена, что дочь не будет жить в бедности. Сначала она была против, но потом, когда он за ней поухаживал и надарил дорогих подарков, она поняла, что я права. Свадьбу раньше 18 лет мы не будем, конечно, делать. Но так нам спокойнее. Ничего плохого мы ей не сделали. Так ей будет только лучше". Однако в школу девочка ходить перестала, поскольку родители боятся, что она все-таки может сбежать с "неблагополучным" одноклассником. По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", в 2018-2019 учебном году занятия в школе бросили больше 12 тысяч учеников. Количество девочек, бросивших школу, – 5449. Точной статистики, в каких регионах таких случаев больше, нет. Одна из главных причин, почему девочки перестают ходить в школу, – ранние браки, говорят правозащитники. "Семья сказала, что я позор семьи" Родители обручили Самиру год назад, когда ей было 15 лет. Сначала она не хотела, но в итоге дала согласие. Жениха до помолвки не знала. После молодые люди начали ходить на свидания и путешествовать по Грузии. "Я знала, что вести половую жизнь до свадьбы неприлично, но жених уговорил меня, сказав, что мы все равно скоро поженимся. Я его послушалась. Наши родители не знали, что мы жили вместе, когда ездили отдыхать. Они разрешали нам вместе путешествовать, думая, что мы живем в разных номерах и соблюдаем так называемые нормы приличия", – говорит Самира. Совсем недавно 16-летняя девушка узнала, что беременна. Помимо того, что ее избил отец и осудила вся семья и знакомые, ее бросил жених. "Когда я сказала ему, что беременна и нам надо срочно сыграть свадьбу, он сказал, что не уверен, его ли это ребенок. "Если ты была со мной, откуда мне знать, что ты не спала с другими тоже", – сказал он мне, использовав при этом кучу оскорбительных слов". Родители девушки попытались уговорить семью жениха все-таки заключить брак, но те в ответ посоветовали сделать Самире аборт и оставить их семью в покое. "Я не знала, что делать, потому что моя семья сказала, что я позор семьи. Жених помимо того, что отказался от меня, начал распространять в социальных сетях наши личные переписки. Я из поселка, где все друг друга знают. Мне ничего не оставалось, [кроме] как уйти из дома". По словам активистки и автора серии роликов о сексуальном просвещении для подростков Хатии Ахалаиа, недостаток сексуального образования в сочетании с ранними браками приводит к проблемам – и к психологическим, и к медицинским: "Когда подростки женятся, они не понимают всех рисков, которые их ждут. Сексуальное образование могло бы помочь им избежать смертей, связанных с ранними беременностями, или заболеваний, которые передаются половым путем. Сексуальное образование нужно и родителям, чтобы они понимали, на что подписывают своих малолетних детей. А они, как правило, думают об экономической выгоде больше, чем о здоровье детей. Когда родители устраивают договорные браки дочерям, они навязывают им выбор сексуального партнера. Этим они пытаются контролировать их сексуальность, чтобы у них не было больше одного партнера, и устраивают помолвки с теми, кого считают выгодной партией". Активист Равиль Мамедов полагает, что огласка – такая, например, как в истории с публикацией фотографии якобы помолвленных подростков в фейсбуке – способна повлиять на семьи: "Мы, активисты, неоднократно замечали, как после общественной огласки и критики семьи боятся. Последний случай, о котором мы уже говорили, будет примером многим, как не надо поступать: потому что на семью завели уголовное дело и окритиковали. Конечно, будут случаи, но то, что это уменьшит их – точно". Что касается полиции, то она, по словам активиста Равиля Мамедова, не умеет, а часто и не хочет работать как с самой с проблемой ранних браков, так и связанных с ними последствий: "К сожалению, сотрудники правоохранительных органов часто закрывают глаза на происходящее. Во многом это связано с тем, что [потерпевшие] забирают свои заявления обратно, испугавшись, как они думают, позора". "Действия полиции постоянно доказывают то, что они несерьезно относятся ко многим проблемам, – продолжает Мамедов. – Это касается не только ранних браков, которые могут казаться им традициями меньшинств, но и таких серьезных проблем, как изнасилование. Например, 10 февраля в Западной Грузии 14-летняя девочка, которая была изнасилована полгода назад, покончила собой. Она повесилась во дворе своего дома. Полиция арестовала насильника только после ее смерти, несмотря на то, что они знали об этом уже несколько месяцев". Читайте далее "Двоюродные" браки: почему власти Азербайджана борются против родственных союзов "Сказал: никто на тебе не женится после этого. И изнасиловал". Почему в Грузии продолжают похищать девушек Селективные аборты в Грузии: почему мужчины заставляют жен избавляться от нерожденных девочек

– Исходя из того, что вы говорите, это довольно распространенная практика, и сейчас таких девушек в таком же положении может быть много?

– У нас, к сожалению, это очень распространенная практика, так делают. Директора себя оправдывают тем, что это маленькие села, они друг друга знают, т.е. им приходится идти на такие поступки, несмотря на то, что это противоречит закону, потому что закон их обязывает принять протокол. Миллионы тренингов пройдено с Министерством внутренних дел Грузии, что школа должна беспокоиться о том, почему ребенок не может получать образование.

– А как в целом в общине относятся к тому, что произошло?

– Община, в которой это произошло, молчит. Активисты из общины и из этого региона надеются, что, к сожалению, вот этот факт может изменить к лучшему будущее других девочек, и очень хотят этим воспользоваться.

– Какой эффект может действительно возыметь на закрытую, консервативную общину этот открытый судебный процесс и трагический случай гибели, жестокого убийства Айтадж Шахмаровой?

За похищение девушек у нас уголовное наказание, но они избегают его тем, что платят штраф

– У меня нет больших иллюзий. Если государственные институты не возьмутся за это и активисты не заставят их взяться за это, я думаю, что через какое-то время это будет забыто и все. Закон должен быть имплементирован. У нас есть определенные уже принятые законы, которые должны действовать, потому что за похищение девушек у нас уголовное наказание, но они избегают его тем, что платят штраф – т.е. они сознательно идут на это и платят 5 тысяч лари, и на этом все заканчивается.

– То есть вы считаете, что нужно ужесточить законодательство?

– Это так предусмотрено – они должны наказывать тех, кто совершает преступление, и это будет очень хорошим показателем того, что закон действительно работает и откупиться не получится.

– А сегодня, например, девушки, которые в таком же положении, в каком была Айтадж, – им некуда обратиться, они не знают, что делать, если родные люди, семья для них закрывают двери, – они знают, что им делать, куда им обращаться, как поступать?

– Школьники сегодня более или менее информированы, потому что гражданский сектор старается с ними работать. Я не скажу, что это большой процент, но они больше знают, чем их родители.

– Есть какая-то горячая линия – если человек гуглит, ищет, куда обратиться за помощью?

– Они должны обратиться в полицию.

– А если они не доверяют полиции, исходя из того, что вы рассказали?

Нет этой цепи, которая создала бы какую-то цепь доверия. И это очень закрытое пространство

– К сожалению, в деревнях, на местах нет таких активистов во всех селах, например, определенных центров, чтобы на месте помочь. Нет возможности обратиться, например, к представителю мэрии, потому что у мэрии есть специальный отдел, который должен работать над вопросами прав несовершеннолетних. Нет этой возможности, нет этой цепи, которая создала бы какую-то цепь доверия. И это очень закрытое пространство. Единственным местом в деревне может быть школа, и потому настолько высока ответственность сегодня директора этой школы, потому что он должен был быть началом того, чтобы спасти жизнь этой девочки.

– Я хочу вас спросить не только про государственные сдержки и противовесы, а про общину, про социальную ткань, про культурный код: как все это менять, чтобы для людей, которые стали свидетелями ужасного преступления, которые знают, что такая практика распространена и принимают ее, изменилось что-то в их головах, чтобы эта практика стала неприемлемой?

Это все настолько стихийно и настолько нецентрализованно, эти проблемы от этого и исходят, – т.е. для них важен электорат, который они не хотят обидеть и не хотят потерять

– Если государство и власть наконец-то решат, что эти люди – это не только источник получения голосов во время выборов, а это граждане, которые имеют право жить счастливо, тогда все изменится. Потому что эти все законы, которые должны наказывать виновников, не работают только потому, что они (власти) боятся, что потеряют электорат. А вы знаете, что этнические меньшинства – самый верный электорат, самый управляемый. Потому, когда власть, которая сегодня в Грузии, наконец-то решит бороться и защищать права девочек и любого гражданина, а не видеть в них только голоса, то в этом случае все войдет каким-то образом в русло, которое направлено на защиту прав человека. Поэтому нам нужно образование, нам нужны школы, нам нужны детские садики, которых нет в селах, нам нужны альтернативные источники образования. Они должны наконец-то структурировать изучение государственного языка. То есть это все настолько стихийно и настолько нецентрализованно, эти проблемы от этого и исходят, – т.е. для них важен электорат, который они не хотят обидеть и не хотят потерять. И нужно, конечно, работать над тем, чтобы у каждого гражданина была возможность получить образование, где бы он ни жил.

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