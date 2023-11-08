«Мы работали по 24 часа в сутки, чтобы выполнить 12 рекомендаций» – премьер Грузии

«Несмотря на многочисленные препятствия, сопротивление, диверсии, провокации и деструктивные действия внутренних и внешних врагов, мы победим. Сегодня наша страна победила», — так премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прокомментировал на пресс-конференции решение Еврокомиссии дать рекомендацию о предоставлении Грузии статуса кандидата в члены ЕС.
«Это, конечно, поистине исторический день, историческое решение Европейской комиссии. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и еврокомиссара Оливера Вархели. Конечно, этот период был очень напряженным, довольно напряженным с эмоциональной точки зрения, так как мы проделали огромный объем работы. Я хотел бы поблагодарить нашу сплоченную, сильную команду — парламент Грузии, председателя парламента, председателя партии, каждого члена нашей команды, поскольку это стало результатом нашей общей работы. За последний год мы работали по 24 часа в сутки, чтобы выполнить 12 рекомендаций. Сегодня мы увидели отчет, который является однозначно ясным, позитивным, положительным, и это решение основано на достигнутом результате», – сказал он.
Ираклий Гарибашвили в своей речи упомянул и экс-премьера страны, миллиардера Бидзину Иванишвили. Государству не удалось бы добиться успеха если бы не «исторические перемены», осуществленные Иванишвили и его командой, заявил глава правительства Грузии.
«Мы продолжаем эту большую работу, большое национальное дело. Я хочу еще раз заявить от имени правительства и от имени нашей команды, мы продолжим координировать свои действия с нашими европейскими друзьями… Наша конечная цель, естественно, полная интеграция нашей страны в Европейский Союз», – сказал Гарибашвили.
На вопрос журналистов как премьер оценивает роль президента Саломе Зурабишвили в процессе, глава правительства ответил:
«Если кто и принес нашему народу ощутимые результаты, так это «Грузинская мечта»».
Грузия на пути в ЕС
Изначально власти Грузии планировали внести заявку на членство в Европейский Союз в 2024 году. Однако планы изменились после начала российского вторжения в Украину, когда украинский президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС.
Партнеры Киева по Ассоциированному трио, Грузия и Молдова подали заявки на вступление в ЕС 3 марта. Документ от имени Грузии подписал премьер Ираклий Гарибашвили.
В мае 2022 года Грузия заполнила опросники, на основании которых в Брюсселе рассмотрели вопрос возможного вступления страны в Евросоюз. 18 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидата на членство в ЕС и заявила, что Грузии статус будет присвоен только после проведения комплекса реформ. Они сформулированы в рекомендациях, состоящих из 12 пунктов. В их числе – преодоление поляризации, деолигархизация, реформы судов и избирательной системы.
Брюссель при этом признал европейскую перспективу Грузии, что в Тбилиси назвали «историческим решением». 23 июня рекомендации Еврокомиссии утвердили лидеры стран ЕС.
В июне 2023 года Еврокомиссия опубликовала промежуточный отчет, согласно которому Грузия полностью выполнила лишь три из 12 рекомендаций для получения статуса страны-кандидата (избрание независимого народного защитника; гендерное равноправие; выполнение решений Европейского суда по правам человека). В правительстве Грузии же заявляли, что страна выполнила почти все рекомендации для получения статуса кандидата. Выполнению одного условия – деполяризации – помешала «радикальная оппозиция», утверждали власти.
В ЕС при этом критиковали Грузию, в частности, за планы принять закон об «иноагентах», возобновление авиасообщения с Россией, начало процедуры импичмента президента Саломе Зурабишвили и т.д. Брюссель был обеспокоен отступлением Грузии от общей внешней политики ЕС.
8 ноября 2023 года Еврокомиссия рекомендовала Европейскому совету предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС. При этом в докладе о расширении, опубликованном на сайте Еврокомиссии, указаны девять приоритетов, которые предстоит реализовать Тбилиси.
Окончательное решение о присвоении Грузии статуса кандидата 27 стран-членов Евросоюза примут на основании рекомендации Еврокомиссии на саммите 14-15 декабря.
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