«Мы работали по 24 часа в сутки, чтобы выполнить 12 рекомендаций» – премьер Грузии

«Несмотря на многочисленные препятствия, сопротивление, диверсии, провокации и деструктивные действия внутренних и внешних врагов, мы победим. Сегодня наша страна победила», — так премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прокомментировал на пресс-конференции решение Еврокомиссии дать рекомендацию о предоставлении Грузии статуса кандидата в члены ЕС.

«Это, конечно, поистине исторический день, историческое решение Европейской комиссии. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и еврокомиссара Оливера Вархели. Конечно, этот период был очень напряженным, довольно напряженным с эмоциональной точки зрения, так как мы проделали огромный объем работы. Я хотел бы поблагодарить нашу сплоченную, сильную команду — парламент Грузии, председателя парламента, председателя партии, каждого члена нашей команды, поскольку это стало результатом нашей общей работы. За последний год мы работали по 24 часа в сутки, чтобы выполнить 12 рекомендаций. Сегодня мы увидели отчет, который является однозначно ясным, позитивным, положительным, и это решение основано на достигнутом результате», – сказал он.

Ираклий Гарибашвили в своей речи упомянул и экс-премьера страны, миллиардера Бидзину Иванишвили. Государству не удалось бы добиться успеха если бы не «исторические перемены», осуществленные Иванишвили и его командой, заявил глава правительства Грузии.

«Мы продолжаем эту большую работу, большое национальное дело. Я хочу еще раз заявить от имени правительства и от имени нашей команды, мы продолжим координировать свои действия с нашими европейскими друзьями… Наша конечная цель, естественно, полная интеграция нашей страны в Европейский Союз», – сказал Гарибашвили.

На вопрос журналистов как премьер оценивает роль президента Саломе Зурабишвили в процессе, глава правительства ответил:

«Если кто и принес нашему народу ощутимые результаты, так это «Грузинская мечта»».