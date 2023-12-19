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Политика

Поезд «Грузинской мечты» мчится без расписания

Ираклий Гарибашвили (коллаж)
Ираклий Гарибашвили (коллаж)

«Грузинская мечта» не спешит делиться своими планами выполнения новых рекомендаций Брюсселя и предлагает оппозиции и гражданскому сектору просто заранее с ними согласиться. Оснований доверять власти, как они говорят, у них нет. Между тем разработанные и принятые «Грузинской мечтой» законы, связанные с прежними заданиями ЕС, в том числе и по созданию антикоррупционного бюро, заслужили негативную оценку Венецианской комиссии. Об этом стало известно сегодня.

Оппозиции хотелось бы еще до Нового года ознакомиться с планом действий власти по выполнению девяти предусловий ЕС к статусу кандидата. От их выполнения зависят сроки, в течение которых Грузия может догнать Украину и Молдову и также начать переговоры с Брюсселем по вступлению в ЕС. О готовности своей политической силы как можно скорее подключиться к этой работе в парламенте заявила сегодня депутат Анна Бучукури из партии «За Грузию»:

«Мы все отметили, отпраздновали это действительно историческое решение ЕС, этот первый и важнейший шаг на этом пути. Но уже пора начинать работать над выполнением девяти предусловий для начала диалога о вхождении Грузии в ЕС. Дело только начинается, и на этот раз решение будет приниматься не с учетом геополитической ситуации, как это было со статусом кандидата. Теперь будут оценивать прогресс по каждому конкретному вопросу, который наше государство должно показать и доказать».

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Поезд «Грузинской мечты» мчится без расписания
by Эхо Кавказа

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Не терпится узнать планы власти и Александру Раквиашвили, депутату «Гирчи»:

«Я не верю, что «Грузинская мечта» сможет выполнить эти рекомендации ЕС, за исключением одной из них – проведение выборов в справедливой и мирной атмосфере. Технически это выполнимо, и, надеюсь, по вопросам выборов, о правилах их проведения будут дискуссии, соглашения. Я готов участвовать в обсуждениях любых инициатив, если их предложит правящая партия. Так у меня будет больше шансов показать, что «Грузинская мечта» занимает ошибочную позицию».

Ничего дельного от правящей силы не ждут и в объединившихся перед выборами в Платформу Победы «Нацдвижения» и «Стратегии Агмашенебели». Представитель последней, Серго Чихладзе, напоминает, что из 12 прежних рекомендаций ЕС большинство перекочевали в новые девять:

«Еще по тем 12 пунктам оппозиция вместе с неправительственным сектором разработала детальный план выполнения. По каждому пункту прописан план, разработаны законопроекты, большая их часть даже внесена в парламент на рассмотрение и заблокирована «Грузинской мечтой». Потому план как таковой уже есть. Что же касается новых пунктов, среди которых прекращение антизападной пропаганды, – здесь не нужен план, это просто нужно прекратить».

Аргументы оппозиции подкрепили сегодня оценки Венецианской комиссии нескольких законопроектов, разработанных и принятых «Грузинской мечтой» без участия оппозиции. Правящая партия гордилась принятием закона о создании антикоррупционного бюро, этот вопрос был одним из ключевых в прежних 12 рекомендациях.

Не обращая внимания на замечания оппозиционеров и профильных НПО, власть запустила в сентябре работу антикоррупционного бюро, постановив, что его главу будет назначать и увольнять премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

О несоответствии заявленным целям – жесткой борьбе с коррупцией на высшем уровне, заявила в своем заключении Венецианская комиссия: «Существующая институциональная структура не обеспечивает достаточную степень независимости».

Комиссия считает, что «компетенция Бюро по надзору за финансированием политических партий и контролю деклараций об активах и интересах высокопоставленных чиновников требует дополнительных гарантий, которые должны быть отражены в законе. В связи с этим то, что назначение и увольнение главы антикоррупционного бюро в значительной степени находится в руках премьер-министра, особенно проблематично», – говорится в оценке европейских экспертов.

По поводу других поправок в избирательное законодательство Венецианская комиссия сожалеет, что власть так и не учла прежние рекомендации. Тем более что, как отмечается в документе, «частота внесения поправок в избирательное законодательство Грузии в последние годы поражает». Его нестабильность, частые изменения в нем негативно отражается на общественном доверии. Кроме того, частые поправки рискуют запутать избирателей, партии, а «более комплексная реформа могла бы предотвратить такие риски, сделала бы избирательный процесс структурированным и понятным», – считают в Венецианской комиссии.

Негативно оценено изменение правил избрания главы ЦИК. Эксперты советуют вернуться к прежней системе, в соответствии с которой председателя и членов Главной избирательной администрации утверждали двумя третями парламента, а не простым большинством, как сейчас. В этих оценках Венецианской комиссии представители оппозиции и гражданского сектора вычитали именно то, «о чем они говорили и к чему призывали власть».

«Не забывайте, что это я послал все эти законы на оценку в Венецианскую комиссию», – посоветовал сбавить пыл критикам спикер парламента Шалва Папуашвили. Он пообещал, что ознакомится с документами и, «как обещал, будет решать, что дальше делать». А спешить нужно, наоборот, оппозиции, полагает спикер парламента, – исправлять прошлогодние ошибки, когда она отказалась принимать участие в рабочих группах «Грузинской мечты» по выполнению 12 тогдашних рекомендаций ЕС. С ними, по убеждению Папуашвили, власть и без оппозиции справилась успешно, и так же будет и в случае девяти нынешних:

«Если оппозиция хочет помочь власти в этом – двери для них открыты. За прошедшие полтора года они упустили эту возможность. Европейский поезд Грузии тронулся, а они и сейчас остаются на перроне. Пока поезд не набрал скорость, они могут запрыгнуть. Так что время еще есть, если они хотят присоединиться к этому пути».

«Грузинская мечта» намерена обнародовать план действий по выполнению брюссельских заданий после новогодних каникул, в конце января – начале февраля.

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