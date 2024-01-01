Грузия новый 2024 год встречает со сбывшейся заветной мечтой и с оптимизмом смотрит в будущее. После полутора лет ожидания, к концу 2023 года она получила статус кандидата на вхождение в ЕС. Ради этого Грузии пришлось пережить немало волнений, порой драматических событий, угрожающих шансам дальнейшей евроинтеграции страны. Все эти риски исходили от политики правящей «Грузинской мечты» с антизападной риторикой, с попытками принять закон «Об иноагентах» и объявить импичмент президенту Саломе Зурабишвили.

Грузия получила статус кандидата! Многие долго будут помнить точную дату, когда это произошло. 14 декабря, в 21:25 по тбилисскому времени стало известно о решении Европейского совета. Лидеры 27 стран в Брюсселе единогласно сказали «да» на предоставление Грузии статуса кандидата на вхождение в ЕС. Через считанные минуты после радостной вести грузинские СМИ и соцсети запустили видеообращение посла ЕС в Грузии Павла Герчинского:

«В этот исторический день Европейский союз и наши государства-члены шлют одно послание народу Грузии: поздравляю, Грузия!» – сказал Герчинский, а дальше, поочередно на своем родном языке страну и народ поздравляли послы стран ЕС. Усладой для ушей многих граждан Грузии был и завершающий видеоклип с поздравлением посла Герчинского на грузинском: «Гилоцав, Сакартвело! (Поздравляю, Грузия!)».

Еще дольше на грузинском говорил посол ЕС Павел Герчинский на торжественном празднике по случаю получения статуса на следующий день, 15 декабря, в центре Тбилиси, на площади Свободы. Посол Герчинский покорил сердца многих грузин не только своим грузинским, но и тем, что, выйдя на сцену, он начал с приветствия президента Саломе Зурабишвили. «Грузинская мечта» не пригласила ее на сцену как незваную гостью, и послу Герчинскому пришлось со сцены искать ее глазами в первых рядах пришедших на праздник людей. Там Зурабишвили встала, на случай если «ее вдруг решат позвать на сцену»:

«Госпожа президент, господин премьер, председатель парламента, политические лидеры!» – европейский дипломат постарался никого не пропустить в своем обращений перед тем, как обратиться с поздравлением к главному адресату исторического события:

«Но прежде всего я поздравляю народ Грузии, который искренне поддерживает интеграцию в ЕС. Голос населения Грузии отчетливо слышен в ЕС – так же, как здесь и сейчас я слышу вас. Это решение – оценка усилий каждого из вас. Это действительно шаг вперед. Но конечной целью является членство в ЕС. Поэтому сейчас настало время политическим лидерам реализовать волю народа и быстро провести реформы. На государственном гербе Грузии написано: «Сила в единстве». Это мое главное послание сегодня. Сейчас настало время объединиться ради европейского будущего».

По словам дипломата, членство в ЕС Грузии принесет демократическое и экономическое благосостояние, а уникальность Грузии привнесет многообразие в ЕС.

«Вперед, Грузия, вперед!» – так под овации завершил свое обращение посол Герчинский, еще раз дав понять, что европейские лидеры до сих пор пребывают под впечатлением того, как грузинское общество стремится к интеграции в Европу. Проявлением борьбы за будущее в ЕС стали масштабные акции протеста против принятия закона «Об иноагентах» в марте, а символом борьбы грузинского народа против антиевропейских действий власти стала одна из участниц акции, Нана Малашхия, которая размахивала флагом ЕС под струями из водометов, применяемых спецназом.

Посол Герчинский призвал власти выполнить волю народа и приступить к осуществлению реформ. О них говорится в девяти предусловиях, выданных Брюсселем вместе со статусом. Большинство из них перекочевали из прежних 12 рекомендаций Еврокомиссии, среди которых как пересдача экзамена остались пункты о деполяризации и о деолигархизации.

Но уже 15 декабря, на следующий день после получения статуса, судя по лицам представителей власти, стоявших рядом на сцене с послом ЕС, было понятно, что «Грузинская мечта» не собирается делить европейское будущее в согласии с президентом, оппозицией и гражданским сектором. Все они для правящей силы как были в течение всего 2023 года «радикалами», саботирующими процесс предоставления статуса кандидата стране, таковыми остались и после его получения, и, видимо, останутся и в следующем, 2024 году, году осенних парламентских выборов.

Это следовало из обращений премьер-министра Ираклия Гарибашвили и других партийных лидеров «Грузинской мечты». Они и во время праздничных торжеств не захотели видеть рядом с собой оппонентов, которые тоже являются частью грузинского народа и сыграли значительную роль в европейской демократии, к которой, теперь уже со статусом, стремится Грузия.

Но премьер-министр Гарибашвили 15 декабря на праздничном мероприятии дал понять – не следует ждать от него ни мер по деполяризации, чего ждут от Тбилиси в Брюсселе, ни попыток примирения. И когда от смягченной антизападной риторики Гарибашвили вновь вернется к прежним жестким, шокирующим многих и внутри страны, и за рубежом заявлениям, лишь вопрос времени. На это указывали и слова в кратком поздравительном выступлении премьера Гарибашвили. Он собрал все антизападные тезисы, которые в ожидании статуса часто повторяла «Грузинская мечта», вызывая опасения в конечном успехе. И хотя Гарибашвили не упоминал в тот день «радикальную оппозицию», «женщину, именуемую президентом», «глобальную партию войны, которая хотела вместе с радикальной оппозицией и НПО открыть второй фронт в Грузии», эти темы просматривались между строк его заявлений:

«Мы не встали на одну ногу, не опустились на колени, мы твердо и достойно добились этой победы».

Под аплодисменты Гарибашвили продолжал:

«Мы вместе, мои друзья, победили внутренних и внешних врагов, те силы, которые противились предоставлению статуса кандидата нашей стране. Мы избежали главной опасности – войны и бедствий, мы сохранили мир, защитили наш народ и нашу страну, укрепили суверенитет и независимость нашей страны. 14 декабря и сегодняшний день войдут в историю Грузии как дни торжества, заслуженной победы гордого и достойного грузинского народа. С сегодняшнего дня Грузия стала европейской страной!»

Он не сказал, что Грузия должна осуществить важные реформы, которые как предусловия к статусу были определены Еврокомиссией. А от их выполнения зависит начало диалога с Брюсселем о вступлении в ЕС. Наверное, это он и подразумевал, говоря о заветной мечте каждого грузина – о восстановлении территориальной целостности:

«Теперь нас ждет большая победа, мы должны суметь объединить нашу страну и исполнить главную мечту каждого грузина, каждого гражданина, живущего на этой земле, – публично жить в едином, сильном европейском государстве».

Примечательно, что ни один из лидеров правящей партии в дни получения статуса кандидата не вспомнил про Украину и Молдову, не поблагодарил президента Владимира Зеленского и премьер-министра Майю Санду. Зато 14 декабря, сразу после получения положительного ответа из Брюсселя Гарибашвили стал благодарить за европейский успех основателя партии Бидзину Иванишвили:

«Я хочу поздравить с этим днем основателя нашей партии, господина Бидзину Иванишвили, правление которого принесло сегодня эту победу, этот успех. С 2012 года наша политическая команда достигла своего максимального успеха, своего рода венца нашего правления».

Единственным исключением из представителей власти в тот день была президент Саломе Зурабишвили. В своем обращении она напомнила про инициативу президента Зеленского, который вскоре после вторжения России в Украину обратился к Брюсселю с заявкой о членстве Киева в ЕС. За Украиной последовала Молдова. И лишь потом под натиском общественности «Грузинская мечта» потянулась за ними, поэтому президент Зурабишвили сочла необходимым после слов благодарности европейским лидерам отметить и заслугу своего украинского коллеги (3):

«Еще я хочу сказать спасибо президенту Украины. Я только что говорила с Владимиром Зеленским, (сказала, что) это его большая заслуга. Потому что этого ускоренного в Брюсселе процесса предоставления статуса кандидата в ЕС, которого, конечно, мы полностью заслуживаем, не было бы, не будь самоотверженной борьбы украинского народа и этой жесточайшей двухлетней войны. За это мы должны выразить большую благодарность. Это наш долг, как грузин, если мы знаем, что такое грузинство».

Это был не первый открытый укор президента Саломе Зурабишвили властям. За свою публичную критику «Грузинской мечты» она в октябре 2023 года чуть не лишилась президентской должности, а страна из-за этого, с большой вероятностью – статуса кандидата в ЕС.

А по поводу того, что ее не пустили на сцену во время праздника по случаю получения статуса, у нее особых переживаний не было:

«Дадут слово – хорошо, не дадут – тоже хорошо! Мир увидит, что мы здесь стоим вместе».

Отвечая на вопросы журналистов вечером 15 декабря на площади Свободы Саломе Зурабишвили призывала сконцентрироваться на том, что этот статус – «важный шаг на пути к Европе»:

«Поздравляю всю Грузию, стоящих здесь людей, кем бы они ни были, на какой бы политической стороне они ни стояли, поздравляю людей в регионах, поздравляю наших граждан в Абхазии и Южной Осетии, которые также радуются этому дню! Это большой праздник, и я очень рада, что все вместе стоят здесь!»

В оппозиции, после того, как поступили с президентом, а двумя месяцами ранее даже запустили процесс импичмента против нее, не удивились, что представители «Мечты» на этом празднике не хотели видеть и ее лидеров. В правящей силе решили, что их оппоненты недостойны этого праздника. А в парламенте в тот день даже флаги ЕС установили только рядом с местами депутатов большинства.

На этом фоне в рядах парламентского большинства проигнорировали заявление трех внефракционных депутатов – Тамар Кордзая, Хатуны Самнидзе и Теоны Акубардия – о готовности сотрудничать с партией власти для осуществления реформ. По словам депутата Теоны Акубардия, праздник не должен длиться долго и уже пора готовиться к следующему этапу – диалогу с Брюсселем:

«Это начало переговоров, которых добились Украина и Молдова. Конечный итог – вступление в ЕС. Для этого нужно осуществить сложнейшие реформы, необходимо единство. Мы готовы к этому единству, к работе (с властью), для того чтобы жизнь каждого гражданина соответствовала европейским стандартам, чтобы каждый гражданин смог получить те блага, которые сопутствуют членству Грузии в ЕС».

Несмотря на действия власти, Акубардия, как и многие другие оппозиционные депутаты, пришла на праздничное мероприятие на площади Свободы. Также поступили и представители гражданского сектора, преодолев недоумение по поводу того, что и в этот день правящая сила решила отделить народ от «врагов народа». Глава Тransparency International Эка Гигаури напомнила, что, если бы не упорство гражданского сектора, «Грузинская мечта» в 2022-м не подала бы после Украины заявку на статус кандидата, планируя это сделать лишь в 2024-м. А теперь 2024-й должен стать годом начала диалога Тбилиси с Брюсселем по вступлению в ЕС при выполнении всех девяти предусловий. На этот раз, как отмечают в оппозиции и гражданском секторе, геополитических поблажек не будет.

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