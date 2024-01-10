Ограничение свободы передвижения и коррупция остаются главными проблемами для жителей Ленингорского района. Как они решались в 2023 году?

Район, в котором ничего не происходит, кроме воровства и оттока населения.

Президент Гаглоев границу приоткрыл – «Раздахан» работает последнюю декаду каждого месяца на условиях пешего перехода, то есть, как раньше, маршрутки через границу не ездят.

Неизменно главная тема в Ленингорском районе – это ситуация со свободой передвижения.

Почти все местные семьи разделены линией конфликта, поэтом возможность видеться с близкими – это главное, от чего зависит самочувствие людей.

За год, точнее за год и четыре месяца, начиная с 1 сентября 2022, когда Совбез республики объявил об открытии пунктов пропуска на границе с Грузией, югоосетинские власти так и не смогли обеспечить местное население попусками, необходимыми для выезда.

Предполагалось раздать примерно пять-шесть тысяч документов для ленингорцев, проживающих по обе стороны от забора.

По словам местных наблюдателей, пропуски получили не более половины из этого числа, причем в основном жители поселка беженцев Церовани. Наблюдатели объясняют предпочтения местной бюрократии тем, что беженцы безропотно дают им взятки, в отличие от тех, кто остался жить в районе и считает, что у них нет причин подмазывать начальников.

Но и из этой половины основная масса получила временные пропуски сроком на три месяца, то есть в основной своей массе срок их действия уже истек.

Не дождалось разрешительных документов население, постоянно проживающее в восточной части района, – это примерно тысяча двести человек. Изначально планировалось, что операция по обновлению пропусков закончится до 1 января 2023 года, но не получилось, хотя попытки предпринималось.

В интервью «Эху Кавказа» гражданская активистка из Ленингора Тамара Меаракишвили так объяснила сложности с получением документов:

«Процедуру усложняют, придумывают какие-то новшества только с одной целью – чтобы создать возможности для коррупции. При желании можно с этим покончить раз и навсегда, сделать процедуру прозрачной. Для этого нужен четкий регламентирующий закон, а не постановление правительства, которое без конца редактируют. Пропуск – это документ, подтверждающий, что человек является уроженцем района и имеет право его посещать – навещать родственников, родные могилы и т.п. Неважно, где он живет – в Тбилиси или Париже, он имеет человеческое право навестить своих родителей. Второе и главное – все, у кого есть югоосетинское гражданство, не обязаны получать еще и пропуск. Это идиотизм! Паспорт с указанной там ленингорской пропиской является доказательством того, человек имеет право пройти через "Раздахан"».

Пакеты документов на получение пропуска ленингорцы собирали по три-четыре раза, но их почему-то потеряли. Складывалось впечатление, что новая команда районных управленцев не способна работать с корреспонденцией, она даже не может ее сохранить – сложить в стопочку и положить в такое место, чтобы бумаги не потерялись.

Население не поверило, что бывают чиновники до такой степени недееспособные, поэтому по району поползли конспирологические слухи, дескать, это или саботаж политических оппонентов Гаглоева, или откровенное вымогательство: пока не заплатишь эквивалент в сто баксов, документы будут терять….

Потом эти слухи сменили другие, более оптимистические, мол, президент придерживает пропуски, чтобы раздать их перед парламентскими выборами. Тогда обрадованное население проголосует за кого надо.

Но, очевидно, все это пустое, потому что о выдаче пропусков заявлял сам Совбез республики в конце августа 2022 года. Заявлял как о выполнении предвыборных обещаний Алана Гаглоева, как о долгожданном разрешении гуманитарного кризиса, потому что если родители на протяжении трех лет не могу встретиться со своими детьми или посетить врача, из-за того, что граница закрыта – это искусственно созданный гуманитарный кризис.

Собственно, это и не скрывалось. Президент Бибилов, закрывая границу, недвусмысленно дал понять ленингорцам, что берет их в заложники, пока грузинская сторона не уберет полицейский пост у селения Цнелис.

В течение года президент Гаглоев, по меньшей мере, дважды демонстрировал решимость урегулировать проблемы с пересечением границы.

В июле на встрече с ленингорцами он обещал, что все нуждающиеся получат пропуски в ближайшее время и предложил жителям собрать документы в последний, третий раз.

Затем в октябре, представляя местным чиновникам нового главу района Муртаза Валиева, Гаглоев провел небольшое совещание, в ходе которого снова поднял тему пропусков:

«Нельзя обманывать людей. Давая обещания, надо их выполнять. Ничего невозможного в этом деле нет, надо лишь с ответственностью к этому подойти. Наша первая и самая главная задача – облегчить жизнь своих граждан».

На совещании прозвучало, кому бы еще поручить это сложное задание? Может, КГБ? Сошлись на том, что надо подумать. Пока думают, эта история превращается в анекдот.

И дело здесь не в повальном инфантилизме районных чиновников, напротив, среди них хватает успешных людей – многие за время службы нажили недвижимость в Тбилиси, Владикавказе, их дети учатся в престижных вузах.

Все объясняется просто: когда коррупция достигает определенного уровня, происходящее вокруг уже не подается обычной логике. Так деньги начинают работать не на создание, а, наоборот, на разрушение образования, здравоохранения, коммунальной инфраструктуры, потому что пропадает всякий смысл заниматься реальным делом. Напротив, любое реальное дело становится врагом личного обогащения, так как отвлекает от него средства.

Именно это происходит в Ленингорском районе, говорит гражданская активистка Тамара Меаракишвили:

«В районной больнице виртуальные больные получают виртуальное лечение. На эту «компьютерную игру» списываются колоссальные бюджетные средства – 80 миллионов в год. В виртуальных школах учителя обучают виртуальных школьников. В средней школе селения Коринта, например, на двух реальных учеников приходится двадцать семь учителей – пусть не аттестованных, пусть половина из них без педагогического образования, зато они хотя бы живые, с реальным бюджетным содержанием районо в 60 миллионов рублей. Еще у нас районная администрация – еще 200 миллионов рублей в год. Там та же картина: сидят поголовно на трех ставках, играют в нарды, домино, пьют чай. Их даже упрекать не в чем, они не знают, что им надо делать. Их взяли на работу лишь потому, что они чьи-то родственники».

29 июня в ежегодном послании к народу и парламенту Южной Осетии Алан Гаглоев выдвинул требование к руководителям ведомств и муниципалитетов республики привести т.н. оптимизацию штатов, то есть привести их к разумным параметрам:

«Первой мерой будет наведение порядка на государственной службе и в бюджетной сфере. У нас больше не будет граждан, занимающих одновременно две и более должности. Начнем с высших органов власти. Правительству республики, Администрации президента, Аппарату парламента, Верховному суду в месячный срок отчитаться о выполнении моего указания. Остальным руководителям государственных органов и учреждений я ставлю задачу решить проблему незаконного совместительства до 1 сентября текущего года. Предупреждаю всех руководителей: при выявлении факта невыполнения данного указания вы будете нести персональную ответственность».

По словам Тамары Меаркишвили, районное начальство умудрилось и штаты сохранить, и за выполнение поручения президента отчитаться:

«По подсчетам заинтересованных людей, то есть тех, у кого нет блата, чтобы устроится на работу, более двухсот ставок в районе распределены между т.н. мертвыми душами и совместителями двух, трех и более бюджетных ставок. Президент дал жесткое указание провести оптимизацию штатов, то есть сократить совместителей, но реальное сокращение штатов провели только в РОВД. В других местах чиновники вышли из положения – раскидали ставки по членам своих семей, чтобы не выглядело как совместительство должностей. В сентябре сократили только 19 человек, но через две недели всех вернули обратно.

– Почему?

– Они пригрозили, что предадут гласности всех совместителей и мертвых душ, родственников высокопоставленных чиновников. Скандал никому не нужен».

Еще одно новшество прошедшего года – в Ленингорском районе практически прекратил работу общественный транспорт. С ним и раньше было плохо, но, как оказалось, не бывает настолько плохо, чтобы не стало хуже.

По расписанию старенький автобус должен ходить дважды в неделю – по понедельникам и пятницам, но и эти рейсы зачастую отменяются из-за технического состояния транспортного средства.

По словам гражданской активистки Тамары Меаракишвили, это общая проблема в сельской местности республики, но наиболее остро она стоит перед жителями шестидесяти пяти сел Ленингорского района, где и автовладельцев меньше, чем в среднем по республике, и общественный транспорт ходит реже:

«До райцентра из всех сел Ленингорского района общественный транспорт ходит только из селений Ахмаджи и Ларгуис. Это частые маршрутки, совершают один рейс в неделю. Из Ленингора в Цхинвал два рейса в неделю, но его очень часто по разным причинам отменяют: то колесо у маршрутки отсутствует, то машина сломалась, то водитель заболел…. То есть не бывает месяца, когда заявленные восемь рейсов выполняются. Из села в райцентр можно приехать только на такси. Например, за такси их села Цорцох, которое находится примерно в тридцати пяти километрах от райцентра, нужно заплатить две с половиной тысячи рублей. Если договоритесь с таксистом, чтобы он забрал вас обратно, это уже второй рейс и за это тоже надо платить две пятьсот.

– Итого пять тысяч рублей или примерно половина местной пенсии.

– Такси пользуются в безвыходной ситуации, когда необходимо в Ленингор отвезти больного, сдать в районную администрацию какие-то документы, или, например, когда нужно съездить в Цхинвал или Тбилиси. В Цорцохе не ловит Мегафон, поэтому если вы хотите кому-то позвонить, вам тоже придется спуститься вниз на такси или попытаться поймать попутку.

– Люди хотя бы пытаются жаловаться?

– Во время предвыборной агитации или когда центральная и районная власти проводят встречи с населением, местные жители не упускают случая, чтобы указать на отсутствие общественного транспорта как на одну из острых проблем населения. Власти и кандидаты на выборные должности каждый раз обещают, но проблема не решается».

Было в районе и хорошее. Перед новым годам местное ЖКХ закрыло перед своими сотрудниками часть задолженности по заработной палате. Им заплатили жалование за четыре месяца, осталось погасить долг еще за четыре месяца.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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