Изида Чаниа

Кризис легитимности власти стимулирует руководство нашей страны к постоянному поиску виновных. Этап обвинения предшественников исчерпал все свои временные резервы и начался новый – создания образа врага внутри страны.

Этот принцип плохих танцоров в абхазском политическом контексте выглядит так: власти, наобещавшие во время выборов своим избирателям демократические права и свободы, реформирование системы власти, верховенство закона, пошло по пути поиска новых виновных в своих неудачах. В них были записаны все, кто позволяет себе указать на отход от провозглашенных принципов строительства государства, на их антинародную сущность, на искусственно созданный кризис в экономике и энергетике, на правовой беспредел, на то, что предвыборные обещания действующего президента Бжания не выполнены.

В обойму врагов попали все инакомыслящие – оппозиция, ветераны войны, участники национально-освободительного движения, некоммерческие и общественные организации, СМИ, независимые экономисты, ученые, бизнесмены и так далее. Их обвиняют в готовящемся перевороте, в антироссийских настроениях, в пособничестве Западу. И это очень удобный способ отвлечь внимание общественности от глобальных вызовов и бытовых проблем, сопутствующих кризису власти. И в помощь нашим «танцорам» пандемия, ситуация в мире, война в Украине, израильско-палестинский конфликт, глобальное противостояние Востока и Запада и многое другое, что не имеет никакого отношения к обещаниям кандидата в президенты.

Если разбираться детально – от обещаний до реализации, то получается, что кандидат в президенты Аслан Бжания и президент Аслан Бжания – это совершенно разные люди

Надо сказать, что до создания образа врага внутри страны додумался только Аслан Бжания. До него ни один президент в новейшей истории Абхазии не позволял себе устраивать гонения на людей, не отмеченных ни в каких преступлениях в соответствии с законодательством страны, на граждан страны, активно поддержавших его выдвижение на выборах и поверивших его обещаниям. При этом, совершенно не понятно, как все эти группы мешают президенту Аслану Бжания реализовать то, что он обещал, будучи кандидатом в президенты. И если разбираться детально – от обещаний до реализации, то получается, что кандидат в президенты Аслан Бжания и президент Аслан Бжания – это совершенно разные люди. Отсюда и проистекает кризис легитимности.

Кандидат в президенты Бжания призывал к верховенству закона. Президент Бжания нарушает Конституцию страны и лоббирует антинародные законы, входящие в противоречие с провозглашенными демократическими принципами развития независимого государства.

Кандидат в президенты Бжания говорил о балансе и независимости ветвей власти. Президент Бжания уничтожил принцип разделения властей, подмяв под себя законодательную и судебную власти. И так заигрался, что теперь уже не только кулуарно, но и публично диктует парламенту, какие решения должны принять депутаты и в какие сроки. Не получилось до каникул – проведут ночное заседание сессии. Ему безразличны не только законы, но и приличия.

Кандидат в президенты Бжания выступал за равенство граждан страны перед законом. Президент Бжания даже не заметил, что правоохранительные органы не расследуют факты коррупции, хищения средств при строительных и ремонтных работах, игнорируют итоги аудиторских проверок министерств и ведомств, указывающих на нецелевое использование бюджетных средств. Более того президент Бжания поощряет чиновников, советников и помощников, совершивших преступления, замеченных в коррупции, и даже награждает и повышает их в должности. Из сферы правоохранительных органов выпали преступления, совершаемые родственниками и друзьями президента. «Самая большая проблема, которая выходит за рамки МВД, состоит в том, что публичные лица публично нарушают закон и не несут ответственности. Это разлагает, деморализует личный состав любого ведомства», – говорил кандидат Бжания.

Пытки граждан при задержаниях, нарушение права на защиту, беспредел правоохранительных органов, необоснованное применение оружия правоохранителями, гибель людей по их вине, необоснованные увольнения – это неполный перечень того, как президент Бжания и его команда устанавливают верховенство закона и равенство граждан перед ним.

Кандидат в президенты Бжания обещал открытость и гласность, которые в пламенных вступлениях претендента на главную должность страны соседствовали с законностью, объективностью и справедливостью. При президенте Бжания все государственные информационные ресурсы сосредоточили свою работу на пропаганде. Сайты и социальные каналы министерств и ведомств, администраций городов и районов, ограничили доступ к общедоступной информации. На сайте президента указы и распоряжения вывешиваются выборочно. Несколько месяцев назад даже министерство финансов закрыло доступ граждан страны к отчетам об исполнении госбюджета и бюджетов районов. С сайта госстатистики исчезла статистика. Госчиновники игнорируют запросы СМИ. Абхазские СМИ выборочно приглашаются на пресс-конференции, брифинги, заседания правительственных органов. Парламент нарушает закон о прямых эфирах с заседаний сессий. Установлена цензура в государственных СМИ, которые подогнаны под единоначалие. В стране не исполняются законы о СМИ, о праве граждан на доступ к информации. Закон о декларировании доходов и расходов государственными служащими превращен в фикцию. Вот такая гласность и прозрачность получилась у президента Бжания.

Кандидат в президенты Бжания обещал изменить систему выборов с мажоритарной на смешанную. Президент Бжания проигнорировал требование оппозиции провести выборы в парламент по смешанной системе и провел их по мажоритарной, что позволило сформировать полностью подконтрольный ему парламент, через который так удобно протаскивать нужные ему и его спонсорам законы.

Кандидат в президенты Бжания был уверен, что парламент должен принять закон об организованной преступности. Он даже заявлял, что им сформирована группа депутатов, которая работает над этим вопросом. Президент Бжания забыл о проекте закона об организованной преступности и о группе своих единомышленников, у которых теперь, как и у него, другие интересы. Три года как в парламент от президента поступают только соглашения и проекты, не соответствующие интересам Абхазии и наносящие экономический и имиджевый урон стране.

Кандидат в президенты Бжания знал, что в нашей небогатой стране надо рачительно относиться к бюджетным средствам. И даже знал, как это сделать – сократив численность чиновников, ликвидировав дублирующие друг друга государственные структуры. Президент Бжания увеличил количество министерств и ведомств, численность чиновников возросла более чем на 30%. Расходы на содержание власти превысили собственные доходы страны.

Кандидат в президенты Бжания обещал перераспределить полномочия между исполнительной и законодательной ветвями власти. Президент Бжания распустил комиссию по реформам при президенте и направил в Конституционный суд свои поправки, направленные на укрепление исполнительной власти, главой которой он является.

Кандидат в президенты Бжания обещал уйти с поста президента добровольно и по собственному желанию, если не сократит численность ДТП в Абхазии. Президент Бжания и вспоминать не хочет об этом обещании, потому как трагическая статистика ДТП только растет.

Кандидат в президенты Бжания был уверен в необоснованности принятия закона о ввозном НДС и обещал своим избирателям отменить его. «Мы настаиваем на том, что этот закон ошибочен не частично, он ошибочен полностью, потому что он порождает коррупцию, он повышает цены. У нас увеличится расслоение общества, бедных станет еще больше, рабочие места сократятся. Малый бизнес это почувствовал, люди перестанут заниматься бизнесом. Тот, кто производит местную продукцию, обязательно поднимет цены. Это приведет к самому настоящему хаосу и к самому настоящему безобразию. Образованные люди, надеюсь, это понимают. Поэтому мы будем настаивать на том, чтобы ввозной НДС был отменен полностью», – говорил кандидат Бжания. Президент Бжания свои обещания забыл и НДС стал бюджетообразующим налогом – бедные стали беднее, коррупция проходит стадию легализации.

Перечень того, что обещал Бжания-кандидат и даже не подумал исполнить Бжания-президент можно продолжать бесконечно. Не приняты обещанные законы об образовании, здравоохранении, об организованной преступности, валютном контроле, не проведены реформы в системе правоохранительных органов, не повышены зарплаты и пенсии, не отремонтированы дороги и так далее. Думаю, проще сказать так – ни одного своего обещания избирателям Аслан Бжания не выполнил. И теперь для создания видимости своей легитимности ему нужен образ врага. Вот потому президент Бжания сам лично провозгласил главной целью государства борьбу с инакомыслящими и возглавил ее. На этой волне он намерен продержаться до президентских выборов. У плохого «танцора» осталось чуть больше года.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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