Правительство Грузии назвало свою программу «Для строительства европейского государства»

«Для строительства европейского государства» - под таким названием в парламент Грузии переданы состав нового правительства во главе с будущим премьером Ираклием Кобахидзе и правительственная программа, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Весенняя сессия парламента Грузии откроется на следующей неделе. Парламенту предстоит выразить доверие правительству, так как произошла смена премьер-министра. Этому будут предшествовать обсуждения в комитетах, фракциях и политических группах. У парламентского большинства достаточно голосов для выражения доверия, нужно 76 голосов из 150. .
В программе правительства приоритетами, в частности, названы:
- стабильность и безопасность страны;
- безопасная среда для каждого гражданина;
- укрепление суверенитета;
- укрепление демократических институтов;
- мирное урегулирование конфликта с Россией и восстановление территориальной целостности Грузии, деоккупация;
- устойчивое развитие для улучшения благосостояния граждан;
- принятие эффективных шагов, необходимых для вступления Грузии в ЕС и евроатлантические структуры;
- преемственность реформ и экономическое развитие;
- развитие социальной политики и социального капитала;
- усиление региональной и глобальной роли Грузии с целью обеспечения дальнейшего быстрого развития страны.
«Правительственная программа создает прочную основу для быстрого развития страны в ближайшие годы как на национальном, региональном, так и на глобальном уровне, приближает нас к исторической цели – вступлению в Европейский Союз и служит лучшему будущему каждого гражданина», - говорится в документе.
- Новый состав правительства Грузии был сформирован после того, как подал в отставку с поста премьер-министра Ираклий Гарибашвили. Вместо Ираклия Кобахидзе он займет пост председателя правящей партии «Грузинская мечта».
- Право выдвижения в кандидаты на пост премьер-министра Грузии от правящей партии получил ее основатель, миллиардер Бидзина Иванишвили, который в конце прошлого года официально вернулся в политику и стал почетным председателем «Грузинской мечты».
- В новом правительстве Грузии кроме премьер-министра будет только одна замена - пост министра обороны покидает Джуаншер Бурчуладзе. Вместо него предложена кандидатура депутата Ираклия Чиковани, для этого ему придется сложить депутатские полномочия.
Форум