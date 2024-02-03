Правительство Грузии назвало свою программу «Для строительства европейского государства»

«Для строительства европейского государства» - под таким названием в парламент Грузии переданы состав нового правительства во главе с будущим премьером Ираклием Кобахидзе и правительственная программа, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Весенняя сессия парламента Грузии откроется на следующей неделе. Парламенту предстоит выразить доверие правительству, так как произошла смена премьер-министра. Этому будут предшествовать обсуждения в комитетах, фракциях и политических группах. У парламентского большинства достаточно голосов для выражения доверия, нужно 76 голосов из 150. .

В программе правительства приоритетами, в частности, названы:

стабильность и безопасность страны;

безопасная среда для каждого гражданина;

укрепление суверенитета;

укрепление демократических институтов;

мирное урегулирование конфликта с Россией и восстановление территориальной целостности Грузии, деоккупация;

устойчивое развитие для улучшения благосостояния граждан;

принятие эффективных шагов, необходимых для вступления Грузии в ЕС и евроатлантические структуры;

преемственность реформ и экономическое развитие;

развитие социальной политики и социального капитала;

усиление региональной и глобальной роли Грузии с целью обеспечения дальнейшего быстрого развития страны.

«Правительственная программа создает прочную основу для быстрого развития страны в ближайшие годы как на национальном, региональном, так и на глобальном уровне, приближает нас к исторической цели – вступлению в Европейский Союз и служит лучшему будущему каждого гражданина», - говорится в документе.