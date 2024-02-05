В грузинском парламенте под шум перепалок и обоюдных обвинений заслушали будущих силовых министров. Среди них особое внимание привлекли кандидаты в министры обороны и внутренних дел – Ираклий Чиковани и Вахтанг Гомелаури. Первый – единственный новый человек в новом правительстве Ираклий Кобахидзе, а к Гомелаури у оппонентов давние претензии, в том числе из-за «бесконтрольного», как заявляли сегодня оппозиционеры, наплыва россиян.

Из четырех будущих силовых министров – обороны, МВД, юстиции и госминистра по примирению и равноправия, самыми ожидаемыми для оппозиционеров на парламентских слушаниях были единственный новый член в кабинете нового премьера Ираклия Кобахидзе – Ираклий Чиковани, и глава МВД – Вахтанг Гомелаури.

Первым трибуну занял Ираклий Чиковани. Он не забыл, будучи мажоритарным депутатом от «Грузинской мечты» в Зугдиди, пообещать своим избирателям, что после утверждения ему хотя и придется отказаться от мандата, но он будет помнить и заботиться об их интересах. Но по-настоящему он помнит, конечно, основателя «Грузинской мечты», благодарности которому по традиции стали одним из главных сюжетов выступления:

«Я хотел бы подчеркнуть роль основателя нашей партии и почетного председателя партии господина Бидзины Иванишвили в поддержании мира, продвижении национальных интересов, демократизации нашей страны и фактически европейской трансформации», – сказал Чиковани.

Терпеливо выслушав всех четырех соискателе, своим мнением одной из первых поделилась депутат «Лело» Саломе Самадашвили. Но после слов «Все начали свое выступление с благодарности олигарху Бидзине Иванишвили», ее голос пропал. Председатель заседания глава юркомитета Анри Оханашвили отключил ей микрофон и пояснил:

– Послушайте меня, вы можете его (Иванишвили) упоминать как почетного председателя? Я не отключу микрофон, если вы его будете упоминать почетным председателем. Где вы находитесь?

– Гомелаури, как министр МВД, здесь бы не сидел, если бы Иванишвили действительно вернулся в политику, чтобы предотвратить коррупцию, – пыталась продолжить Самадашвили.

– Назовите факты, – требовал в ответ Оханашвили. Упомянутый Самадашвили недавний отчет Transparency International, согласно которой у Грузии ухудшились показатели восприятия индекса коррупции, представителя партии власти не устроило:

– С каких это пор Международная прозрачность (Transparency International) стала объективным оценщиком? – возражал Оханашвили. – Как можно, чтобы сама коррупционная организация оценивала коррумпированность? Вы нарушаете регламент, не соблюдаете регламент, прошу покинуть зал заседания! – под конец решил председатель заседания.

– Вы для чего в парламенте находитесь, кроме защиты коррупционных интересов Бидзины Иванишвили? Когда опомнитесь, тогда будет иметь смысл с вами разговаривать. А пока вы русская коррумпированная власть, что сегодня еще раз подтвердилось! – говорила депутат «Лело» Саломе Самадашвили, покидая зал заседания.

Раздражали Оханашвили вопросы и других оппозиционных депутатов. Он сделал замечание внефракционному депутату Теоне Акубардия, которая решила пронумеровать бывшего и нового премьер-министров. Акубардия обратила внимание, что в программе бывшего премьера Ираклия Гарибашвили целью было заявлено членство в НАТО, у нового Ираклия Кобахидзе – это слово заменено словом «интеграция». За уточнением обратилась она к третьему Ираклию – Чиковани:

«У Ираклия первого, я так о Гарибашвили, в программе было написано о членстве в НАТО, а у Ираклия второго, батони Кобахидзе, написано интеграция с НАТО, чем это обусловлено? Думаю, вы читали программу. О членстве в НАТО говорилось и программе экс-премьер-министра Георгия Гахария, в его кабинете вы были советником. По вашему мнению, какая разница между вхождением и интеграцией?»

Полемизировал Оханашвили и с депутатом «Еврооптимистов» Хатией Деканоидзе. Он обвинил ее в дезинформации, когда та сочла плохим знаком со стороны будущего премьера Ираклия Кобахидзе отсутствие слушаниях. Возмутил его ее вопрос к министрам, что они думают по поводу исполнения рекомендаций ЕС, в котором Грузия отстает от Молдовы и Украины. Здесь Оханашвили усомнился в патриотизме оппозиционера Деканоидзе:

– Калбатоно Хатия, вы так усердно подчеркивали, что якобы Грузия отстает от Молдовы и Украины, что у меня сложилось впечатление, что вы не гражданин нашей страны, с таким чувством вы говорите о нашей стране. Вы правда верите, что Грузия отстает Молдовы и Украины? Что заставляет вас говорить это?

Председателя то и дело поддерживали и другие депутаты из правящей партии, возмущаясь оценками оппозиционеров и требуя, чтобы им отключили микрофон. Депутат из «Лело» Анна Нацвлишвили, задавая вопрос Вахтангу Гомелаури, обратила внимание на его слова о том, что его ведомство ориентировано на высокую мотивацию полицейских. Нацвлишвили в этом усомнилась, с учетом оттока кадров из МВД. Недовольна оппозиционер и бесконтрольным наплывом россиян в Грузию:

«Очень сложно будет системе требовать от грузинского полицейского мотивации, когда эта система вынуждает его охранять праздничные посиделки в ресторанах приехавших в Грузию для разгула оккупантов», – напоминала Анна Нацвлишвили и, не обращая внимания на реплики коллег из партии власти, продолжала:

«Сотни человек уходят из полиции... я понимаю, что вам не приятна эта статистика, – не надо меня перебивать, министр МВД ответит, он не нуждается в вашей защите. Мы видим, что вы лучше защищаете интересы оккупантов», – заключила Нацвлишвили, а с ответом вместо министра поспешил все тот же председатель заседания Анри Оханашвили:

– Калбатоно Анна, если кто и защищает интересы оккупантов, так это – вы, – перебил он ее снова. Обвинив оппозицию в попытке деструкции, он был категоричен:

«Нацдвижению» и вам, представителям режима коллективного «Нацдвижения» я вам не дам такой возможности!»

Депутат Тамар Кордзая интересовало, как министр обороны Чиковани намерен сотрудничать с президентом Саломе Зурабишвили на фоне ее противостояния с «Грузинской мечтой».

После перерыва допустили снова в зал Саломе Самадашвили. Ей так хотелось напрямую задать вопрос Чиковани, как бывшему члену партии «Свободные демократы» бывшего министра обороны Ираклия Аласания, что на этот раз она не стала называть Иванишвили олигархом:

«Мы помним, вы состояли в другой партии, и в 2016 году заявили что «Грузинская мечта» тотально фальсифицировала выборы, а в 2020-м присоединились к этой партии, вы разделяете мнение, что в 2008 году, если бы Иванишвили был во главе грузинской власти – войны бы не было? Меня так же интересует, как вы думаете, Иванишвили после войны 2008-го, если бы оказался во главе Украины, то Россия и Владимир Путин и против Украины не начал бы войну?»

Кандидат ответил «да»:

«Важно, что Бидзина Иванишвили вернулся в грузинскую политику. Действительно, если бы не он, если бы в 2012-м в нашей стране не произошли бы изменения, мы не знаем, в какой ситуации было бы наше государство».

Хотя Чиковани в войне 2008-го не стал винить ведомство, которым он собирается руководить:

«Наша страна, теперь уже кандидат в ЕС, должна стать членом ЕС и НАТО, и я считаю, все это связано с Иванишвили. Это касается и войны 2008 года, и сделанные заявления на нашем партийном съезде – да, я разделяю их. Конечно в этом случае, я отделяю наши оборонные силы, они сделали все и даже больше, чем могли, но находящееся тогда у власти политическое руководство не смогло избежать этой очень тяжелой, чудовищной войны».

Что же касается отношений с президентом Саломе Зурабишвили, по словам Ираклия Чиковани, ему сложно будет воспринимать ее как «символ единения». Но он обещал, что во взаимоотношениях с президентом как министр будет четко следовать прописанному в законодательстве регламенту.

И если большинство оппозиционеров назначение Чиковани считали формальным, сомневаясь в том, что он и весь кабинет Кобахидзе будут следовать рекомендациям Брюсселя по членству Грузии в ЕС, то лидер «Европейских социалистов» Фридон Инджия был искренне восхищен кандидатурой Чиковани:

«Я считаю Ираклия Чиковани настоящим мужчиной. Вот такой он, знаете...».

Министр обороны Ираклий Чиковани не мог скрыть волнения, несмотря на то, что он общался со своими коллегами, в отличие от него Вахтанг Гомелаури демонстрировал полную уверенность в себе. Он, бывший глава охраны Иванишвили, давно набрался опыта общения с оппонентами. У Гомелаури даже есть свой стиль – отвечать на все с иронией, так было и в случае критики об оттоке кадров из МВД, в том, числе и в США:

«Оказывается, очень много людей покидают ряды полиции, оказывается некоторые бегут через Мексику (в США), кто катерами, кто подводными лодками – откуда что выдумывают эти люди – не знаю. В 2023-м из МВД уволились 2 965, а новых сотрудников приняли 2 909».

Комитетские слушания остальных министров продлятся еще два дня – в четверг, 8 февраля, новому премьер-министру Кобахидзе и кабинету министров будут объявлять доверие на пленарном заседании.

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