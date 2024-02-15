Протоиерей Георгий Мамаладзе, осужденный на 9 лет за попытку отравления секретаря-референта грузинского патриарха – на свободе. Вышедший из тюрьмы почти на два года раньше установленного срока по решению Комиссии по условно-досрочному освобождению, священнослужитель обещает продолжить борьбу и доказать собственную невиновность. Некоторые комментаторы считают, что УДО Мамаладзе напрямую связано с парламентскими выборами.

Досрочно освобожденный из заключения протоиерей Георгий Мамаладзе – главный фигурант нашумевшего «дела о цианиде» – намерен продолжить борьбу, чтобы добиться справедливости. Но сначала он должен поправить свое здоровье. Вышедший из тюрьмы поздно вечером 14 февраля священнослужитель, осужденный 7 лет назад по обвинению в попытке отравления секретаря-референта католикоса-патриарха всея Грузии Шорены Тетруашвили, был доставлен в свой дом в Кобулети на реанимобиле. В своем кратком комментарии Мамаладзе поблагодарил всех, кто отстаивал его невиновность:

«Я благодарю семью, Торнике. Всех болельщиков, которые доказывали вместе со мной мою невиновность и были в ней уверены. Всех моих защитников, преподобного Петре (Цаава), который был невиновен и все же был наказан, как и я. Спасибо неправительственным организациям, местным и международным. Правительству Америки и Нидерландов, которые отстояли мое право. Я также благодарю всех журналистов. Спасибо всем, жизнь продолжается, борьба продолжается. Большая часть общества знает правду. Мой главный план – улучшить состояние своего здоровья».

Мамаладзе был отпущен на свободу по решению Комиссии по условно-досрочному освобождению. Как говорится в протоколе, было принято во внимание примерное поведение осужденного в пенитенциарном учреждении и состояние его здоровья. Священнослужитель был задержан 10 февраля 2017 года в Тбилисском аэропорту, откуда он должен был вылететь в Германию, где на лечении находился Илия Второй. По данным следствия, в багаже Мамаладзе обнаружили цианид натрия, а в квартире – кустарно изготовленное огнестрельное оружие и шесть патронов. В результате он был приговорен к девяти годам лишения свободы.

Семья Мамаладзе называла «дело о цианиде» совместной операцией Патриархии и грузинских силовых ведомств. Брат осужденного Торнике Мамаладзе неоднократно заявлял, что протоиерей, руководивший службой по управлению имуществом Патриархии, владеет информацией, которая может дискредитировать священнослужителей. Утверждается, что речь идет о схемах присвоения имущества в Патриархии и бизнесе высокопоставленных духовных лиц. Теперь Торнике Мамаладзе надеется, что невиновность его брата будет подтверждена:

«Многие высокопоставленные иерархи уже позвонили, поздравили, и все они дали понять, что не сомневаются в невиновности моего брата. Мы неоднократно это заявляли и намерены добиться признания его невиновности».

В 2022 году Европейский суд по правам человека ЕСПЧ вынес решение по делу Георгия Мамаладзе. Суд не установил нарушения части 1 статьи 6 Европейской конвенции о правах человека относительно права на справедливое судебное разбирательство, однако подтвердил нарушение в отношении закрытия уголовного процесса для общественности. Кроме того, суд установил нарушение части 2 статьи 6 Конвенции, касающейся презумпции невиновности.

Почему Георгий Мамаладзе был освобожден именно сейчас, доподлинно неизвестно. Ранее в распоряжение СМИ попали судебные документы, датированные октябрем 2022 года. Там говорилось, что Шорена Тетруашвили – единственная потерпевшая по «делу о цианиде» – претензий к Мамаладзе не имеет.

По словам адвоката протоиерея Георгия Панцулая, сторона защиты не раз обращалась с подобными ходатайствами как к президентам, так и в Комиссию по УДО. При этом Панцулая отрицает, что имела место договоренность между Мамаладзе и кем-то из правительства или Патриархии:

«Его заключение было незаконным. Но системе потребовалось 7 лет, чтобы принять решение об освобождении. Хотим отметить, что и раньше были все механизмы для этого, в том числе наши обращения к двум президентам – как к Георгию Маргвелашвили, так и к Саломе Зурабишвили. И до сих пор у нас нет ответа ни от одного из них, несмотря на то, что все юридические нормы были соблюдены. Более того, Комиссия по условно-досрочному освобождению могла принять это решение уже несколько месяцев назад. Почему это произошло именно сейчас, у меня нет ответа на этот вопрос. Но я категорически отрицаю любые инсинуации по поводу какой-то договоренности между Георгием Мамаладзе и кем-то еще».

Примечательно, что Комиссия по УДО приняла дело Мамаладзе на рассмотрение после того, как три месяца назад Народный защитник Грузии Леван Иоселиани обратился с соответствующих запросом к министру юстиции, рекомендуя либо освободить протоиерея, либо изменить форму наказания на домашний арест. Об этом стало известно из заявления офиса омбудсмена:

«В рекомендации Народного защитника особое внимание было уделено состоянию здоровья Георгия Мамаладзе, а также другим критериям условно-досрочного освобождения. Народный защитник призвал Совет полностью изучить ситуацию Георгия Мамаладзе и обратить пристальное внимание на все фактические и юридические обстоятельства, указанные в рекомендации».

В «Грузинской мечте» поспешили абстрагироваться от этого вопроса. Председатель парламента Шалва Папуашвили заверил, что дело Мамаладзе не имеет никакого отношения к политике:

«Этот вопрос находится в компетенции пенитенциарной системы. Политика здесь ни при чем».

При этом многие заметили, что среди встречавших Мамаладзе у ворот пенитенциарного учреждения не было митрополита Батумского и Лазского Дмитрия (Шиолашвили) – племянника патриарха, к чьей епархии принадлежал протоиерей и на чью поддержку, по его собственным словам, рассчитывал. Сам епископ от общения с прессой воздерживается. Тем не, менее по словам его заместителя отца Георгия, митрополит сделал для Мамаладзе все, что было в его силах:

«Владыка Дмитрий дважды обращался к президенту Маргвелашвили с прошением о помиловании. Затем дважды обращался к госпоже Саломе Зурабишвили, лично общался на эту тему с премьер-министром Ираклием Гарибашвили. И когда он (Мамаладзе) говорит, что не получил достаточной поддержки, что еще можно было сделать? Разрушить тюрьму и с дебошем вывести его оттуда? Или что?»

В разгар дискуссий «дела о цианиде» 7 лет назад специалисты по церковным вопросам говорили о яростной борьбе за власть внутри ГПЦ. Илия Второй до сих пор официально своего приемника не называл. По традиции этот вопрос решает Священный Синод, но только после смерти действующего главы церкви. Тогда племянника патриарха, владыку Дмитрия некоторые иерархи опосредованно обвиняли в заговоре против Илии Второго. В конфликте, который выплеснулся за церковные стены, фигурировал зять батумского митрополита, и по совместительству – глава службы охраны патриарха Иосиф Оханашвили.

Многие тогда считали, что обвинения в адрес Мамаладзе и вынос на публику раскола в стенах Патриархии были нужны правительству «Грузинской мечты» для ослабления церковного влияния в обществе. Сегодня же, отмечают некоторые комментаторы, освобождение протоиерея также может быть продиктовано внутриполитическими задачами. В год выборов «Грузинской мечте» могут быть выгодны более сговорчивые церковные иерархи. Так, в частности, считает бывший митрополит Чкондидский Петре Цаава:

«Сегодня, в отличие от выборов 2020 года, правительство больше нуждается в поддержке церкви и в том, чтобы исключить какое-либо противодействие с ее стороны. Поэтому все это определенно связано с приближающимися выборами».

И получивший возможность публично говорить Георгий Мамаладзе – инструмент давления на членов Священного Синода. Правда, отмечают специалисты, инструмент может стать обоюдоострым.

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