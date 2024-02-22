Завершился первый зарубежный визит премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Брюссель, где он посетил головные офисы институтов Евросоюза и штаб-квартиру НАТО. Также правительственная делегация Грузии приняла участие в заседании Совета ассоциации Грузия-ЕС и Комиссии НАТО-Грузия.

Это не первый визит Ираклия Кобахидзе в Брюссель: в апреле 2021 в ранге председателя «Грузинской мечты» он встречался с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и депутатами Европарламента для обсуждения отношений между ЕС и Грузией.

Нынешний визит оказался более насыщенным: в первый день, 20 февраля, премьер-министр Грузии провел встречи с Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, еврокомиссаром Оливером Вархели и Шарлем Мишелем. На следующий день собеседниками премьера стали президент Европейского парламента Роберта Метсола и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Это ваш первый визит за границу в качестве премьер-министра. Вам необходимо ускорить реализацию реформ, в том числе по соглашению об ассоциации, чтобы выполнить 9 рекомендаций Еврокомиссии», – заявил на первой встрече Жозеп Боррель.

По оценкам наблюдателей, Кобахидзе тепло встретили в Брюсселе, и он выразил ответные чувства хозяевам. По словам руководителя Института «Европа-Грузия» Георгия Мелашвили, в целом было заметно, что фундаментальные вопросы по-разному трактовались премьер-министром правительства «Грузинской мечты» и Брюсселем.

«В первую очередь это был ознакомительный визит, в ходе которого наши европейские партнеры выслушали соображения премьера Кобахидзе о проведении реформ. С этой точки зрения интересна была манера поведения Кобахидзе, который держался значительно спокойней и сдержанней своего предшественника Гарибашвили, отличавшегося крайне агрессивной риторикой. Но сути это не меняет: «Грузинская мечта» пытается удержаться у власти любой ценой – и главная помеха им видится в выполнении рекомендаций ЕС. В Брюсселе прекрасно отдают себе отчет в том, что никакого желания или ресурса по проведению реформ у властей Грузии нет, и основания для скепсиса окрепли в самый канун визита: «Грузинская мечта» приняла поправки в Избирательный кодекс, которые прямо противоречат рекомендациям Венецианской комиссии».

Однако, по мнению эксперта, явно просматривалось желание премьера показать проевропейскому электорату Грузии свою приверженность евроинтеграции. И это вполне объяснимо: все последние опросы общественного мнению демонстрируют, что более 80% граждан страны желали бы видеть страну полноправным членом ЕС.

В ходе визита Кобахидзе с неожиданной инициативой выступила Венгрия – ускорить начало переговоров о вступлении Грузии в ЕС. И это в то время, когда Будапешт категорически сопротивлялся таким шагам в отношении Украины.

20 февраля на встрече в Совете ассоциации помимо Борреля, присутствовал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и еврокомиссар от Венгрии Оливер Вархели, что, по словам наблюдателей, выглядело необычно. Дело в том, что согласно устоявшейся практике, на заседаниях Совета ассоциации присутствуют только представители делегации страны и специалисты Европейской комиссии по вопросам расширения, а также эксперты по вопросам Восточной Европы.

По данным двух независимых источников Радио Свобода в Брюсселе, Сийярто выступил в Совете и заявил, что приоритетом его страны является ускорение расширения ЕС во время председательства Венгрии в Европейском Совете, особенно в отношении Грузии.

Венгрия, которая является стратегическим партнером Грузии и участвует в проекте черноморского подводного энергетического кабеля, будет с июля 2024 года полгода председательствовать в Европейском совете.

По мнению Георгия Мелашвили, намерение официального Будапешта легко объяснимо: столкнувшись с растущей изоляцией внутри ЕС, Венгрия пытается построить прочные связи с менее либеральными режимами, в том числе с Грузией.

«Грузинская мечта» давно известна своей «любовью» (к президенту Венгрии) Орбану, тем, что их позиции по очень многим вопросам, в том числе по Украине, были весьма близки. Проблема такой близости с Венгрией заключена в том, что на сегодня в Евросоюзе Венгрия – нерукопожатная страна, и от ее поддержки мы получаем больше проблем, чем выгод. Были определенные разговоры о том, что Венгрия может лишиться статуса председателя ЕС из-за проблем с соблюдением демократии и верховенства права и других. Это те же проблемы, которые есть у «Грузинской мечты». По-моему, эффект от такого лоббизма скорее негативный, так как тем самым «Грузинская мечта» идет против мейнстрима Брюсселя. Чем больше они будут сближаться с Виктором Орбаном, тем меньше Брюссель будет делать для Грузии. Позиция Венгрии по многим вопросам является проблемной для ЕС, и добавление еще одной головной боли им не к чему».

В свою очередь, по словам Рикарда Йозвяка, европейского редактора Радио Свобода, инициатива Венгрии означает, что она планирует во время своего председательства попытаться начать переговоры о вступлении Грузии в Евросоюз.

Впрочем, по словам Йозвяка, для этого Еврокомиссия должна подготовить еще один отчет о расширении, который увидит свет не раньше осени 2024 года, и рекомендовать начало переговоров, после чего государства ЕС должны обсудить его и принять единогласное решение. При этом должны быть учтены многие факторы, в том числе выполнение 9 условий Евросоюза.

В последний день своего визита, 21 февраля, Кобахидзе встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

На совместной пресс-конференции перед встречей Столтенберг заявил, что альянс полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии. Об этой поддержке постоянно напоминалось и на встречах Кобахидзе с представителями Евросоюза.

Говоря о развитии сотрудничества НАТО-Грузия, Столтенберг приветствовал шаги, предпринятые в направлении развития кризисного управления, кибербезопасности, обороноспособности, и защищенных коммуникаций. Также он заявил, что Грузии необходимо ускорить реформы для «достижения большей демократии и процветания, на пути к полноправному членству в евроатлантической семье».

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