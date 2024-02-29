В распоряжение западной прессы попали документы, в которых всерьез рассматриваются сценарии полномасштабной войны между Россией и странами НАТО. В ЕС опасаются, что в случае победы в Украине, Москва не остановится и продолжит агрессию уже в отношении Западной Европы. На этом фоне очередные угрозы, прозвучавшие из уст российского президента Владимира Путина в его послании Федеральному собранию, приобретают реальный облик. Рассуждения о применении ядерного оружия некоторым уже не кажутся только теоретическими.

Гипотетический «план нападения» России на НАТО может начаться с Германии – по данным издания Bild, соответствующий сценарий был представлен правительством страны Бундестагу. Согласно попавшему в германскую прессу документу, сценарий состоит из четырех фаз – начав с массовой кампании по дезинформации, Москва постарается дестабилизировать либеральные демократические принципы, параллельно организовав кибератаки на объекты критической инфраструктуры.

Следующим этапом станет проведение крупных маневров российских войск на границах НАТО, что неизбежно вызовет ответную реакцию альянса. А это, со своей стороны, повлечет отток населения с восточных рубежей блока. На этой же стадии в правительстве Германии не исключают акты саботажа на химических предприятиях и атомных реакторах, а также попытки выведения из строя спутников.

Третья фаза включает непосредственное нападение России на НАТО. Германия может подвергнуться точечным ударам. Ожидается массовое выведение спутников из строя. На четвертом этапе российские войска, как ожидают в Берлине, прорвутся к самой территории Германии. Бои будут происходить на суше, в море и в воздухе. Возможно развитие глобального конфликта в космосе.

Все это, считают в германском правительстве, приведет к фундаментальному изменению ситуации с безопасностью для всей Европы. Не исключается применение российскими войсками биологического, химического и тактического ядерного оружия. Кроме того, авторы считают, что РФ может применить ядерный электромагнитный импульс, который будет задействован на высоте 50 км и выведет из строя все электронные устройства.

К слову, в своем послании Федеральному собранию 29 февраля президент России Владимир Путин косвенно подтвердил опасения Берлина, в очередной раз пригрозив Западу ядерным оружием:

«Необходимо усилить группировки на западном стратегическом направлении для нейтрализации угроз, связанных с очередным расширением НАТО на восток, включением в альянс Швеции и Финляндии. Действия США и их сателлитов фактически привели к демонтажу системы европейской безопасности. Это создает риски для всех. У нас тоже есть оружие, – они об этом знают, как я только что сказал, – у нас тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории. И (они должны понимать), что то, что они сейчас делают, пытаются напугать весь мир – это действительно грозит конфликтом с использованием ядерного оружия. Что означает уничтожение цивилизации. Они этого не понимают, что ли?»

Примечательно, что в Европе все чаще говорят о сценариях, при которых гипотетическая война с Россией уже не кажется столь нереальной, как еще некоторое время назад. В частности, глава военного комитета НАТО Роб Бауэр ранее заявлял, что силы альянса должны быть готовы к полномасштабной войне с Россией в ближайшие два десятилетия. Схожее мнение высказывают официальные лица Швеции, Норвегии, Великобритании и той же Германии.

Сейчас Берлин активно продвигает идею увеличения поставок оружия Украине за счет замороженных в Европе российских активов. Аналитики не исключают, что таким образом власти Германии пытаются не допустить поражения ВСУ и, как следствие, переориентацию агрессии Москвы на страны Западной Европы.

«Сигнал для Москвы заключается в том, что мы, Европейский Союз, согласны с тем, что мы хотим использовать активы из замороженных российских активов для поддержки Украины. Это дополнительная возможность финансовой политики оказать давление на Россию», – заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер.

При этом, согласно попавшим в распоряжение британского издания Financial Times документам, Россия уже довольно давно всерьез рассматривает варианты применения тактического ядерного оружия в случае, если ситуация на фронте будет складываться для нее неудачно. Речь идет о 29 секретных военных файлах, составленных в период с 2008 по 2014 год. Согласно просочившейся информации, порог применения Москвой тактического ядерного оружия в реальности значительно ниже, чем это транслируется на официальном уровне. Так, согласно данным Financial Times, порогом может стать совокупность факторов, когда потери, понесенные российскими войсками, «необратимо приведут к их неспособности остановить масштабную агрессию противника». Есть и «другие потенциальные условия».

«Другие потенциальные условия включают уничтожение 20% российских подводных лодок с баллистическими ракетами, 30% ударных атомных подводных лодок, трех или более крейсеров, трех аэродромов или одновременный удар по основным и резервным береговым командным центрам. Судя по документам, российские военные также смогут использовать тактическое ядерное оружие для широкого круга целей, включая «сдерживание государств от применения агрессии или эскалации военных конфликтов», «остановку агрессии», предотвращение проигрыша российскими войсками сражений или потери территорий, а также повышение эффективности российского флота», – пишет Financial Times.

Аналитики отмечают: опасность заключается в том, что опубликованные британским изданием материалы призваны не составить свод правил для применения ядерного оружия, а подготовить российские подразделения к ситуациям, когда Москва может отдать приказ на его применение.

В Кремле утечку комментировать пока не стали. Однако в своем послании Федеральному собранию президент Путин недвусмысленно дал понять, что готов на радикальные шаги в случае угрозы поражения России или дестабилизации его режима:

«Россия готова к диалогу с США по вопросам стратегической стабильности. Но есть кое-что, что я хотел бы отметить, уважаемые коллеги, чтобы все меня правильно поняли. В данном случае мы имеем дело с государством, руководство которого предпринимает против нас откровенно враждебные действия. И что? Они всерьез собираются обсуждать с нами стратегическую стабильность, одновременно пытаясь нанести нам, как они сами говорят, стратегическое поражение на поле боя? Политическая система России является одной из опор суверенитета страны. Мы продолжим развивать демократические институты. Мы не позволим никому вмешиваться в наши внутренние дела. Так называемый Запад с его колониальными привычками, привычкой разжигать национальные конфликты по всему миру, не просто пытается сдержать наше развитие. Вместо России им нужно зависимое, угасающее, умирающее пространство, где они могут делать все, что хотят. По сути, они хотели бы сделать с Россией то же самое, что они сделали во многих других регионах мира, включая Украину. Они хотят внести раздор в наш дом и ослабить нас изнутри. Но они просчитались. Сегодня это совершенно очевидная вещь. Они встретились с твердой позицией и решимостью нашего многонационального народа».

Традиционно считается, что тактическое ядерное оружие не является частью ядерного сдерживания – это просто более эффективное средство ведения войны. И, соответственно, сценарии применения такого оружия намного разнообразней, чем у стратегического ядерного оружия.

Еще в ноябре 2022 года газета New York Times писала, ссылаясь на свои источники, что среди российского генералитета велись разговоры о применении ядерного оружия против Украины. Речь шла именно о тактическом оружии. Правда, по данным газеты, Владимир Путин в этих обсуждениях участия не принимал, а без него ядерное оружие применить нельзя. Но сегодня, судя по заявлениям российского президента, он вполне готов к такому варианту развития событий, если почувствует угрозу своему положению.

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