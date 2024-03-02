Икону святой Матроны со Сталиным в собор Самеба больше не вернут

Икону святой Матроны Московской со Сталиным в собор Самеба (Троицкий собор) больше не вернут, сообщает грузинская служба Радио Свобода. Архимандрит Иоване Мчедлишвили подтвердил, что «проблема улажена».

Одну из дарителей этой иконы, генсека пророссийского «Альянса патриотов» Ирму Инашвили, спросили, знала ли она о том, что икона с Матроной не будет более возвращена в кафедральный собор. На что Инашвили ответила: «Я ничего не могу вам сказать, у меня нет никакой информации, до свидания!»

Патриархия Грузии еще не решила, когда и в какой храм будет принесена икона Матроны Московской после того, как будут внесены поправки. Архимандрит Иоване сообщил, что необходимо, с соблюдением канонических правил, внести и другие изменения.

Напомним, 9 января 2024 года Ната Перадзе облила краской икону святой Матроны с изображением советского диктатора Иосифа Сталина, бросив три яйца, наполненных краской. После этого икону перенесли на более видное место Троицкого собора (Самеба).

За свой протест Перадзе была приговорена к 5 суткам административного ареста, 2 февраля арестована, после чего покинула тюрьму, напоминает интернет-издание SOVA.

Все началось с того, что пользователь сети Лаша Гогоберидзе опубликовал в своей соцсети видеоматериал, на кадрах которого икона в Кафедральном соборе святой Троицы - Самеба и на ней изображен диктатор Иосиф Сталин. Подобное видео опубликовал и глава НПО SovLab Георгий Канделаки.

Глава пресс-службы Патриархии Грузии Андрия Джагмаидзе подтвердил, что cоздатель тоталитарной системы действительно изображен на иконе Святой Матроны, и объяснил, что в этом «другой контекст». Позже в Патриархии Грузии сообщили, что икону Матроны облили краской. А гражданская активистка Ната Перадзе опубликовала видео из собора.

В МВД сообщили, что по данному факту возбуждено дело по статье 166 Кодекса об административных правонарушениях, которая подразумевает мелкое хулиганство.

Напомним, икону с фрагментом советского диктатора Иосифа Сталина вынесли из кафедрального собора Святой Троицы 17 января 2024 года. Патриархия опиралась на решение Русской православной церкви (РПЦ), согласно которому из-за недостаточности доказательств эпизод встречи Матроны и Сталина не записан в биографии Матроны Московской. Это стало главным аргументом, почему было принято решение о том, чтобы стереть диктатора с иконы.